完全遮光(※１)の大型幌で、真夏の日差しを防ぐベビーカー 『THE S Ｇo エッグショック DR』 2026年6月下旬より全国発売

【実証】 ひざしバリアが、シートの表面温度上昇を抑制

https://digitalpr.jp/table_img/2002/134875/134875_web_2.pngさらに詳しい製品の詳細はこちら▶ https://www.combi.co.jp/store/stroller/thesgo/g/g119561/

コンビ株式会社(本社：東京都台東区)は、2019年の発売以来累計15万台以上を出荷した、フラッグシップチャイルドシート「THE S」シリーズの最新モデル、『THE S R129 エッグショック ZH(ザ・エス アール129 エッグショック ゼットエイチ)』を、2026年6月下旬より、全国のベビー用品店、玩具専門店、GMS、オンラインショップなどで発売します。