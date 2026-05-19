AI会社選定支援サービス「AI Market」、データ統合と生成AIを活用した分析環境構築に強みを持つ株式会社INVOXと連携を開始！

BizTech株式会社

BizTech株式会社（東京都豊島区、代表取締役：森下 佳宏）は、最適なAI開発会社やAIサービスの選定を支援するコンシェルジュサービス「AI Market」において、データ統合と生成AIを活用した分析環境構築に強みを持つ株式会社INVOX（東京都渋谷区、代表取締役CEO：佐藤 恒、以下「INVOX」）との連携を開始しました。

INVOXについて

INVOXは、社内に分散したデータを一つの基盤に統合し、生成AIと接続することで、事業部門の担当者が「自社データに話しかけて分析できる環境」を構築するサービスを提供しています。

基幹システム、CRM、各種SaaS、Webログ、製品利用ログ、広告データなど、Excelや個別ツールに散在したデータを集約し、「先週この指標が悪化した理由は？」「どの施策が成果につながっているのか？」といった問いを、ChatGPTのような対話形式で投げかけるだけで、自社データを根拠にした分析結果を取得できます。

また、単なる分析ツールの提供ではなく、データ統合から生成AIとの接続、分析環境構築までを一気通貫で支援できる点を特徴としています。マーケティング、営業、カスタマーサクセス、経営企画など、業務領域ごとに最適な分析環境を構築。現場担当者自身がAIを活用しながら意思決定できる状態を目指します。

さらに、お客様のフェーズや体制に応じて、INVOX側で分析を代行する形でも、担当者自身がAIを活用して自走できる環境を構築する形でも柔軟に対応。AIへの問いかけ方のテンプレートや業務別のひな形、運用ガイドなども含めて提供することで、契約終了後も社内に分析ノウハウが残る形で環境を構築します。

社内データが複数のシステム・SaaS・ログに分散しており横断分析に時間がかかる、分析業務が担当者個人のExcel作業に依存している、生成AIを活用したいが自社データをどう接続・整形すれば良いかわからない――INVOXはこうした課題に対し、「現場の担当者が自分でAIに問いかけ、即座に答えを得られる環境」を構築することで、意思決定の質とスピード向上を支援しています。

また、月額20万円のライトプランから導入可能で、データ分析代行、独自データパイプライン構築、業務特化AIエージェント開発まで、企業のフェーズに応じた段階的な拡張にも対応しています。

スタートアップから大手上場企業まで、D2C／EC、SaaS、製造業、人材など幅広い業界において、データ統合×AI分析環境構築を支援。マーケティング、営業、カスタマーサクセス、経営企画など、複数部門を横断した活用にも対応しています。

INVOXは、企業内に蓄積されたデータを「活用できる資産」へ変え、現場担当者が自ら分析・意思決定できる環境づくりを通じて、継続的なDX推進と業務改善を支援するパートナーです。

株式会社INVOXの詳細はこちら：https://in-vox.com/service

AI Market サービスページはこちら：https://ai-market.jp/service/ai_invox/

連携開始の目的

AI Marketでは、AI導入に加え、「自社データを活用し、現場で迅速に意思決定できる環境を整えたい」という相談が増加しています。しかし、データ統合から生成AIとの接続、分析環境の構築までを一気通貫で支援できる企業は限られているのが現状です。

今回の連携により、AI Marketを通じてINVOXのデータ統合×生成AI分析環境構築サービスを紹介することで、企業が保有するデータをより有効活用し、現場担当者がAIを活用しながらデータ分析・意思決定を行える環境づくりを支援します。

また、INVOXにとっても、AI Marketを通じて幅広い業界との新たな接点を得ることで、自社のデータ活用・AI分析支援のノウハウをより多くの企業へ展開できる機会となります。

AI特化の展示会＆カンファレンス「AI Market ExCon 2026」来場登録受付中！

2026年6月2日（火）、AI特化型の展示会＆カンファレンス「AI Market ExCon 2026」をベルサール汐留にて開催いたします。

40社以上のAI企業が集結し、展示・講演・相談を通じて、AI導入を具体的に検討できるイベントです。さらに、堀江貴文氏、アクセンチュア常務執行役員 保科氏、日本マイクロソフト業務執行役員 西脇氏など、第一線で活躍するリーダーによる講演も多数予定しています。

自社に最適なAI活用のヒントを得たい企業担当者の皆様は、ぜひご参加ください。

▷▷▷来場登録（無料）はこちら(https://ai-market.jp/ai-market-excon-202606/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_content=n01&utm_campaign=excon06)◁◁◁

AI Marketについて

AI Marketは、ビジネスでのAI導入を検討している企業様に向けて、最適なAI会社を無料でご紹介する累計紹介件数1,000件超えのAI会社選定支援コンシェルジュサービスです。

AI活用を進めたいけどどう進めたら良いかわからない、AI開発を進めているけどうまく行かない、などAI導入にお困りならいつでもご相談ください。

▶ AI会社選定支援コンシェルジュサービス｜AI Market(https://ai-market.jp/)

▶ AI Market Youtubeチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCJbUw1UP3EbrS-RcUfgoDoA)

パートナー契約をご希望のAI企業様はこちら(https://ai-market.jp/partner_contact/#form)からお気軽にご相談ください。

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BizTech株式会社 会社概要

・社名：BizTech株式会社

・本社所在地：東京都豊島区東池袋1-32-4 藤原ビル4階

・代表取締役：森下 佳宏

・設立：2019年7月4日

・HP：https://biz-t.co.jp

※掲載されている会社名および商品・製品・サービス名・ロゴマーク等は、各社の商標または各権利者の登録商標です。