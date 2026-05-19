プールや海水浴で気になる身だしなみは「体毛」　一方、サウナや温泉で気になる身だしなみは「体型」

株式会社 鈴木ハーブ研究所

株式会社鈴木ハーブ研究所は、20代～60代の男性計550名を対象に「男性の体毛事情に関する調査」を実施いたしました。＝回答者数：550名（20代～60代 各110名）、調査日：2026年3月16日(月)～3月17日(火)、調査方法：インターネット、調査委託先：KJリサーチ＝

鈴木ハーブ研究所では、2023年より定期的に男性の体毛事情に関するアンケート調査を実施しています。4回目となる今回は、男性の「体毛」と「ファッション」の関係性についての調査も行いました。

気温が本格的に高くなり夏のレジャーも気になる時期、体毛を含む男性の身だしなみ意識についての調査結果を発表します。

《調査結果サマリー》

・男性がプールや海水浴に行くときの身だしなみで気にしていることの回答のトップが「体毛」（26.7％）。「体型」（26.5％）よりも高い結果。

・男性がサウナや温泉に行くときの身だしなみで気にしていることの回答のトップは「体型」（19.8%）で「体毛」（17.8％）が続く結果。

・半袖ファッションを楽しむ際に気になる体毛は「わき毛」（26.0％）、次いで「腕毛」（25.1％）。

・半袖ファッションを楽しむ際に全体で49.6％の方が体毛について「とくに気にならない」。

・ハーフパンツのファッションを楽しむ際、約半数の48.4％の方が「ひざ下の毛」が気になる。

・若い世代ほど、ひげ以外の体毛の他人からの印象を気にしている。

プールや海水浴に行くときの身だしなみとして気になること1位は「体毛」

シーン別に身だしなみについて気にしていることを聞いた設問の回答を見ると、プールや海水浴に行くときの身だしなみで気にしていることの回答のトップが「体毛」という結果となりました。「体毛」の身だしなみは、サウナ・温泉よりもプール・海水浴のシーンで気にする方が多いです。

プール・海水浴のシーンで気になる身だしなみの回答はサウナ・温泉の回答と似ており、「体毛」「体型」「体臭」と答える方が多い結果です。2つのシーンを比較すると、プールや海水浴の方がどの選択肢でも数値が高い結果でした。

日常的に意識する身だしなみの項目は多岐にわたる一方で、体毛と体型については、サウナ・温泉やプール・海水浴での意識が日常のシーンを上回っています。

半袖のファッションを楽しむ際に気になる体毛 全体1位は「わき」

半袖のファッションを楽しむ際に気になる体毛についての設問では、男性全体の１位は「わき」で26.0％という結果でした。僅差の2位が「腕毛」で25.1％です。世代別で見ると20代と30代では「腕毛」が1位となっています。特に20代の男性では38.2％の方が「腕毛」を気にしており、他世代と比較すると10pt以上の差があります。

一方で、全体で49.6％の方が「とくに気にならない」と回答しており、約半数の方が半袖のファッションを楽しむ際に体毛を気にしていないという結果です。

ハーフパンツのファッションを楽しむ際に約半数が「ひざ下の毛」が気になる

ハーフパンツのファッションを楽しむ際に気になる体毛についての設問では、約半数の48.4％の方が「ひざ下の毛」が気になる、と回答しました。

この設問では全体の41.5％の方が「とくに気にならない」と回答しました。半袖のファッションを楽しむ際に「とくに気にならない」との回答（49.6％）より少なく、半袖を着用するシーンよりハーフパンツを着用するシーンの方が体毛を気にする方が多いと言えます。

ヒゲ以外の体毛、若い世代ほど気にする傾向が高い

「ヒゲ以外の体毛」が他人からどのような印象を持たれているか、どの程度気になるか、の設問では、若い世代ほど「とても気になる」「気になる」と回答する方が多い結果です。若年層ほど他人の印象を気にしていることがわかりました。

■広報チームより

今回の調査では、「体毛を気にする場所」としてプール・海水浴が最も高い結果となりました。肌の露出量だけでなく、異性を含めた他者視線を意識しやすい環境が影響している可能性がありそうです。

また、20代では他世代と比較し、体毛に対する意識が高い傾向も見られました。男性美容市場の広がりに伴い、“体毛ケアを身だしなみの一部と考える意識”が若年層を中心に浸透していることがうかがえます。

会社概要

株式会社鈴木ハーブ研究所

代表取締役社長：鈴木さちよ

本社所在地：〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2461

URL：https://s-herb.com

設立年：2004年9月

従業員数：45人

事業内容：化粧品の研究開発・販売