～夏のサンライズ瀬戸・出雲　tabiwaトラベル商品～　「サンライズエクスプレスで行く　東京への旅」 発売について

西日本旅客鉄道株式会社

ＪＲ西日本では、夏のご利用が多い時期の「サンライズ瀬戸（高松～東京）」「サンライズ出雲（出雲市～東京）」の上り一部寝台について、１ヶ月前の一般発売よりも早く座席を確保できるプラン「サンライズエクスプレスで行く 東京への旅」をtabiwaトラベルにて発売します。

１．商品設定期間

2026年7月～９月の金・土・日曜・７月20日・８月13日・９月21日～23日出発分

２．対象列車および区間

サンライズ瀬戸 高松→東京（全区間）

サンライズ出雲 出雲市→東京（全区間）

※下り（東京発）には設定しません。

※サンライズ出雲92号には設定しません。

３．設定席種

シングルデラックス・シングルツイン・シングル・ソロ

※全て１名利用です。

４．商品内容

サンライズ瀬戸・出雲のご乗車とオリジナルグッズがセットになったプランです。

１.サンライズ瀬戸号 乗車プラン

・高松駅 21：26 発→ 東京駅 ７:08 着

・サンライズエクスプレス tabiwaトラベルオリジナルグッズ

２.サンライズ出雲号 乗車プラン

・出雲市駅 18：57 発 → 東京駅 ７:08 着

・サンライズエクスプレス tabiwaトラベルオリジナルグッズ

５．発売日時・申込方法

発売開始日時：５月27日（水）13：00

申込方法：下記のページから申し込みができます。

・tabiwaトラベル「鉄道ファンの宝箱」

URL：https://www.nta.co.jp/jrodekakenet/train/?SITE_ID=66100002

※お電話でのご予約は受け付けておりません。インターネットにてお申込みください。

※ご出発の31日前までお申込みいただけます。

※おとな１名様以上でお申し込みください。参加資格は大人（中学生以上）の方のみとなります。

※小学生以下のお子様はご参加頂けません（同伴幼児含む）

６．その他

詳細は５月22日（金)に上記サイトにて掲載いたします。