～夏のサンライズ瀬戸・出雲 tabiwaトラベル商品～ 「サンライズエクスプレスで行く 東京への旅」 発売について
ＪＲ西日本では、夏のご利用が多い時期の「サンライズ瀬戸（高松～東京）」「サンライズ出雲（出雲市～東京）」の上り一部寝台について、１ヶ月前の一般発売よりも早く座席を確保できるプラン「サンライズエクスプレスで行く 東京への旅」をtabiwaトラベルにて発売します。
１．商品設定期間
2026年7月～９月の金・土・日曜・７月20日・８月13日・９月21日～23日出発分
２．対象列車および区間
サンライズ瀬戸 高松→東京（全区間）
サンライズ出雲 出雲市→東京（全区間）
※下り（東京発）には設定しません。
※サンライズ出雲92号には設定しません。
３．設定席種
シングルデラックス・シングルツイン・シングル・ソロ
※全て１名利用です。
４．商品内容
サンライズ瀬戸・出雲のご乗車とオリジナルグッズがセットになったプランです。
１.サンライズ瀬戸号 乗車プラン
・高松駅 21：26 発→ 東京駅 ７:08 着
・サンライズエクスプレス tabiwaトラベルオリジナルグッズ
２.サンライズ出雲号 乗車プラン
・出雲市駅 18：57 発 → 東京駅 ７:08 着
・サンライズエクスプレス tabiwaトラベルオリジナルグッズ
５．発売日時・申込方法
発売開始日時：５月27日（水）13：00
申込方法：下記のページから申し込みができます。
・tabiwaトラベル「鉄道ファンの宝箱」
URL：https://www.nta.co.jp/jrodekakenet/train/?SITE_ID=66100002
※お電話でのご予約は受け付けておりません。インターネットにてお申込みください。
※ご出発の31日前までお申込みいただけます。
※おとな１名様以上でお申し込みください。参加資格は大人（中学生以上）の方のみとなります。
※小学生以下のお子様はご参加頂けません（同伴幼児含む）
６．その他
詳細は５月22日（金)に上記サイトにて掲載いたします。