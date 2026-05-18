～夏のサンライズ瀬戸・出雲　tabiwaトラベル商品～　「サンライズエクスプレスで行く　東京への旅」 発売について

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西日本旅客鉄道株式会社

　ＪＲ西日本では、夏のご利用が多い時期の「サンライズ瀬戸（高松～東京）」「サンライズ出雲（出雲市～東京）」の上り一部寝台について、１ヶ月前の一般発売よりも早く座席を確保できるプラン「サンライズエクスプレスで行く　東京への旅」をtabiwaトラベルにて発売します。



１．商品設定期間


　　2026年7月～９月の金・土・日曜・７月20日・８月13日・９月21日～23日出発分



２．対象列車および区間


　　サンライズ瀬戸　高松→東京（全区間）
　　サンライズ出雲　出雲市→東京（全区間）


　　　※下り（東京発）には設定しません。


　　　※サンライズ出雲92号には設定しません。






３．設定席種
　　シングルデラックス・シングルツイン・シングル・ソロ


　　　※全て１名利用です。



４．商品内容


　　サンライズ瀬戸・出雲のご乗車とオリジナルグッズがセットになったプランです。


　　１.サンライズ瀬戸号　乗車プラン


　　・高松駅　　21：26 発→　東京駅　７:08 着


　　・サンライズエクスプレス　tabiwaトラベルオリジナルグッズ



　　２.サンライズ出雲号　乗車プラン


　　・出雲市駅　18：57 発　→　東京駅　７:08 着


　　・サンライズエクスプレス　tabiwaトラベルオリジナルグッズ



５．発売日時・申込方法


　　発売開始日時：５月27日（水）13：00


　　申込方法：下記のページから申し込みができます。


　　・tabiwaトラベル「鉄道ファンの宝箱」


　　URL：https://www.nta.co.jp/jrodekakenet/train/?SITE_ID=66100002



※お電話でのご予約は受け付けておりません。インターネットにてお申込みください。


※ご出発の31日前までお申込みいただけます。


※おとな１名様以上でお申し込みください。参加資格は大人（中学生以上）の方のみとなります。


※小学生以下のお子様はご参加頂けません（同伴幼児含む）



６．その他


　　詳細は５月22日（金)に上記サイトにて掲載いたします。