「TIRE FROG（タイヤフロッグ）」第三弾は雪道対応可能なオールテレーンタイヤ

株式会社エクシズルライン

株式会社EXIZZLE-LINE(以下「当社」、所在地:石川県⽩山市、代表取締役:進地 祐司)は、2025年7月新設した「TIRE FROG（タイヤフロッグ）」の第三弾 オールテレーンタイヤシリーズ「MILLION RØCK 百万石（ミリオンロック）」を2026年5月13日～15日 タイ バンコクで開催されるタイヤエキスポ アジア バンコク 2026にて発表しました。

以下、石川県企業として金沢弁で失礼します。

◆あらゆる道を走破するオールテレーンタイヤ

最近、アウトドアが流行っとるし、SUVねんて言わんでもいろんな車にオフロードタイヤつけんのが当たり前になってきたやろ。

うちらの会社は、もう10年以上前から日本の軽とかコンパクトカーに合う、白い文字（ホワイトレター）の入ったオフロードタイヤを、海外のブランドと協力して日本で広めてきたんやわ。そんな中で、お客さんの「こんなん欲しい！」っていう声をいっぱい聞いて、やっとこさ形にすることができたんやわ。

新しい「MILLION RØCK （ミリオンロック）」は、普通の道を気持ちよう走れるんはもちろん、ガタガタ道や雪道でもしっかり走れるように、溝の形やゴムの質にこだわっとれん。M+Sのマークだけじゃなくて、ちゃんと「スノーフレークマーク（※1）」も取っとるし、安心やわ～。

それから軽自動車用やと、荷物を積む軽トラとか軽バンでも履けるように、タイヤの強さ（ロードインデックス）をグンと上げといたわ。これで、いろんな改造を楽しみたい人らの要望にもばっちり応えられる設計になっとるげんて。（一部の車はごめんね）

あんたの車も、これでかっこよくしてみんけ～？

※1 国連欧州経済委員会に規定されたシビアスノー要件を満たしたタイヤ

「MILLION RØCK 百万石（ミリオンロック）」「MILLION RØCK 百万石（ミリオンロック）」「MILLION RØCK 百万石（ミリオンロック）」「MILLION RØCK 百万石（ミリオンロック）」スノーフレークマーク

◆発売予定サイズ

MILLION RØCK （ミリオンロック）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26656/table/24_1_ad2807d2ddddf3c8806a348f9fbdfa5c.jpg?v=202605151252 ]

◆TIRE FROG について

日本発、タイヤメーカーの誇りを持って、常識に縛られん新しい体験を世界に届けていくわ。他にはないもん作って、みんなの理想のカーライフと安心をしっかり守るさかいね！「こんなんあったらいいな」っていう細かい声にも、販売のプロが情熱持って挑んで、日本で一番みんなの気持ちに近いメーカーを目指しとるんやわ。

今回新しく出す2つのブランドだけじゃなくて、前からある「YANKEE701（ヤンキー701）」や「TRIPLE ZERØ（トリプルゼロ）」も、全国のタイヤ屋さんやネット通販で買えるし、見といてくれんけ。

それぞれのブランドや商品の詳しいことは、ウェブサイトに載せとくし。（ https://tirefrog.jp/ ）

サイズもこれからどんどん増やしていく予定やし、新しい情報はウェブサイトをこまめにチェックしときまっし。

あんたにぴったりのタイヤ、きっと見つかると思うげん！

タイヤエキスポ アジア バンコク 2026 展示ブースMILLION RØCK 百万石





＜会社概要＞

会社名：株式会社EXIZZLE-LINE

本社所在地：石川県白山市宮永市町613番地1

設 立：2004年

代表取締役：進地 祐司

URL：https://exizzle-line.co.jp/

事業内容：自動車用タイヤ・ホイール・用品の販売および開発、輸出入