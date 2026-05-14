にこスマ｜2026年4月中古スマホ販売・買取数ランキング

株式会社Belong

中古スマートフォンの個人向け販売・買取サービス「にこスマ」を運営する株式会社Belong（本社：東京都港区、代表取締役社長：西村 耕一郎 以下、「Belong」）は、「にこスマ」における2026年4月の中古スマホ／機種別販売数・買取数ランキングを発表します。

＊Androidスマホは、買取数ランキングにランクインしませんでした。

■にこスマ担当者コメント

2026年4月の販売数ランキングでは、iPhone SE（第3世代）(64GB)が11か月連続で1位にランクインしました。

iPhone SE（第3世代）を筆頭に、2022年前後に発売されたiPhoneの人気が続くなか、iPhone 16が前月から順位を大きく上げて初のTOP10入りを果たしています。

iPhone 16は、発売から1年が経過した2025年9月あたりから取引数の増加が続いています。

今年3月に発売されたiPhone 17eと比べても、Dynamic Island（ダイナミックアイランド）やデュアルカメラ、カメラコントロールを搭載するなど、一部のスペックで上回るほか、物理SIMにも対応しているため、使い勝手重視の方にとっては今後もiPhone 16が有力な選択肢になるでしょう。

買取数ランキングでは、iPhone SE（第2世代）(64GB)が8か月連続で1位にランクインしました。

全体的な傾向としては、販売数ランキングよりも1、2世代前のiPhoneが多く取引されています。

4月は、特にiPhone 12シリーズの存在感が際立ちました。

iPhone 12シリーズの4モデルがTOP10入りしたことに加えて、機種ごとの合計（全容量の合計）でも、iPhone 12がiPhone SE（第2世代）に次いで2位を獲得したほか、iPhone 12 miniが4位、iPhone 12 Proが9位にランクインしています。

「にこスマ」では、今後も引き続きお客さまのニーズに柔軟にお応えできるよう、販売・買取の双方からサービスの充実に努めてまいります。

■にこスマ 中古スマホ販売数ランキング［2026年4月］

順位／機種（ストレージ容量）／平均販売単価（前月比）

1位／iPhone SE（第3世代）(64GB)／33,190円（5,077円）

2位／iPhone 13 (128GB)／55,265円（-661円）

3位／iPhone 14 (128GB)／70,857円（-2,409円）

4位／iPhone SE（第2世代）(64GB)／18,908円（-418円）

5位／iPhone SE（第3世代）(128GB)／36,767円（1,204円）

6位／iPhone 12 (64GB)／34,681円（-1,116円）

7位／iPhone 15 (128GB)／93,597円（5,260円）

8位／Pixel 7a (128GB)／37,463円（68円）

9位／iPhone 16 (128GB)／102,793円（-4,494円）

10位／iPhone 12 (128GB)／39,095円（-1,226円）

■にこスマ買取 スマホ買取数ランキング［2026年4月］

順位／機種（ストレージ容量）

1位／iPhone SE（第2世代）(64GB)

2位／iPhone SE（第3世代）(64GB)

3位／iPhone 13 (128GB)

4位／iPhone 12 (64GB)

5位／iPhone SE（第2世代）(128GB)

6位／iPhone 8 (64GB)

7位／iPhone 12 (128GB)

8位／iPhone 12 mini (128GB)

9位／iPhone 12 mini (64GB)

10位／iPhone 11 (64GB)

※対象期間：2026年4月1日～2026年4月30日

※価格はすべて税込み

●本ランキング結果を引用する場合は「にこスマ」のURL(https://www.nicosuma.com/blogs/information/202604-ranking)を使用してください。

■「にこスマ」について

「にこスマ」は、伊藤忠グループのBelongが運営する中古スマホ販売・スマホ買取サービスです。「あたらしいより、あなたらしい。」をモットーに、お客さまのライフスタイルにフィットしたスマホ選びをお手伝いします！

◇にこスマ（中古スマホ販売）

https://www.nicosuma.com/

中古スマホのイメージを覆す高品質な端末を厳選！

端末ごとに詳細なコンディションを掲載しているので、納得の一台をお選びいただけます。

◇にこスマ買取（スマホ買取）

https://www.nicosuma.com/sell

登録不要でかんたん見積もり！

シンプルな査定基準や徹底したデータ消去など、スマホ買取が初めての方でも安心してご利用いただけます。

スマホの購入・売却に関するお役立ち情報は、「にこスマ通信」(https://www.nicosuma.com/magazine)でも発信しています。

■会社概要

Belongは、「大切な人に誇れる、次なる価値を届けよう。」をMISSIONに掲げ、個人向け中古スマートフォンのECサイト「にこスマ」(https://www.nicosuma.com/)や「にこスマ買取」(https://www.nicosuma.com/sell)、法人向け中古スマートフォンのレンタル・販売・買取サービス「Belong One」(https://bz.belong.co.jp/)など、個人法人を問わず、お客様に合わせた中古デバイスサービスを展開しております。わたしたちは常に「正直であること」を信条に、厳格な検査を通し、 高品質な端末を適正な価格で、すべての人に中古デバイスの安心を提供してまいります。

社 名 株式会社Belong（伊藤忠グループ）

会社設立 2019年2月

代表者名 代表取締役社長 西村 耕一郎

所在地 ◆本社 東京都港区赤坂6丁目4番10号 赤坂ZENビル4階

◆座間オペレーションセンター 神奈川県座間市広野台2-10-10 GLP座間3階

●記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。