北國銀行へ＋Connect（プラスコネクト）の「ＡＴＭ窓口」サービスを提供開始

株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、株式会社北國銀行（本店：石川県金沢市、代表取締役社長：米谷 治彦）へ、セブン銀行ＡＴＭを活用したサービス「＋Connect」（プラスコネクト）の「ＡＴＭ窓口」サービスを、2026年5月18日（月）より提供開始いたします。