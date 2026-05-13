第69回日本糖尿病学会年次学術集会に協賛

オムロン ヘルスケア株式会社（本社所在地：京都府向日市、代表取締役社長：岡田 歩、以下当社）は、2026年5月21日（木）～23日（土）の3日間、大阪国際会議場で開催される第69回日本糖尿病学会年次学術集会に協賛します。

日本糖尿病学会は、糖尿病の予防から治療まで、糖尿病に関する専門知識と診察能力を持った「糖尿病専門医」を養成し、国民が安心して治療を受けられるための活動を推進しています。今回の学術集会のテーマは、「IMAGINE いのち輝く 糖尿病の医療・医学を共に目指して」です。第18回アジア糖尿病学会学術集会が併催され、日本国内だけでなく、アジア諸国からの研究者も参加され、最新の知見を共有、議論します。

当社は、生活習慣と関係が深い内臓脂肪や運動の成果がわかる骨格筋など、体型管理に重要な指標がわかる両手両足測定の体重体組成計を展示します。また、心筋梗塞や脳卒中など糖尿病の合併症である心疾患の管理に役立つ心電計付き血圧計、身体活動量と運動強度を測定できる活動量計、歩行時のひざの痛みを和らげて運動習慣の継続をサポートする低周波治療器、尿中のナトリウムとカリウムのバランス（ナトカリ比*）が簡単に計測できるナトカリ計など、生活習慣を測る機器を紹介します。

＊尿中に排泄されたナトリウムとカリウムの比率を示し、その値が低いほど「減塩＋カリウム多め」の望ましい食生活ができているとみなすことができる指標。高血圧の予防や管理に役立つことが報告されている。

当社は循環器事業ビジョンに「脳・心血管疾患の発症ゼロ（ゼロイベント）」を掲げています。これからも、血圧管理や減量、運動など糖尿病をトータルにサポートする商品・サービスを創出し、世界中の一人ひとりの健康ですこやかな生活に貢献していきます。

第69回日本糖尿病学会年次学術集会概要

テーマ：「IMAGINE いのち輝く 糖尿病の医療・医学を共に目指して」

会 長：下村 伊一郎（大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学 教授）

会 期：2026年5月21日(木)～23日(土)

会 場：大阪国際会議場（大阪市北区）

＊オムロン ヘルスケアブース：No.7

リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（大阪市北区）

詳細：公式ホームページをご参照ください。

https://site.convention.co.jp/69jds/

今回展示する機器

体重体組成計 KRD-703T カラダスキャン

＜主な特長＞

・全身に微弱な電流を流す両手両足測定で、体幹、両腕、両足といった部位別の皮下脂肪と骨格筋率を測定。より細かな管理が可能

・スマートフォンアプリ「OMRON Connect（オムロンコネクト）」で、測定データをグラフや数値で確認。 目標の設定から日々の経過まで、手軽に管理できる

・測定項目：「体重」「BMI」「体脂肪率」「皮下脂肪率」「内臓脂肪レベル」「骨格筋率」「基礎代謝」「体年齢」

URL：https://store.healthcare.omron.co.jp/category/13/KRD_703T.html

上腕式血圧計 HCR-7728T

＜主な特長＞

・血圧測定時の不規則な脈のリズムを検知して、測定中の脈の間隔が一部だけ不規則なときは「不規則脈波」、常に不規則で乱れているときは「脈間隔の乱れあり」と表示

・測定時の血圧が家庭高血圧の基準値以上の場合「高血圧マーク」、朝測定した週の平均値が基準値以上の場合「早朝高血圧マーク」でお知らせ

・スマートフォンアプリ「OMRON Connect（オムロンコネクト）」で、データを管理可能

URL : https://www.healthcare.omron.co.jp/corp/news/2025/0415.html

心電計付き上腕式血圧計 HCR-7800T

＜主な特長＞

・血圧測定と一緒に心電図を記録

・スマートフォンアプリ「OMRON Connect（オムロンコネクト）」で心電図波形を解析。「心房細動の可能性」など6パターンの解析結果をお知らせ

・記録結果を保存、PDF等で結果を出力できる

※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です

※医療機器承認番号：30400BZX00028000

URL：https://store.healthcare.omron.co.jp/item/HCR_7800T.html



使用イメージ



アプリ画面イメージ（心房細動の可能性を表示）



活動量計 HJA-750C Active style Pro（研究用機器）

＜主な特長＞

・独自のアルゴリズムで、歩行と生活活動を識別しMETsを算出

・身体活動データを10秒ごとに記録し、詳細なデータ解析に対応

・NFCでの無線通信に対応しており、簡単にデータを転送することが可能

URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/medical/products/HJA-750C/index.html

ひざ電気治療バンド HV-F971

＜主な特長＞

・低い周波数と、高い周波数の効果を期待できる「スイープ波形」が痛みを緩和

・歩行中にひざ下に装着し、痛みをやわらげながら歩くことで、無理なくウォーキングができる

・膝関節を支える筋肉を鍛えることで、痛みの予防・改善をサポート

URL：https://store.healthcare.omron.co.jp/category/HV_HIZA/HV_F971_M.html

ナトカリ計 HEU-001F Na+K+scan（研究用機器）

＜主な特長＞

・（センサに尿をつけ、約2分で）尿中のナトリウム/カリウム比を簡単に測定

・その場ですぐに尿中ナトカリ比の値がわかる

URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/medical/products/HEU-001F/index.html