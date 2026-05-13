GuliKit、次世代TMR磁気センサー技術をいち早く採用したJoy-Con 2用「TMRジョイスティック NS70」を発売

Shenzhen Guli Technology Co., Ltd.

ゲーム周辺機器ブランド GuliKit（Shenzhen Guli Technology Co., Ltd.） は、Nintendo Switch 2「Joy-Con 2」向け交換用パーツ「GuliKit Joy-Con 2用 TMRジョイスティック NS70」を、2026年5月13日よりAmazon.co.jpにて発売することを発表しました。

本製品は、TMR（Tunnel Magnetoresistance／トンネル磁気抵抗）磁気センサー技術を採用したJoy-Con 2向け交換用ジョイスティックです。

GuliKitはこれまで、磁気センサー式ジョイスティック分野において継続的に技術開発を行っており、今回、Joy-Con 2向け交換用パーツとしてTMR技術をいち早く導入しました。

従来のJoy-Conシリーズでは、カーボン接点式ジョイスティックの摩耗による“ドリフト現象”が、多くのユーザーにとって長年の課題となっていました。

GuliKitはこれまで、Joy-Con向けホールエフェクト交換用ジョイスティックを展開し、防ドリフトソリューションとして高い評価を獲得。その後、初代Joy-Con向けにTMR技術を採用したアップグレードモデルも展開してきました。

初代Joy-Con向けTMRジョイスティック初代Joy-Con向けTMRジョイスティック

今回発表する「GuliKit Joy-Con 2用 TMRジョイスティック NS70」は、これまで培ってきた磁気センサー技術をベースに、Joy-Con 2向けに新たに最適化・開発された次世代モデルとなります。

Joy-Con 2専用設計、純正同等の1:1交換構造

本製品は純正ジョイスティックと同等のサイズ・構造を採用し、1:1での交換が可能。配線改造などを必要とせず、純正と同様の手順で交換できます。交換後はNintendo Switch 2本体側でスティック補正を行うことで、通常通り使用可能です。

次世代TMR磁気センサー技術を採用

TMR磁気センサー方式は、従来の接触式カーボン構造と異なり、非接触で入力を検知するため、物理摩耗を大幅に低減します。これにより、

・ドリフト対策

・長寿命化

・高精度入力

・なめらかな操作感

を実現。

さらに、従来のホールエフェクト方式と比較しても、

・高感度

・優れた安定性

・低消費電力

といった特長を備えており、より快適な操作体験を提供します。

Joy-Con 2の磁気構造に配慮した耐磁干渉設計

Joy-Con 2は磁気接続構造を採用しており、本体内部には磁石部品が搭載されています。

GuliKitでは、磁気干渉への対策として、磁路シミュレーションデータをもとに内部構造を最適化し、TMRセンサーを磁石部品から離して配置鉄成分を含む合金素材シェルを採用し、外部磁場の影響を低減

といった設計を採用。

実機テストにおいても、純正スティック同等の安定した操作性を確認しています。

製品情報

製品名：GuliKit Joy-Con 2用 TMRジョイスティック NS70

発売日：2026年5月13日

販売価格：2,799円（税込）

販売先：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSFPYSL6

GuliKitについて

GuliKit（Shenzhen Guli Technology Co., Ltd.） は、ゲームハードウェア分野における技術革新を推進するグローバルブランドです。

業界に先駆けて磁気センサー式ジョイスティック技術を展開し、その後も次世代TMR磁気センサー技術や低遅延Bluetooth通信技術などを開発。

現在では、自社ブランド製品に加え、ROG、Corsair、Scufをはじめとするグローバルブランド向けにもジョイスティック技術およびソリューション提供を行っています。

GuliKitは今後も、革新的な技術と高品質な製品を通じて、世界中のゲーマーへ新たなゲーム体験を提供してまいります。

【メディアお問い合わせ先】

メール：moka@gulikit.com

公式サイト：www.gulikit.com(https://www.gulikit.com)

公式Ｘ：＠GuliKitJP(https://x.com/GuliKitJP)