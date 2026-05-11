現代ブラジル音楽の革新者セウ・ジョルジ（Seu Jorge）がジャズ/ボサノヴァを基調にしたニューアルバム『The Other Side』をリリース

The Orchard Japan

現代ブラジリアンソウルの第一人者であり俳優としても活躍するセウ・ジョルジ（Seu Jorge）が、ニューアルバム『The Other Side』をリリース。アルバムにはベック（Beck）、マリア・ヒタ（Maria Rita）がフィーチャーされ、ビースティ・ボーイズを手掛けるマリオ・カルダート・ジュニア（Mario Caldato Jr.）がプロデュースを担当。ジャズとボサノヴァが行き交うサウンドを基調とした本作は、16年にわたる彼の音楽的ジャーニーの集大成と言えるもの。自身のキャリアにおける最も野心的なプロジェクトが遂に日の目を見る。

これまでセウ・ジョルジが手掛けてきた、ソウルやサンバといったソロ作品とは一線を画すこのアルバム。16年の歳月をかけて制作されており、ジャズやボサノヴァを中心に、洗練されたオーケストラ演奏で彩ったブラジル音楽の祭典を繰り広げる。

ブラジリアンソウルと洗練されたオーケストラサウンドとの出会いは、長年の友人であり、彼を敬愛する伝説的プロデューサーのマリオ・カルダート・ジュニア（ビースティ・ボーイズ、ジャック・ジョンソン）がきっかけだった。しかし2人の信頼関係は、さらに昔に遡る。

「セル・ジョルジほど活気に溢れる力強い歌声と才能を持つ人物と出会うことは、滅多にありません。1999年にロサンゼルスで彼と会った時、そう感じたんです」と、カルダートは振り返る。

「それ以来、私たちの友情と敬愛の気持ちは深まるばかり。おかげで2人で自由自在に音楽を作れるようになりました」

ニューアルバム『The Other Side』の発端は、純粋な感性のトキメキによるもの。

「このアルバムが誕生したのは、ジョルジがナイロン弦のギターで、ケイン・アンド・エイブル（Cane And Able）の“Girl You Move Me”をシンプルなアレンジで演奏し、録音していた時でした。その演奏は非常に繊細かつダイナミックで、私は深く感動させられました」とプロデュースを担当したカルダートは語る。

カルダートがマルチ楽器演奏者で編曲家のミゲル・アトウッド・ファーガソンを招いて、デモ用にオーケストラ演奏を入れようと思いついたのは、その時だった。そのコラボレーションは2009年から始まり、次第に開花した。

「ミゲルに幾つかアイデアを伝えると、彼はそれを的確に理解し、よりゴージャスで洗練された次元に曲を高める美しいアレンジを施してくれました。その経験が、今回のオーケストラ・プロジェクトの冒険のきっかけでした」

持ち前の深く滑らかな歌声で、セウ・ジョルジはMPBの名曲の数々を蘇らせる。彼が参考にしたのは、ドイツのレーベルECMレコードの作品や、トム・ジョビンやジョアン・ジルベルトと共演した指揮者クラウス・オガーマンのアレンジだった。

2009年から2018年にかけて段階的に録音されたこのアルバムは、穏やかなムードと友情の中で生み出された、真の音楽家の職人気質の結晶だ。ライブ感溢れるリズムの基盤は、セウ・ジョルジのバンドが担っている。

「ジョルジは、彼のミュージシャンたちを深く信頼し、誇りをもっており、彼らが自由に表現することを許しています。一人一人が各曲に特別な味わいもたらしており、これは彼らのアルバムでもあるわけです」とカルダートは述べている。

「あの魔法のようなスピリットと雰囲気を録音し、捉えることができたのは、私にとっても、私たち全員にとっても、まさに喜びに満ちた一週間でした」とカルダートは付け加える。プロデューサーとして、ミゲル・アトウッド・ファーガソンによるアレンジで作品が完成する様子を見守っていた。

「ミキシングの段階になって、全てがとても自然に感じられました。自ずとアルバムが姿を現し、見事なまとまりを呈していました。私にとって、これはタイムレスなアルバムです」

アルバムには、ミルトン・ナシメントの「Crença」（1967年のデビューアルバムに収録）、アルトゥール・ヴェロカイの「Caboclo」（サイケデリックなギターバージョン）、そして勿論このプロジェクトのインスピレーションとなったカナダのバンド、ケイン・アンド・エイブルの「Girl You Move Me」といった楽曲のカバーを収録。

ゲストアーティストを迎えた楽曲の中には、マルシオ・ボルジェスの「Vento De Maio」（ロー・ボルジェス＆エリス・レジーナのヒット曲）がマリア・ヒタとの熱いデュエットで披露される。もう一つの大きなコラボは、ブラジル音楽のファンを公言するグラミー賞受賞者のアメリカ人シンガー、ベックとの共演だ。2人は偉大な英国人歌手ニック・ドレイクの「River Man」を共に歌い上げる。また「Quando Chego」は、セウ・ジョルジ、アルナルド・アントゥネス、マリーザ・モンチによって作曲された未発表曲であり、マリーザ・モンチは、アルバムバージョンにアーティストとしても参加する。

■リリース情報

Seu Jorge（セウ・ジョルジ）

ニュー・アルバム『The Other Side』配信中

レーベル：Phonomotor

配信リンク：https://orcd.co/seujorge-theotherside

Tracklist:

1 Crença

2 Vento De Maio

3 Girl You Move Me

4 Luz Na Escuridão

5 Caboclo

6 Flor De Laranjeira

7 Folia Do Amor

8 Far From The Sea

9 Quando Chego

10 River Man

11 Beleza Barbara

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ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト＆レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。