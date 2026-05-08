【日研トータルソーシング】5月26日（火）無料ウェビナー開催派遣活用で見落としがちなポイントとは？

日研トータルソーシング株式会社

多様な人材を人的資本と捉え、人材ソリューションで可能性を創造する「人的資本創造企業」の日研トータルソーシング株式会社（本社：東京都大田区）は、2026年5月26日（火）に無料ウェビナー「派遣活用で見落としがちなポイントとは？～トラブル事例から学ぶ管理の基本と対応策～」を開催します。

お申し込みはこちら

https://www.nikken-totalsourcing.jp/business/tsunagu/event/20260526/

製造現場における派遣スタッフの適切な受け入れと管理は、安定した現場運営と法令遵守のために欠かせません。一方で、現場では指示の範囲や契約外業務、残業対応など、判断に迷う場面も少なくありません。

本ウェビナーでは、当社がこれまで取引先に実施してきた勉強会の中でも特に反響の大きかった内容をもとに、派遣管理の基本、関係法令のポイント、トラブル事例と防止策、および労働局の調査ポイントなどをわかりやすく解説します。

参加者特典

ウェビナー終了後、アンケートにご回答いただいた方を対象に、

・Q&A集付きウェビナー資料

をお送りいたします。

開催日時

１. 2026年5月26日 (火) 15：00 ～ 16：00【LIVE】

２. 2026年5月27日 (水) 15：00 ～ 16：00【アーカイブ】

３. 2026年5月28日 (木) 15：00 ～ 16：00【アーカイブ】

ウェビナー内容

・オープニング

・派遣管理の基本

・関連法令

・注意点・トラブル事例

・労働局の調査を見据えた管理のポイント

・まとめ・質疑応答

開催形式

WEBセミナー

参加費

無料

定員

各日100名

参加締切

各日ウェビナー終了まで

参加方法

１. 申込みフォームより、必要事項を記入の上お申し込みください。

２. 参加URLをメールにてお送りいたします。

３. 当日はメールに記載された参加URLにアクセスして参加してください。

お申し込みはこちら

https://www.nikken-totalsourcing.jp/business/tsunagu/event/20260526/

登壇者

日研トータルソーシング株式会社 業務管理部 品質管理課

崎口 直樹(さきぐち なおき)

2013年日研トータルソーシング入社。大手半導体工場の請負工程にて、取引先交渉や品質管理、作業所立ち上げなど、前職含め約15年にわたり現場マネジメントを経験。現在は品質管理課に所属し、派遣・請負に関わる内部監査、行政監査やCSR監査への対応サポート、さらにはコンプライアンス教育まで幅広く担当している。現場の最前線を知る強みを活かし、行政指導を未然に防ぐリスク管理と教育を通じて、会社のガバナンス強化に注力している。現場の実情に寄り添いつつ、形だけではない「生きたコンプライアンス」を浸透させ、組織の信頼を支え続けることが信条。

注意事項

※定員を超えた場合は先着でのご案内となります。

※定員になり次第お申込み受付を終了させていただきます。

※ウェビナーの録画はご遠慮ください。

※以下に該当するお客様、メールアドレスからのお申込みはご遠慮いただいております。ご了承ください。

・同業他社の方

・個人のお客様

・携帯電話アドレス、フリーメール、プロバイダメール

本件に関するお問い合わせ先

日研トータルソーシング株式会社 セミナー事務局

mail: sales-planning_info@nikken-ts.jp

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■日研トータルソーシングについて

「人的資本創造企業」として業種や職域の枠組みを超え、様々な領域で活躍する人材を「人的資本」と捉え、人材ソリューションを通じて働く人・企業・社会の可能性を創造していきます。

【当社求人サイト】

・工場・製造業の求人サイト「e仕事」：https://1145.jp/

・地域密着の求人サイト「e仕事マイタウン」：https://mytown.1145.jp/

・製造業エンジニア向け求人サイト「e仕事エンジニア」：https://engineer.1145.jp/

・新卒採用サイト：https://nikken-totalsourcing.jp/work/newgraduate/special/

【会社概要】

設 立 1981年4月

本社所在地 東京都大田区西蒲田

代表者 清水 浩二

事業内容 総合人材サービス（業務請負事業／人材派遣事業／人材紹介事業）