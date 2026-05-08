長谷工コーポレーションに、サステナビリティ情報開示支援クラウド「SmartESG」とAIによる回答案生成サービス「Answer Ease」を提供

シェルパ・アンド・カンパニー株式会社

シェルパ・アンド・カンパニー株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO 杉本淳、以下「シェルパ」）は、株式会社長谷工コーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役社長 熊野 聡）に、サステナビリティ情報開示支援クラウド「SmartESG」およびAIによる自動回答案生成サービス「SmartESG Answer Ease（以下「Answer Ease」）」を2026年4月1日より提供開始したことをお知らせします。

長谷工グループは、「都市と人間の最適な生活環境を創造し、社会に貢献する。」という企業理念を掲げています。半世紀以上にわたり、マンション業界をリードする企業として、暮らしを取り巻く社会課題の解決に事業を通じて取り組んでいます。

このたび、長谷工コーポレーションによる「SmartESG」と「Answer Ease」の導入が決定し、シェルパは2026年4月から両サービスの提供を開始しました。長谷工コーポレーションは、「SmartESG」の「Database」機能を活用し、主要なサステナビリティ評価機関への対応履歴や結果などの情報をクラウドで一元管理します。

さらに、長谷工コーポレーションは、S&Pグローバルが運営する「CSA（Corporate Sustainability Assessment）」や、「CDP」への対応に「Answer Ease」を活用し、AIを用いた評価機関対応の効率化を図ります。シェルパは、S&P Globalの認定パートナーであり（※1）、「SmartESG」は、「CSA」ポータルとAPI連携を実現（※2）していることから、回答案の生成から提出まで「SmartESG」プラットフォーム上でスムーズな対応が可能です。また、「CDP」の支援実績や事業内容が認められ「CDPシルバー認定ソリューション プロバイダー」（※3）にも認定されています。

（※1）シェルパ、APAC初・S&Pグローバルの認定パートナーに認定され「コーポレートサステナビリティ評価（CSA）」と「SmartESG」の連携を強化

https://smartesg.jp/news/20250529

（※2）シェルパ、S&Pグローバルのコーポレートサステナビリティ評価（CSA）プラットフォームとのAPI連携を開始

https://cierpa.co.jp/posts/qDRw4nnh

（※3）シェルパ、CDPの「CDPシルバー認定ソリューション プロバイダー」に認定

https://cierpa.co.jp/posts/20250902

■「SmartESG」について

「SmartESG」は、企業内に散在するサステナビリティ・ESGデータを一元管理し、戦略的なサステナビリティ経営を支援するデータプラットフォームです。「SmartESG」の中核を担う4つの機能は、サステナビリティ情報の開示業務を効率化し、高度な分析を可能にします。「Database」と「Workflow」によりサイロ化しがちな社内データの収集・管理を可視化し、「Focus」と「Benchmark」でAIを活用した先進的な分析を提供します。「SmartESG」は、企業における情報開示の高度化やステークホルダー対応の強化だけでなく、持続可能な経営戦略の策定・実行を加速させることに貢献します。

https://smartesg.jp/

■「SmartESG Answer Ease」について

「Answer Ease」は、企業の既存データをもとにAIがサステナビリティ関連アンケートへの回答案を自動生成するアシスト機能です。企業が多くの時間と工数を割くサステナビリティ・ESG関連アンケートへの回答業務において、AIをアシスタントとして活用することで業務負荷を削減し、大幅な効率化を実現します。また、回答案には回答根拠となる参照先を併せて提示することにより、ハルシネーション対策や正確性に配慮しています。

https://smartesg.jp/answerease

■会社概要

会社名：シェルパ・アンド・カンパニー株式会社

代表：代表取締役CEO 杉本 淳

所在地：東京都品川区西五反田3-6-32 TERRACE SITE GOTANDA 1F

設立：2019年9月

資本金：100百万円

事業：サステナビリティ情報開示支援クラウド「SmartESG」の開発・提供、ESG・サステナビリティ特化メディア「ESG Journal Japan」の運営、サステナビリティ専門家によるコンサルティングサービス「ESG Advisory」の提供

- コーポレートサイト：https://cierpa.co.jp/- 採用サイト：https://cierpa.co.jp/recruit