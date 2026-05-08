【北海道限定】北海道池田町特産品の山芋「ネバリスター」を使用！「北海道名物ラーメンサラダ　ねばねばオクラとネバリスター」を発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、北海道のソウルフードとして親しまれているラーメンサラダの新しいラインアップとして、「北海道名物ラーメンサラダ ねばねばオクラとネバリスター」を、5月14日（木）より北海道内のセブン‐イレブン店舗にて順次発売いたします。

「ネバリスター」とは、長芋と大和芋の交配によって誕生した山芋の品種です。長芋のシャキシャキ感と、大和芋の強いねばりや濃厚な味わいを兼ね備えた、北海道池田町の特産品です。「ネバリスター」やオクラといった“ねばねば”具材に加え、わかめ、ツナ、トマト、キャベツなどの具材を使用。この具材をピリ辛中華ドレッシングで楽しむ、これからの季節にぴったりな商品です。

ラーメンサラダのラインアップがさらに豊富に！

■北海道名物ラーメンサラダ ねばねばオクラとネバリスター

価格：368円（税込397.44円）

発売日：5月14日（木）～順次

販売エリア：北海道

「ラーメンサラダ」その他のラインアップ

■北海道名物ラーメンサラダ 蒸し鶏と半熟玉子

価格：368円（税込397.44円）

発売中

販売エリア：北海道

蒸し鶏と半熟玉子を焙煎胡麻ドレッシングで食べる定番のラーメンサラダです。

■北海道名物ラーメンサラダ 大盛タレザンギ

価格：598円（税込645.84円）

発売中

販売エリア：北海道

タレザンギとタルタルソースを組み合わせ、ピリ辛和風ドレッシングで食べる、食べ応えのあるラーメンサラダです。

担当者コメント

「北海道産の素材の魅力を味わえる新たなラーメンサラダを作りたい」そんな想いで開発を進めました。今回着目したのは、北海道池田町産の「ネバリスター」です。シャキッとした食感と強いねばりの両方を兼ね備えた「ネバリスター」の魅力を活かせるように、他の具材との組み合わせやドレッシングの味の調整に試行錯誤しました。「ネバリスター」の存在感をしっかりと出しながら、これから気温が上がる時期にぴったりの味わいに仕上げています。北海道の素材の魅力をお楽しみください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。