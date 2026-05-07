「愛玩動物看護師国家試験 予備試験対策」どうぶつ看護ポータル予備校が”無料体験授業”を今年も開講

株式会社 and Vet株式会社and Vetが運営する「どうぶつ看護ポータル」が、最後の予備試験合格を目指す受験者をサポート

愛玩動物看護師国家試験の対策サービスの『どうぶつ看護ポータル』を提供する株式会社and Vet（東京都台東区、代表取締役 安岡 恵斗）は、昨年度も実施した愛玩動物看護師国家試験および予備試験の受験者を対象とした『どうぶつ看護ポータル予備校』の無料体験授業を今年度も開講いたします。



どうぶつ看護ポータル予備校は、国家試験および予備試験のオンライン対策授業ですが、単なるオンライン授業にとどまらず、国家試験対策を総合的に進められる学習設計が施されています。

自社で展開する『ワーク＆問題集』、『全国統一模試』や模試データに基づく出題傾向分析、アプリ学習、ライブ授業、アーカイブ配信を連動させることで、受験生が基礎学習から実戦演習、弱点補強まで一貫して取り組める環境を提供しています。



予備校体験授業 開講概要

*日程：2026年５月16日（土）20時30分～

*対象：愛玩動物看護師国家試験 予備試験受験予定者

*内容：愛玩動物看護師国家試験および予備試験対策授業

*参加費：無料

*主催：どうぶつ看護ポータル

最後の予備試験だからこそ、後悔のない挑戦を。

この機会を逃さず、ぜひ無料予備校へご参加ください。

どうぶつ看護ポータルの公式ラインにて受付中です。ご案内はQRとURLから。

体験授業公式ライン：https://lin.ee/x1eduOg

＜どうぶつ看護ポータルについて＞

2019年６月に成立した愛玩動物看護師法により2023年２月から開始した愛玩動物看護師国家試験向けに、国家試験対策アプリ『どうぶつ看護ポータル』を業界で初めてリリースしました。現在は、全国60校以上の教育機関と提携し、愛玩動物看護師を目指す学生向けに全国統一模試やワーク＆問題集などを展開しています。「学びやすく、続けやすい教育」を通じて、愛玩動物看護師の育成を支援しています。

【2026年度全国統一模試開催日程】

夏模試 2026年７月１日～

秋模試 2026年10月１日～

直前模試 2026年12月15日～

＜会社概要＞

会社名：株式会社and Vet

所在地：〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-25-5M’s325ビル3階

事業内容：

動物病院事業

トリミング事業

動物看護師教育事業

有料職業紹介事業（許可番号：13-ユ－315392）

製薬卸事業

＜お問い合せ先＞

株式会社and Vet

動物看護事業部

メール：info_vt@and-vet.com