人の心の変化から組織課題を突破！　EQ（心の力）と対話で自走する組織を育む「EQブレイクスルー組織開発」提供開始

株式会社Ａｉ・フィールド

株式会社Ai・フィールド（本社：東京都江戸川区、代表取締役：須賀えり子）は、EQ（心の力）を育む対話を軸に、人の内側の変化から関係性・組織文化・成果までを持続的に変えていく、対話型組織開発プログラム「EQブレイクスルー組織開発」 の提供を本格的に開始いたしました。

本プログラムは、離職率の増加、メンタル不調、管理職育成の停滞、社員の指示待ち化、ハラスメントなど、現代企業が抱える複合的な組織課題に対し、「人の心の力」と「関係性の質」に着目し、組織の停滞を根本から突破することを目的としています。

その結果、ワークエンゲージメント（仕事への活力・熱意・没頭感）および

従業員エンゲージメント（企業の方向性への理解・共感と、自ら貢献しようとする意識）を高め、

当社が定義する「強い組織」の形成を促します。

※当社が定義する「強い組織」とは？

社員一人ひとりが

・自身の強み・弱みを理解し

・違いを尊重し

・互いに助け合い、貢献し合う

人と人が共鳴しながら、しなやかに成長し続け、困難な状況も共に乗り越えていける組織

■ 開発背景｜制度や研修だけでは、組織は変わらない

近年、人的資本経営やウェルビーイングへの関心が高まる一方で、

「研修を実施しても行動が変わらない」

「制度を整えても、組織が動かない」

といった声が多くの企業から寄せられてきました。

そして、株式会社Ai・フィールドは、EAP（従業員支援プログラム）、キャリア支援、組織開発の現場に20年以上携わる中で、組織変革の起点は「教えられたスキル」ではなく、人の内側に起きる気づきと心の働きの変化の過程にこそあると考えてきました。

この思想を体系化し、実践可能な形にしたのが「EQブレイクスルー組織開発」です。

■ EQブレイクスルー組織開発とは

EQブレイクスルー組織開発は、

人の心の変化 → 関係性の変化 → 組織の変化

という自然で持続可能な成長プロセスを設計した、対話型・実践型の組織開発プログラムです。

EQ（心の力）を高めることで、５つのステップで強い組織風土を創ります。

１.自己理解を深める

２.他者理解を深め相互理解につなげる（働く人たち誰もが自分の強みも弱みも理解し）

３.対話の場づくり（互いの特性を活かし尊重し合える関係性の場をつくり）

４.信頼対話の構築（対話の質を高め

５.目標実現の対話（個人と組織が自走できる状態を目指す）

この５ステップの組織醸成の過程を通して、感謝と称賛の強い組織風土を目指します。

プログラムの流れは、組織診断・面談・ワークショップ・コーチング・成果分析までを一体化し、組織の課題や成長段階に合わせてオーダーメイドで設計する点が特長です。

心の力を育む対話のスキルを習得する過程を通して、強い組織風土を形成するEQブレイクスルー組織開発の全体像

■ 主な支援内容（例）

■ 導入実績と成果

自己理解から相互理解を深め、自身の社会的役割と会社を通じて人生Visionを構築するワークショップ実施- 組織診断・インタビューによる現状把握- EQ・ウェルビーイング診断- EAP／キャリア／KPIコーチングによる個別面談- 心の力を育むワークショップ・研修- エグゼクティブコーチング- 成果分析および次年度施策提案- 社風醸成支援EQ・ウェルビーイング診断【EQキャリア・キャンバス】

これまで、製造業、建設業、映像制作会社など複数業種で導入され、管理職育成、エンゲージメント向上、離職率改善などの成果を上げてきました。

ある企業では、管理職候補育成を目的に本プログラムを導入後、約3年間で業績が約35億円増加。

営業支援を直接行うのではなく、人の心の火を燃やし続ける支援を通じて、ワークエンゲージメントと従業員エンゲージメントを高めた結果、業績向上につながりました。

■ 社会的評価・外部連携について

株式会社Ai・フィールドは、経済産業省が推進する

「職域における心の健康関連サービス活用」に関する取り組みに参画し、

『健康経営における「心の健康」投資・実践ガイド』 において、当社プログラムが紹介されています。

また、2025年10月には、心の健康関連サービス選択支援ツール

「ウェルココ-心の健康サービス選択支援ツール-」 に、サービス提供事業者として登録されました。

■【EQ（心の力）を育む対話】に込めた想い

株式会社Ai・フィールド 代表取締役 須賀えり子

IT会社の経営と義父の在宅介護の両立 2006年4月義父の介護を通して見いだした「心の力」と人と人との関係性の影響力

20年前、IT企業の取締役として経営と社内の人材育成に奔走する日々を送っていた頃、私は義父の在宅介護を経験しました。その際、義父の回復の早さについて、担当医や看護師の方々から

「ご家族との関わりが大きく影響しています」

と教えていただいたのです。

この経験を通じて私は、人の心や脳機能が、どのような環境や関係性の中で力を発揮するのかについて、現場の状況から仮説を立て、研究と学びを重ねてまいりました。



その過程で多くの文献や理論に触れ、人と人との関係性が、身体の回復にとどまらず、心の健康やレジリエンス（困難な状況であっても前に進み続ける力）を育む重要な要素であることに気づきました。

こうした探究と実践を積み重ね、約20年の歳月をかけて形にしたものが、現在の「EQブレイクスルー組織開発」です

組織が変わらない理由は、能力や意欲の不足ではありません。

人の心と関係性が、十分に扱われていないことにあります。

EQブレイクスルー組織開発は、人の心に丁寧に向き合い、対話を通じて組織の内側から変化を生み出す取り組みです。人も組織も、自分らしく力を発揮できる社会の実現に、これからも貢献していきたいと考えています。

心の健康に関する取組について :https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/mentalhealth.html2025/4/10経済産業省では、「健康経営における「心の健康」投資・実践ガイド～今日から始める人的資本への投資のヒント～」を公開しました。当社Ａｉ・フィールドもトライアル施策をご提供させていただきました。実践ガイド17ページ掲載

2023年より経済産業省も、「心の健康」に着目し、産官学共同体による研究部会を発足しました。

当社Ａｉ・フィールドも、2023年10月より参画し、トライアル施策のご提供をさせて頂きました。

2025/10/10・健康経営を実践する企業等が自社のニーズに応じた心の健康関連サービスの選択を支援するためのツール、「ウェルココ-心の健康サービス選択支援ツール-」に、当社もサービス提供事業者として、登録させて頂いております。

その研究会を通して、EQブレイクスルー組織開発の質の向上を目指し、「心の力の見える化システム EQキャリア・キャンバス」の開発に至りました。（2026年5月6日公開）

■ 会社概要

会社名：株式会社Ai・フィールド

所在地：東京都江戸川区一之江8-13-1 一栄ビル4階

代表者：代表取締役 須賀えり子

事業内容：EAP支援、キャリア支援、対話型組織開発、研修・コンサルティング

Webサイト：

EQブレイクスルー組織開発の詳細 :https://ai-field.com/eqbreakthrough/EQ（心の力）と対話を軸に、人の内側から始まる変化によって 組織の停滞を突破する対話型・実践型の組織開発プログラムです。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社Ai・フィールド

担当：須賀えり子

TEL：090-5573-2745

MAIL：office@ai-field.com

株式会社Ａｉ・フィールド

「心の健康」を軸に、対話型の組織開発を行う。