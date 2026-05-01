『NU: カーニバル』ドン・キホーテコラボグッズが自社サイト『HICUL（ハイカル）』より事後通販開始！

株式会社ブランチ・アウト

アパレルメーカーである株式会社ブランチ・アウト( 以下、ブランチ・アウト、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大谷 真一)は、自社ECサイト『HICUL（ハイカル）』にて「ドン・キホーテ」で発売されている『NU: カーニバル』コラボアイテムの事後通販を5月1日(金)10：00～開始いたしました。

定番のアクリルスタンドや缶バッジだけではなく、手軽に持ち歩けるぬいぐるみキーホルダーをラインナップ！

事後受注期間：5月1日(金)10：00～5月17日(日)23:59

※受注販売となります為、発送予定は2026年8月上旬頃、準備が整い次第順次発送となります。

HICUL 公式オンラインショップ：https://hicul.jp/item?category_id=834(https://hicul.jp/item?category_id=834)

■アクリルスタンド

価 格：\1,650（税込）

種 類：全13種

■オーロラ缶バッジ

価 格：\550（税込）

種 類：ランダム全13種

■チェキ風 硬質カード

価 格：\440（税込）

種 類：ランダム全13種

■プリ風シールセット

価 格：\1,430（税込）

種 類：全1種（13枚入）

■クリアファイルセット

価 格：\1,320（税込）

種 類：全6種（3枚入）

■ぬいぐるみキーホルダー

価 格：\2,200（税込）

種 類：全5種

【NU: カーニバルとは】

『NU: カーニバル』は、台湾発の成人向けBL育成RPGゲームです。異世界に召喚された主人公・エイトが眷属たちと魔力による「濃厚な交流」を行ないながら、物語がすすんでいきます。ターン制のバトルRPGをクリアしつつ、各キャラクターとの親密度を上げることで、特定の目標を達成することでより親密なシーンを楽しむことができる大人気作品です。

NU: カーニバル公式HP：https://nucarnival.com/ja-JP/

NU: カーニバル 公式X：https://twitter.com/NuCarnival

(C) 2022-2026 PINKCORE / NU: Carnival(TM)

【ブランチ・アウトについて】

ブランチ・アウトはアパレルOEM・ODM ・ライセンス事業を得意とする会社。

ライセンス事業は20年以上にもわたる経験を持ち、現在ではキャラクターからアニメ、マンガ、ゲーム、ミュージシャンまで300以上のライセンス契約実績を誇る。

2020年からオンラインショップによる小売事業もスタート。

ブランチ・アウト 公式HP ⇒https://www.branch-out.jp/

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ブランチ・アウト

設立 ： 1997年7月

代表者 ： 代表取締役社長 大谷 真一

所在地 ： 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル5F

事業内容 ： 婦人服・紳士服・子供服の小売及び卸売、企画、デザイン、仕様書、制作全般(グラフィック、キャラクター、イラストレーション、ロゴ作成等)