新サービス「KABU&トラベル」を提供開始 ～旅するたびに株がもらえる（*1）新しいトラベルサービス、海外eSIMも同時提供開始～

株式会社カブ＆ピース

株式会社カブ＆ピース（代表取締役社長：前澤友作、本社：東京都港区）は、2026年5月1日（金）より、新サービス「KABU&トラベル」「KABU&海外eSIM」の提供を開始したことをお知らせいたします。

■「KABU&トラベル」とは

「KABU&トラベル」は、宿泊予約を通じて株がもらえる（*1）日本初（*2）のトラベルサービスです。

国内約2万軒、海外約70万軒の宿泊施設を掲載しており、家族旅行で訪れたい温泉旅館や海外の高級リゾートから、出張で活用できるビジネスホテルまで、プライベートのレジャーはもちろん、ビジネスシーンでも幅広くご利用いただけます。

旅の楽しさはそのままに、泊まるたびに株が貯まっていく（*1）。これまでにない、新しい旅のスタンダードを目指します。

KABU&トラベル：https://kabuand.com/travel

■「KABU&海外eSIM」とは

「KABU&海外eSIM」は、「KABU&トラベル」の提供開始にあわせてリリースする、海外でのネット回線利用で株がもらえる（*1）日本初（*2）の海外eSIMサービスです。

プラン選択から利用開始までオンラインで完結し、 Wi-Fi機器の受け取りや返却も不要なため、余計な手荷物ゼロで身軽に出発できます。また、24時間いつでも日本語サポートをご利用いただけるため、海外での通信トラブルも安心です。

KABU&海外eSIM：https://kabuand.com/international-esim

■株の還元率について

「KABU&トラベル」と「KABU&海外eSIM」の株の還元率については以下の通りです。（*3）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/152287/table/24_1_f6826a14d8d4979225860c69c55b9c9e.jpg?v=202605010751 ]

■「KABU&トラベル」リリース記念キャンペーン

サービスリリースを記念して、2026年5月31日（日）までに「KABU&トラベル」で宿泊予約をすると、株引換券が最大7%もらえるキャンペーンを開催中です。ぜひこの機会にご利用ください。

詳しくはKABU&トラベルサービスページをご覧ください：https://kabuand.com/travel

＊1 カブアンドでの株の受け取りにはサービス利用と株式の申込が必要です。お申込前に当社ウェブサイト内の目論見書をご覧ください。

＊2サービスの利用を通じて、自社の未公開株を取得できるスキームが日本初であることを意味します。（2024年11月自社調べ）

＊3一部料金については、株引換券の付与対象外となる場合があります。詳細はサービスサイトにてご確認ください。

◆カブアンドとは

サービスの利用者が、カブ＆ピース社の未公開株を受け取ることができる（*1）、日本初（*2）のサービスです。電気、ガス、モバイルデータ通信、インターネット通信、ウォーターサーバー、ふるさと納税、クレジットカード、保険代理店、リワード、Wi-Fiルーター、トラベル、海外eSIM事業を提供しており、サービスの利用者は利用料金に応じた株引換券を受け取ることができます。株引換券は株をもらうために必要な電子チケットのようなもので、1枚1円として株と交換することができます（*3）。お渡しする株はカブ＆ピース社の未公開株です。株に交換しない場合は、本サービスの割引に使える割引券に交換することができます。

カブ＆ピース社は、「目指せ、国民総株主」をテーマに、日本国内における株式投資家を増やし、日本国経済を活性化させることをミッションに掲げ、ポイントなどでお客様を囲い込むのではなく、株式をお渡しすることで、私たちの経済圏にお客様兼株主として参加いただき、会社を成長および上場させ、所有する株式の価値を最大化させていくことを共通目標としています。また、当社の取り組みにより、株を所有することが国民全体に広がることで、一部の資本家に資本が偏り、富が偏在している状況を、資本の分散によって滑らかにし、格差の是正に繋げていきたいと考えています。

＊1株の受け取りにはサービス利用と株式の申込が必要です。

＊2サービスの利用を通じて、自社の未公開株を取得できるスキームが日本初であることを意味します。（2024年11月自社調べ）

＊3株引換券を株と交換するためにはウェブサイトからの申込が必要です。

ホームページ：https://kabuand.com/(https://kabuand.com/)

本プレスリリースは、金融商品取引法に基づいた目論見書ではありません。カブアンド種類株式及び当社に関する詳細な情報が記載された目論見書は当社のウェブサイト（https://kabuand.com/documents/prospectus3.pdf ）よりダウンロード可能です。お申込みを検討の際は、目論見書を必ずご覧ください。