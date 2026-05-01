THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：亀田信吾、東証スタンダード：3823、以下「当社」）は、TON JAPANを展開するHighphen Pte. Ltd.（所在地：105 Cecil Street, #24-02, The Octagon, Singapore、以下「Highphen社」）、および海外市場向けフィンテック関連サービスの展開を推進するSAKURA EXCHANGE PTE. LTD.（所在地：160 Robinson Road, #14-04, Singapore、以下「SAKURA EXCHANGE社」）との間で、日本国外の利用者を対象とする海外市場向け金融インフラ領域における戦略的業務提携契約を締結しましたので、お知らせいたします。

本提携は、SAKURA EXCHANGE社が日本国外の市場および利用者を対象として展開するフィンテック関連サービスに対し、当社グループがAIを活用したシステムソフトウェアを提供することを目的とするものです。

なお、本提携に基づき提供されるサービスは、日本居住者を対象とするものではありません。また、当社グループが日本国内において、暗号資産交換業、電子決済手段等取引業、資金移動業、銀行業、その他許認可または登録を要する金融サービスを直接提供するものではありません。

業務提携の背景

近年、海外市場においては、デジタルウォレット、オンライン決済、カード決済、暗号資産およびステーブルコイン関連サービス、本人確認・取引モニタリング等を組み合わせた金融関連サービスへの需要が拡大しています。このような環境のもと、当社グループは、海外市場向けフィンテック関連サービスの展開を推進するSAKURA EXCHANGE社、ならびにTelegramのグローバルな利用者基盤を活用したWeb3領域におけるユーザー獲得支援を行うHighphen社と、金融インフラ領域における戦略的業務提携を行うことといたしました。

Highphen社が展開するTON JAPANおよび「Apps Network」は、世界で約10億人が利用するメッセンジャーアプリ「Telegram」上のユーザー導線を活用し、1,300万人規模のWeb3関連サービスにおけるユーザー獲得、広告配信および収益化支援を行うプラットフォームです。本提携では、当該ユーザー導線を活用することで、海外市場向けデジタルウォレット関連サービスおよびカード発行プログラム関連サービスの認知拡大、利用者獲得、ならびに継続利用の促進を図ってまいります。

各社の役割

Highphen社は、TON JAPANおよびApps Networkを通じた海外市場向けユーザー獲得、広告導線の設計、Web3関連プロジェクトとの連携、マーケティング施策、その他の事業開発面での協力を担います。SAKURA EXCHANGE社は、海外市場向けにMastercard関連サービスの展開を推進しております。月額5米ドルから10米ドル程度の利用料金モデルを前提とし、10万人規模の利用者獲得を目標としています。

当社グループは、WHDCアクロディアを通じてAIを活用したソフトウェアを提供し、SAKURA EXCHANGE社が展開を予定する海外市場向けフィンテック関連サービスの運営基盤の高度化を支援してまいります。

今後の展望

当社グループは、Highphen社が有するWeb3領域におけるユーザー獲得支援機能、SAKURA EXCHANGE社が推進する海外市場向けフィンテック関連サービス、ならびにWHDCアクロディアが提供するKYC・モニタリング・システム運営支援機能を組み合わせることにより、海外市場向けWeb3金融インフラ領域における事業機会の創出を目指してまいります。

Highphen Pte. Ltd.について

Highphen Pte. Ltd.は、次世代タスク型ユーザーグロースプラットフォーム「Apps Network」を運営しております。世界で約10億人が利用するグローバルなメッセンジャーアプリ「Telegram」に特化したワンストップソリューションを提供する、日本におけるアクセラレーターです。

公式HP：https://www.highphen.co/

会社概要

会社名：THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

所在地：東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立：2004年7月 上場：2006年10月 東証スタンダード（3823）

代表者：代表取締役社長 亀田信吾

事業内容：人助けM&A事業 ほか

URL：https://twhdc.co.jp