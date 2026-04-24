地方教育のデジタル変革を加速。いわき高志館と提携し、福島県内でも先駆的な「LLMO（生成AI最適化）」による集客構造を構築
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このたび、Webマーケティング支援事業を手がける株式会社linkwin（所在地：東京都豊島区東池袋１丁目４４－１０ タイガースビル 704号室、代表：國武直樹、URL：https://linkwin.jp/ ）は、福島県いわき市に拠点を置く個別指導学習塾・全日制予備校「いわき高志館」（所在地：福島県いわき市平２町目7-2 ヤマニビル4F、URL：https://www.koushikan.com/ ）に対し、LLMO（Large Language Model Optimization：大規模言語モデル最適化）対策の支援を開始いたしましたことをお知らせいたします。
■ LLMOとは
LLMOとは、ChatGPT・Claude・Geminiなどの生成AIが質問に回答する際に、特定の企業・店舗・サービスが適切に取り上げられるよう、情報の信頼性・構造・網羅性を最適化する取り組みです。従来のSEOがGoogle検索への最適化を目的とするのに対し、LLMOは「生成AI向けの情報最適化」とも位置づけられ、AI活用が日常化する現代において、新たな集客施策として注目を集めています。「いわきでおすすめの塾・予備校は？」とユーザーが生成AIに問いかけた際、その塾が回答に含まれるかどうかは、今後の集客力を大きく左右する重要な要素となっています。
■ いわき高志館の概要
いわき高志館は、個別指導学習塾と大学受験浪人生向け全日制予備校の二つのコースがあります。個別指導学習塾は高校生を中心に小学生から既卒生まで全学年を対象とした120分つきっきり個別指導です。毎授業、同一の担任講師が寄り添い、各生徒の弱点を丁寧に把握しながら学力向上を図るスタイルが特長です。全日制予備校はいわき市で唯一全科目対面授業の予備校です。どちらのコースも医学部をはじめとする難関国公立・私立大学受験対策はもとより、不登校生へのサポートや家庭教師派遣にも対応しており、地域に根ざした幅広い教育支援を提供しています。
■ 支援の背景と目的
同塾はすでにSEOおよびMEO（Googleマップ最適化）の観点で高い評価を確立しているものの、生成AIが情報収集・推薦の主要手段として急速に普及する中、AI経由での認知獲得が新たな課題として浮上していました。弊社は今回の支援において、生成AIが参照・引用しやすいコンテンツ構造の整備、エンティティ情報の強化、および外部メディアでの言及拡充を通じて、同塾がAI回答に自然に組み込まれる環境の構築を支援してまいります。
■ linkwinについて
linkwinは、中小企業・店舗を対象としたSEO・LLMO・Webマーケティング支援を提供しています。AI時代における新たな集客手法の確立を支援し、クライアントのデジタルプレゼンス向上に取り組んでいます。
公式サイト：https://linkwin.jp/
■ いわき高志館について
所在地：福島県いわき市平２町目7-2 ヤマニビル4F
電話：0246-38-8715
公式サイト：https://www.koushikan.com/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社linkwin
担当：國武直樹
URL：https://linkwin.jp/
メール：support@linkwin.jp
配信元企業：株式会社linkwin
このたび、Webマーケティング支援事業を手がける株式会社linkwin（所在地：東京都豊島区東池袋１丁目４４－１０ タイガースビル 704号室、代表：國武直樹、URL：https://linkwin.jp/ ）は、福島県いわき市に拠点を置く個別指導学習塾・全日制予備校「いわき高志館」（所在地：福島県いわき市平２町目7-2 ヤマニビル4F、URL：https://www.koushikan.com/ ）に対し、LLMO（Large Language Model Optimization：大規模言語モデル最適化）対策の支援を開始いたしましたことをお知らせいたします。
■ LLMOとは
LLMOとは、ChatGPT・Claude・Geminiなどの生成AIが質問に回答する際に、特定の企業・店舗・サービスが適切に取り上げられるよう、情報の信頼性・構造・網羅性を最適化する取り組みです。従来のSEOがGoogle検索への最適化を目的とするのに対し、LLMOは「生成AI向けの情報最適化」とも位置づけられ、AI活用が日常化する現代において、新たな集客施策として注目を集めています。「いわきでおすすめの塾・予備校は？」とユーザーが生成AIに問いかけた際、その塾が回答に含まれるかどうかは、今後の集客力を大きく左右する重要な要素となっています。
■ いわき高志館の概要
いわき高志館は、個別指導学習塾と大学受験浪人生向け全日制予備校の二つのコースがあります。個別指導学習塾は高校生を中心に小学生から既卒生まで全学年を対象とした120分つきっきり個別指導です。毎授業、同一の担任講師が寄り添い、各生徒の弱点を丁寧に把握しながら学力向上を図るスタイルが特長です。全日制予備校はいわき市で唯一全科目対面授業の予備校です。どちらのコースも医学部をはじめとする難関国公立・私立大学受験対策はもとより、不登校生へのサポートや家庭教師派遣にも対応しており、地域に根ざした幅広い教育支援を提供しています。
■ 支援の背景と目的
同塾はすでにSEOおよびMEO（Googleマップ最適化）の観点で高い評価を確立しているものの、生成AIが情報収集・推薦の主要手段として急速に普及する中、AI経由での認知獲得が新たな課題として浮上していました。弊社は今回の支援において、生成AIが参照・引用しやすいコンテンツ構造の整備、エンティティ情報の強化、および外部メディアでの言及拡充を通じて、同塾がAI回答に自然に組み込まれる環境の構築を支援してまいります。
■ linkwinについて
linkwinは、中小企業・店舗を対象としたSEO・LLMO・Webマーケティング支援を提供しています。AI時代における新たな集客手法の確立を支援し、クライアントのデジタルプレゼンス向上に取り組んでいます。
公式サイト：https://linkwin.jp/
■ いわき高志館について
所在地：福島県いわき市平２町目7-2 ヤマニビル4F
電話：0246-38-8715
公式サイト：https://www.koushikan.com/
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メール：support@linkwin.jp
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