防衛サイバーセキュリティ市場の規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025年～2035年）
KDマーケットインサイトは、市場調査レポート『防衛サイバーセキュリティ市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』の発行を発表いたします。本レポートの対象範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、そして各社の市場参入戦略（GTM）の理解を行っています。
防衛サイバーセキュリティ市場：デジタル戦場の強化
防衛サイバーセキュリティ市場は、現代の国家安全保障の最前線に位置し、軍事作戦がますます依存するデジタルインフラを保護しています。世界各国の軍が人工知能、クラウドコンピューティング、無人システム、ネットワーク化されたセンサーを作戦基盤に統合するにつれ、敵対勢力による攻撃対象領域は飛躍的に拡大しています。指揮統制システム、衛星ネットワーク、戦場の兵站、機密情報データを標的とする国家主導のサイバー脅威により、サイバーセキュリティは補助的機能から戦略的に不可欠な要素へと格上げされました。2026年初頭時点で、この市場は地政学的緊張の高まり、防衛システムのデジタル変革、そしてAIを活用したサイバー戦能力の台頭によって、力強い成長を遂げています。
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市場規模と成長動向
世界の防衛サイバーセキュリティ市場は、2024年に382億米ドルの規模でした。この市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）9.5%で成長し、2035年末までに779億米ドルを超えると予測されています。
地域別の動向では、北米が世界シェアの約45%を占める最大市場であり、高い防衛支出と先進的なサイバーセキュリティ技術の早期導入に支えられています。米国市場は2024年に41億ドルと推定されており、中国は2030年までに年平均成長率17.5%という顕著な成長が見込まれており、サイバー戦能力への積極的な投資を反映しています。アジア太平洋地域は最も成長の速い市場であり、日本、韓国、インド、オーストラリアなどの国々が、地域の地政学的緊張の高まりに対応してサイバー近代化を加速させています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347781/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
防衛サイバーセキュリティ市場は、いくつかの重要な観点で分類することができます。
セキュリティタイプ別：市場は、防御型サイバーセキュリティ（ネットワーク、データ、システムの保護）と攻撃型サイバーセキュリティ（敵対システムを妨害するためのサイバー戦能力）に分けられます。防御型サイバーセキュリティが約80%の市場シェアを占めており、機密性の高い軍事資産の保護が優先されていることを反映しています。
ソリューション別：主要なソリューション分野には、ネットワークセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、データセキュリティ、アイデンティティおよびアクセス管理（IAM）、クラウドセキュリティ、脅威インテリジェンスが含まれます。ソフトウェアおよびサービス分野はハードウェアよりも速く成長しており、ハードウェアの11.4%に対して16.7%の年平均成長率（CAGR）が予測されています。
防衛サイバーセキュリティ市場：デジタル戦場の強化
防衛サイバーセキュリティ市場は、現代の国家安全保障の最前線に位置し、軍事作戦がますます依存するデジタルインフラを保護しています。世界各国の軍が人工知能、クラウドコンピューティング、無人システム、ネットワーク化されたセンサーを作戦基盤に統合するにつれ、敵対勢力による攻撃対象領域は飛躍的に拡大しています。指揮統制システム、衛星ネットワーク、戦場の兵站、機密情報データを標的とする国家主導のサイバー脅威により、サイバーセキュリティは補助的機能から戦略的に不可欠な要素へと格上げされました。2026年初頭時点で、この市場は地政学的緊張の高まり、防衛システムのデジタル変革、そしてAIを活用したサイバー戦能力の台頭によって、力強い成長を遂げています。
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市場規模と成長動向
世界の防衛サイバーセキュリティ市場は、2024年に382億米ドルの規模でした。この市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）9.5%で成長し、2035年末までに779億米ドルを超えると予測されています。
地域別の動向では、北米が世界シェアの約45%を占める最大市場であり、高い防衛支出と先進的なサイバーセキュリティ技術の早期導入に支えられています。米国市場は2024年に41億ドルと推定されており、中国は2030年までに年平均成長率17.5%という顕著な成長が見込まれており、サイバー戦能力への積極的な投資を反映しています。アジア太平洋地域は最も成長の速い市場であり、日本、韓国、インド、オーストラリアなどの国々が、地域の地政学的緊張の高まりに対応してサイバー近代化を加速させています。
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市場セグメンテーション
防衛サイバーセキュリティ市場は、いくつかの重要な観点で分類することができます。
セキュリティタイプ別：市場は、防御型サイバーセキュリティ（ネットワーク、データ、システムの保護）と攻撃型サイバーセキュリティ（敵対システムを妨害するためのサイバー戦能力）に分けられます。防御型サイバーセキュリティが約80%の市場シェアを占めており、機密性の高い軍事資産の保護が優先されていることを反映しています。
ソリューション別：主要なソリューション分野には、ネットワークセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、データセキュリティ、アイデンティティおよびアクセス管理（IAM）、クラウドセキュリティ、脅威インテリジェンスが含まれます。ソフトウェアおよびサービス分野はハードウェアよりも速く成長しており、ハードウェアの11.4%に対して16.7%の年平均成長率（CAGR）が予測されています。