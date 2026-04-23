株式会社菜花の里(本社：千葉県成田市、代表取締役：河越 康行)が運営する『PERIE MARCHE(ペリエマルシェ)西船橋』では、2026年5月3日(日)から5月5日(火)までの3日間、ゴールデンウィークイベントを開催いたします。

千葉県産の食材を中心に、お得な特売や詰め放題、お子さま対象のくじ引きなど、ご家族で楽しめる内容をご用意しました。GWのお土産選びとあわせて、ぜひご参加ください。





・ペリエマルシェ西船橋

[公式Instagram] https://www.instagram.com/nishifunabashi_periemarche/





ペリエマルシェGWイベント





■開催概要

イベント名称：ペリエマルシェ西船橋 ゴールデンウィークイベント

開催期間 ：2026年5月3日(日)～5月5日(火)

開催場所 ：ペリエマルシェ西船橋(JR西船橋駅構内)









■実施内容

【千葉県産粒すけの枡すくい】

毎回好評の“お米の枡すくい”。今回は3日間で300kgご用意しました！(各日100kg)

米の食味ランキングで特Aを獲得した「粒すけ」を5合枡にすくった分だけ持ち帰ることができる、大変お買い得なイベントです。





・価格 ：1回500円(税込)

・内容 ：5合枡に山盛り(目安1kg以上)

・ルール ：枡を持ち上げて袋に入った分までお持ち帰り

時間制限なし

お1人様1回まで

(※1名様でご参加の場合は2回まで可／

複数名でご来店の場合は人数分まで)

・開催時間：Instagramでお知らせいたします





千葉県産粒すけの枡すくい





【新玉ねぎ詰め放題】

旬のお野菜をお得に楽しめる詰め放題企画です。3日間で300kgご用意しました！(各日100kg)

おすすめは、旬が始まった「千葉県白子産新玉ねぎ」！みずみずしく辛みが少ないため、そのままサラダなどでお楽しみいただけます。

・価格 ：1回300円(税込)

・内容 ：Lサイズ 目安5個程度

・ルール ：離した状態でバケツに盛れた個数分お持ち帰り

時間制限なし

お一人様1回まで

(※1名様でご参加の場合は2回まで可／

複数名でご来店の場合は人数分まで)

・開催時間：Instagramでお知らせいたします

※仕入れ状況により内容が変更となる場合があります。





新玉ねぎ詰め放題





【千葉県産お米の特売】

「千葉県産粒すけ2kg」、「夷隅産コシヒカリ2kg」を特別価格で販売します。

・価格 ：粒すけ 1,620円(税込)

コシヒカリ 1,728円(税込)

・数量 ：各日粒すけ5点、コシヒカリ5点(なくなり次第終了)

※ご家族様計2点まで

・開催時間：各日10:00～





千葉県産お米の特売





【くじ引き】※お子さま対象

商品をご購入いただいたお客様へ、お子さま対象のくじ引きを実施します。

はずれなしで、お箱菓子一番人気の「Nanatsu」のおためしやチーバくんグッズなど、何が当たるかは当日のお楽しみです。





・参加条件：商品ご購入のお客様

中学生以下のお子さまお1人につき1回









■ペリエマルシェ西船橋

千葉県産の新鮮な野菜や果物をはじめ、千葉県の特産品である落花生、地元の特産物を使った菓子や日本全国の美味しいものを取り揃えております。また、成田で人気の「黒平まんじゅう」の店舗も常設しております。

千葉県産の食材や商品と、全国の“季節”や“旬”も取り入れた“食のテーマパーク”として、千葉の魅力を発信していきます。









■施設概要

名称 ：PERIE MARCHE(ペリエマルシェ)

所在地 ：〒273-0031 千葉県船橋市西船4丁目27-7 ペリエ西船橋 改札内2階

電話番号：047-440-8866

営業時間：月～土8:00～22:00

日・祝8:00～21:00

催事場は全日10:00～21:00

※営業時間が異なる場合がございます。詳しくはペリエ西船橋公式サイトのトップページ「重要なお知らせ【営業時間変更】」をご確認ください

公式Instagram： https://www.instagram.com/nishifunabashi_periemarche/





運営会社 ：株式会社菜花の里

代表者 ：代表取締役 河越 康行

所在地 ：〒286-0022 千葉県成田市寺台260番地

主な事業内容：ペリエマルシェの管理運営、観光土産品の開発、

製造及び販売 工芸品、民芸品の加工及び販売、食料品の販売、

飲食店の経営、地域商社事業に関する業務