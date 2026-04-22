北九州市職員採用試験　～今年度最多の採用予定者数～

福岡県北九州市（北九州市役所）

北九州市職員採用試験では、上級等採用試験【通常枠】の申込みを受付中です。

【通常枠】では、行政、デジタル、社会福祉、心理、土木、建築、電気、機械、農学、環境、衛生、消防士、獣医師、保健師の職種を募集しています。

当市が実施している採用試験では、最多の試験区分かつ最大規模の採用試験です。

皆さまのチャレンジをお待ちしております！！

受付期間

令和8年4月17日（金）10時00分 ～ 5月20日（水）13時00分

申込手続

電子申請

申込みはこちら :https://city-kitakyushu-saiyo.jp/category/joukyu/joukyu-juken/#tabbody北九州市職員募集ホームページ

≪本試験の特徴≫

●技術区分(土木・建築・電気・機械)の採用を強化！

・受験可能年齢を「20歳（令和9年4月1日時点）」に引き下げ

(大学2年生や高専5年生、短大2年生も受験可能に)

・大学卒業まで就学を継続できるほか、大学への編入、大学院への進学等を希望する

最終合格者は、申出により採用を猶予！（最大2年間）

●社会人経験者の募集を拡大！

・正規職員等として５年以上の就業経験がある方を対象とした、

「行政II（民間等経験）」「行政II（行政経験）」の募集数を拡大！

・「行政II（行政経験）」「土木II（行政経験）」の最終合格者のうち、国、都道府県、

政令指定都市での本市係長相当以上の経験がある人は、別途選考により係長級以上の職位で

採用される場合も！

●より受験しやすい試験に！

・「行政II（民間等経験）」「行政II（行政経験）」「土木II（行政経験）」は

ＷＥＢ面接を導入しており、試験への来場機会は１回のみ。

・「消防士（教養択一）」「消防士（SPI3）」の第2次筆記試験を廃止。

★詳細は北九州市職員募集ホームページ(https://city-kitakyushu-saiyo.jp/category/joukyu/joukyu-juken/)をご確認ください。

北九州市とは…

北九州市は、福岡県の北部、九州最北端に位置し、関門海峡を隔てて本州に面するまちです。1963年（昭和38年）に、門司、小倉、戸畑、八幡、若松の5市による新設合併により誕生し、三大都市圏や県庁所在地以外では初めて、そして九州で初めての政令指定都市となりました。大都市である一方で、日本海にも瀬戸内海にも面していたり、三大カルストのひとつ平尾台や、日本新三大夜景都市に選ばれるなど、「大都市」と「自然」が共存するまちです。

また、工業都市のイメージが強いですが、山陽新幹線のぞみ号が全て停車する小倉駅、24時間離着陸可能な北九州空港、国際拠点港湾である北九州港、九州道・東九州道・中国道など四方に広がる道路網等、交通の結節点としても発展しています。

さらに、「次世代育成環境ランキング」の政令指定都市部門で1４年連続第１位に選ばれるなど、住みよいまち、子育てしやすいまちとしても注目されています。

【お問合せ先】

北九州市人事委員会行政委員会事務局任用課

担当：秋永（課長）、野上（係長）



〒803-8510

福岡県北九州市小倉北区大手町1番1号

電話：093-582-3041

FAX：093-582-3047

Mail：gyou-ninyo@city.kitakyushu.lg.jp

⇒北九州市職員募集ホームページ(https://city-kitakyushu-saiyo.jp/)