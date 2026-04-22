「ハニーク」 から、とろけるように甘く芳醇に香る「ピーチの香り」が数量限定 (※なくなり次第終了)で新登場。

ボトルワークス株式会社

ボトルワークス株式会社は、オーガニックマヌカハニー*¹配合のヘアケアブランド「HONEYQUE（以下、ハニーク）」から、「ピーチの香り」のアイテムを数量限定で発売いたします。

ハニーク公式HP：https://www.honeyque.jp/

桃のアイコンをメインに、淡いピンクとクリーム色のニュアンスカラーをあしらった特別なパッケージデザインとなっております。

ふんわり甘いハチミツに、ジューシーでみずみずしい桃が溶け合った芳醇な香りで、

心ほどける“スイートリラックス”なヘアケアをお楽しみください。

●しなやかに整える「ハニープロテイン処方*²」でしっとりまとまる蜜髪へ

髪内部の水分量を保持するオーガニックマヌカハニー*¹や、髪の芯から集中補修する3つのプロテイン*³など、美髪へ導く成分を厳選配合。髪の三大悩みであるうねり*⁴・広がり・パサつきもケアし、毛先まで素直にまとまる蜜髪へと導きます。

【商品名】

ハニーク ミニヘアミルク付き 限定キット（ピーチの香り）

【キット内容】

・ハニーク ディープリペア シャンプー モイスト（ピーチの香り） 450mL

・ハニーク ディープリペア ヘアトリートメント モイスト（ピーチの香り） 450mL

・ハニーク ナイトリペア 2WAY ヘアミルク モイスト（ピーチの香り） 30mL

【希望小売価格】\3,300（税込）

●髪の状態に合わせてカスタムできる！混ぜて使える2WAYヘアオイル

濡れた髪や乾いた髪にはもちろんのこと、ダメージが気になるときはトリートメント*⁵に混ぜても使える、カスタム使い可能な2WAYヘアオイル。水分保持力に優れたオイルが水分と油分のバランスを整え、毛先までなめらかに補修。輝きに満ちた艶やかな髪へ導きます。

【商品名】ハニーク ディープリペア カスタムヘアオイル エクストラモイスト （ピーチの香り）

【容量／希望小売価格】100mL／\1,650（税込）

＊1 ハチミツ(保湿) ＊2 潤いを与えることでまとまりや手触りを良くする処方 ＊3 ハチミツ、加水分解ローヤルゼリータンパク（全て保湿）／加水分解乳タンパク、加水分解ダイズタンパク（全て保湿）［ハニーク ディープリペア シャンプー モイスト PCに配合］／加水分解乳タンパク（牛乳）（保湿）［ハニーク ディープリペア ヘアトリートメント モイスト PC、ハニーク ナイトリペア 2WAY ヘアミルク モイスト PC、ハニーク ディープリペア カスタムヘアオイル エクストラモイスト PCに配合］／ダイズタンパク（保湿）［ハニーク ディープリペア ヘアトリートメント モイスト PC、ハニーク ナイトリペア 2WAY ヘアミルク モイスト PCに配合］／イソステアロイル加水分解シルク（保湿）［ハニーク ディープリペア カスタムヘアオイル エクストラモイスト PCに配合］ ＊4 乾燥による ＊5 ハニーク ディープリペア ヘアトリートメント モイスト

＜お問い合わせ先＞

社名：ボトルワークス株式会社

TEL：03-5962-5993

URL：https://www.honeyque.jp/

SNS：https://www.instagram.com/honeyque_official/（Instagram）

住所：東京都港区南青山3-8-38 表参道グランビル3階