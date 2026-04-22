個性豊かな3種のフルーツミックスから透明感があふれるロリポップまで、初夏を彩る全4種のキャンディ　PAPABUBBLEのフルーツフェア　5月7日より発売

株式会社PAPABUBBLE

Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、果実を閉じ込めたような瑞々しさを楽しむ「フルーツフェア」を、4月22日(水)より、パパブブレ公式サイト（https://papabubble.co.jp/collections/fruits_2026(https://papabubble.co.jp/collections/fruits_2026)）にて予約受付を開始、5月7日(木)より全国店舗にて発売いたします。

■ 今日の気分はどれ？シトラス・ベリー・トロピカル、旬を味わう3種のフルーツミックス

その日の気分に合わせて選べる、個性豊かな3種のフルーツミックスが登場。袋を開けた瞬間に広がる甘酸っぱい香りと、目にも鮮やかな色合いが、初夏のひとときを軽やかに彩ります。パッケージには、思わず手に取りたくなるみずみずしいビジュアルをあしらい、見た目からも果実の美味しさを感じられる仕上がりです。

もぎたての果実をかじったような爽やかな酸味が広がる「シトラスミックス」は、みかん、ゆず、レモン、シークワーサーを詰め込んだ一袋。いちご、ラズベリー、ブラックベリー、カシスの華やかな香りが広がる「ベリーミックス」、パッションフルーツ、完熟マンゴー、パイン、ライチの濃厚でエキゾチックな味わいが楽しめる「トロピカルミックス」と、3つの異なる魅力をお楽しみいただけます。

・シトラスミックス 税込み価格：740円

・ベリーミックス 税込み価格：740円

・トロピカルミックス 税込み価格：740円

■ 宝石のような透明感。光に透けるフルーツクリアロリポップ

光にかざすと、つい眺めたくなるような透け感とツヤ。果実の瑞々しさをそのまま映したようなロリポップに仕上げました。ひと口かじると、まるで果実をかじったような、ピュアな味わいが広がります。

フレーバーは、レモン、いちご、ぶどうの3種類。

初夏の陽ざしの中で楽しみたくなる、軽やかな一本です。

・フルーツクリアロリポップ レモン 税込み価格：590円

・フルーツクリアロリポップ いちご 税込み価格：590円

・フルーツクリアロリポップ ぶどう 税込み価格：590円

PAPABUBBLEについて

ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。

パパブブレ。

そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。

職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。

その中から、あなただけのものを選べる。

一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。

見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。

その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。

そう、お菓子ってそもそも、

ワクワクするためにあるんだから。

2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、

伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。

名づけて”Craft Candy Theater“。

ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。

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