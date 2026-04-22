“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」は、2026年4月22日(水)より関東近郊エリアを含む10施設にて、2026年6月19日公開の映画『黒牢城』の限定ノベルティやコラボ宿泊プランをお楽しみいただける“Relo Hotels＆Resorts×『黒牢城』コラボキャンペーン”を実施いたします。 リロホテルズ＆リゾーツ：https://relohotels.com/ コラボキャンペーン詳細：https://relohotels.com/kokurojo_lp/

この度、直木賞×「このミステリーがすごい！」1位で話題の実写映画『黒牢城』とリロホテルズ＆リゾーツがコラボレーションいたします。 『黒牢城』の舞台設定でもある“密室の城＝籠城”とホテル・旅館での“おこもり”を掛け合わせ、宿でごゆっくりとお過ごしいただけるプランをご用意いたしました。 11時レイトチェックアウトなどの特典のほか、コラボ限定オリジナルデザインの巾着やしおり、チケットホルダーなどノベルティグッズをプレゼントいたします。 館内には映画『黒牢城』のパネル設置もあり、記念撮影もお楽しみいただけますので『黒牢城』の世界観に浸りながら、贅沢なおこもりステイを満喫してみてはいかがでしょうか。

コラボレーション企画 概要

実施期間：2026年4月22日(水)～2026年8月30日(日) ＜内容＞ ① コラボ施設にて限定ノベルティプレゼント（しおり／チケットホルダー／巾着） ② レイトチェックアウトを含む4大特典付コラボプランの販売 ③ コラボ施設にて「黒牢城」パネルなどを設置 プラン名：「Relo Hotels＆Resorts×『黒牢城』コラボキャンペーン」宿泊プラン 宿泊期間：2026年6月1日(月)～8月30日(日) 予約受付期間：2026年4月22日(水)～2026年8月30日(日) コラボキャンペーン詳細：https://relohotels.com/kokurojo_lp/

■コラボレーション 実施施設／コラボプランURL

・ゆとりろ洞爺湖（北海道）／https://x.gd/B9uVx ・鳴子風雅（宮城県）／https://x.gd/q8XKe ・ゆとりろ越後湯沢（新潟県）／https://x.gd/i5Grj ・フォートリート+那須高原（栃木県）／https://x.gd/nnKAz ・箱根風雅（神奈川県）／https://x.gd/0XzVM ・ゆがわら風雅（神奈川県）／https://x.gd/dERSr ・ゆとりろ津和野（島根県）／https://x.gd/tsRU5 ・湯喜望 白扇（鳥取県）／https://x.gd/g2vRo ・賀茂川荘（広島県）／https://x.gd/gC0MZ ・佐賀風雅（佐賀県）／https://x.gd/KHDEI

映画鑑賞券や宿泊券が抽選で当たる！リロホテルズ会員登録キャンペーン同時開催

リロホテルズ＆リゾーツ会員の方、または新規会員登録した方に抽選で素敵な景品をプレゼント ＜第一弾＞ 応募期間：2026年4月22日（水）～5月31日（日） 賞品：映画鑑賞券（10名様分）、ペア宿泊券（5名様分） ＜第二弾＞ 応募期間：2026年6月1日（月）～8月31日（月） 賞品：『黒牢城』オリジナルバスソルト（20名様分）、『黒牢城』原作本（2名様分）、ペア宿泊券（5名様分） ＜参加方法＞ ① Relo Hotels Membership（リロホテルズ メンバーシップ）の無料会員登録をしていただく ② キャンペーン参加ページで必要事項をご入力 ③ エントリー完了 キャンペーン参加（応募フォーム）はこちら：https://relohotels.com/kokurojo_lp/entry.html

映画「黒牢城」 原作：米澤穂信「黒牢城」（角川文庫/KADOKAWA 刊） 監督・脚本：黒沢清 音楽：半野喜弘 出演：本木雅弘 菅田将暉 吉高由里子 青木崇高 宮舘涼太 柄本佑 オダギリジョー ほか 配給：松竹 2026 年 6 月 19 日（金）全国公開 ©米澤穂信/KADOKAWA ©2026 映画「黒牢城」製作委員会 公式HP：https://movies.shochiku.co.jp/kokurojo-movie/ ＜STORY＞ 荒木村重（本木雅弘）は暴虐な織田信長のやり方に反発し、籠城作戦を決行する。城は織田軍に囲まれ孤立無援に。城内の 血気盛んな家臣たちを抑えながら、村重は妻・千代保（吉高由里子）を心の支えに、城と人々を守ろうと苦心していた。そんな時、 城内である少年が殺される事件が発生。その後も怪事件が次々と起こる。容疑者は、密室と化した城内に居る家臣や身内の誰か。 城外は敵軍。城内は裏切り者。誰もが疑心暗鬼になっていく中、村重は牢屋に幽閉した敵方の危険な軍師・黒田官兵衛（菅田 将暉）と共に謎の解決に挑む。事件の驚きの真相とは―。

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/ 公式X：https://x.com/Relo_hotels 公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！ □所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9 TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971 □公式サイト：https://relovacations.com/ □設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円 □事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業 /ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業 □代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克 運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先 株式会社リロバケーションズ ファシリティマネジメントユニット 広報・デザイングループ 宮木 e-mail：rv.pr@relo.jp 公式サイト：https://relovacations.com/