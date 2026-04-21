「AI検定」「Illustrator(R)クリエイター能力認定試験」「Webクリエイター能力認定試験」ほか5試験の公開試験申込受付を開始【試験日：2026年7月5日】

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株式会社サーティファイ

株式会社サーティファイ(https://www.sikaku.gr.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役：瀧澤茂、以下「サーティファイ」）は、2026年7月5日（日）に開催する「AI検定(https://www.sikaku.gr.jp/ai/)」「Illustrator(R)クリエイター能力認定試験(https://www.sikaku.gr.jp/ns/il/)」「Webクリエイター能力認定試験(https://www.sikaku.gr.jp/web/wc/)」「Excel(R)表計算処理技能認定試験(https://www.sikaku.gr.jp/ns/el/)」「コミュニケーション検定(https://www.sikaku.gr.jp/c/nc/)」の公開試験の申込受付を2026年4月21日より開始しました。



※受験形式：「リモートWebテスト」による在宅・在社受験形式（ページ下部参照）

■AI検定　第11回公開試験

試験日　：　2026年7月5日（日）


受験料　：　4,900円（税込）


詳細　　：　https://www.sikaku.gr.jp/ai/individual/



■Illustrator(R)クリエイター能力認定試験　第9回公開試験

試験日　：　2026年7月5日（日）


受験料　：　エキスパート　9,100円（税込） ／ スタンダード　8,100円（税込）


詳細　　：　https://www.sikaku.gr.jp/ns/il/individual/



■Webクリエイター能力認定試験　第9回公開試験

試験日　：　2026年7月5日（日）


受験料　：　エキスパート　8,000円 （税込）／ スタンダード　6,400円（税込）


詳細　　：　https://www.sikaku.gr.jp/web/wc/contents/ind/apply/flow/



■Excel(R)表計算処理技能認定試験　第9回公開試験

試験日　：　2026年7月5日（日）


受験料　：　1級　8,600円 （税込）／ 2級　7,500円（税込） ／ 3級　6,400円（税込）


詳細　　：　https://www.sikaku.gr.jp/ns/el/individual/flow-koukai/



■コミュニケーション検定　第45回公開試験

試験日　：　2026年7月5日（日）


受験料　：　初級　3,300円（税込）


詳細　　：　https://www.sikaku.gr.jp/c/nc/individual/


　


※上級の公開試験は7月12日（日）に開催します。（申込受付：2026年4月28日～）



▼サーティファイ全試験の2026年度公開試験日程はこちら


https://www.sikaku.gr.jp/sys/post/818



■公開試験の受験形式（リモートWebテスト）について


公開試験は「リモートWebテスト」による在宅・在社受験形式で実施します。


リモートWebテストは、「2つのカメラ」と「7つのAI」による不正監視機能を搭載し、在宅・在社受験の利便性と、公平・公正な試験実施の両立を備えた受験システムです。


１.インターネット接続環境、２.受験用端末（PCまたはタブレット）、３.スマートフォン、４.スマートフォンスタンド、５.静かな個室　をご用意いただければ、全国どこからでも、海外からでもご受験いただけます。



リモートWebテスト詳細ページ > https://www.sikaku.gr.jp/individual/rwt/(https://www.sikaku.gr.jp/individual/rwt/)


【会社概要】


社名　　　：株式会社サーティファイ


事業概要　：ビジネス能力・技能に関する認定試験の開発・主催、


　　　　　　実施主催試験に対応した対策問題集の開発・販売、


　　　　　　オンライン試験サービス「スマート入試(R)」の開発・提供


設立　　　：2001年6月


所在地　　：東京都中央区日本橋茅場町2-11-8 茅場町駅前ビル


代表者　　：代表取締役 瀧澤 茂


URL　　　：https://sikaku.gr.jp/