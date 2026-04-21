「AI検定」「Illustrator(R)クリエイター能力認定試験」「Webクリエイター能力認定試験」ほか5試験の公開試験申込受付を開始【試験日：2026年7月5日】
株式会社サーティファイ(https://www.sikaku.gr.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役：瀧澤茂、以下「サーティファイ」）は、2026年7月5日（日）に開催する「AI検定(https://www.sikaku.gr.jp/ai/)」「Illustrator(R)クリエイター能力認定試験(https://www.sikaku.gr.jp/ns/il/)」「Webクリエイター能力認定試験(https://www.sikaku.gr.jp/web/wc/)」「Excel(R)表計算処理技能認定試験(https://www.sikaku.gr.jp/ns/el/)」「コミュニケーション検定(https://www.sikaku.gr.jp/c/nc/)」の公開試験の申込受付を2026年4月21日より開始しました。
※受験形式：「リモートWebテスト」による在宅・在社受験形式（ページ下部参照）
■AI検定 第11回公開試験
試験日 ： 2026年7月5日（日）
受験料 ： 4,900円（税込）
詳細 ： https://www.sikaku.gr.jp/ai/individual/
■Illustrator(R)クリエイター能力認定試験 第9回公開試験
試験日 ： 2026年7月5日（日）
受験料 ： エキスパート 9,100円（税込） ／ スタンダード 8,100円（税込）
詳細 ： https://www.sikaku.gr.jp/ns/il/individual/
■Webクリエイター能力認定試験 第9回公開試験
試験日 ： 2026年7月5日（日）
受験料 ： エキスパート 8,000円 （税込）／ スタンダード 6,400円（税込）
詳細 ： https://www.sikaku.gr.jp/web/wc/contents/ind/apply/flow/
■Excel(R)表計算処理技能認定試験 第9回公開試験
試験日 ： 2026年7月5日（日）
受験料 ： 1級 8,600円 （税込）／ 2級 7,500円（税込） ／ 3級 6,400円（税込）
詳細 ： https://www.sikaku.gr.jp/ns/el/individual/flow-koukai/
■コミュニケーション検定 第45回公開試験
試験日 ： 2026年7月5日（日）
受験料 ： 初級 3,300円（税込）
詳細 ： https://www.sikaku.gr.jp/c/nc/individual/
※上級の公開試験は7月12日（日）に開催します。（申込受付：2026年4月28日～）
▼サーティファイ全試験の2026年度公開試験日程はこちら
https://www.sikaku.gr.jp/sys/post/818
■公開試験の受験形式（リモートWebテスト）について
公開試験は「リモートWebテスト」による在宅・在社受験形式で実施します。
リモートWebテストは、「2つのカメラ」と「7つのAI」による不正監視機能を搭載し、在宅・在社受験の利便性と、公平・公正な試験実施の両立を備えた受験システムです。
１.インターネット接続環境、２.受験用端末（PCまたはタブレット）、３.スマートフォン、４.スマートフォンスタンド、５.静かな個室 をご用意いただければ、全国どこからでも、海外からでもご受験いただけます。
リモートWebテスト詳細ページ > https://www.sikaku.gr.jp/individual/rwt/(https://www.sikaku.gr.jp/individual/rwt/)
【会社概要】
社名 ：株式会社サーティファイ
事業概要 ：ビジネス能力・技能に関する認定試験の開発・主催、
実施主催試験に対応した対策問題集の開発・販売、
オンライン試験サービス「スマート入試(R)」の開発・提供
設立 ：2001年6月
所在地 ：東京都中央区日本橋茅場町2-11-8 茅場町駅前ビル
代表者 ：代表取締役 瀧澤 茂
URL ：https://sikaku.gr.jp/