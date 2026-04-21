栽培履歴の「目視確認」をゼロへ。農業DXツール「ベジパレットコネクト」リリース

株式会社ユニリタ

株式会社ユニリタ（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：北野 裕行、東証スタンダード市場：3800、以下 ユニリタ）は、集出荷団体向け農業DXツール「ベジパレットコネクト」を2026年4月21日にリリースしました。

「ベジパレットコネクト」は、生産者が入力した栽培情報をクラウド上で一元管理し、農薬・肥料のルール遵守状況を自動チェックするサービスです。これまで集出荷団体が膨大な時間を費やしてきた「栽培履歴簿」の目視確認業務をデジタル化により大幅に効率化。生産者、集出荷団体、出荷先の三方が、より確実かつスピーディーに食の安全を守れる環境を実現します。

1. 「ベジパレットコネクト」開発の背景：アナログ管理の限界

日本の農業現場、特に地域の農産物が集まる集出荷団体では、「食の安全・安心」を担保するため、栽培プロセスの厳格な管理が求められています。しかし、その実態は今なお多くの課題を抱えています。

膨大な情報の目視確認： 生産者、作目、圃場ごとに提出される膨大な「紙の栽培履歴簿」を、担当者が一枚ずつ国のルールと照らし合わせて目視確認しており、多大な労力と時間がかかっています。

鮮度とスピードのジレンマ： 農産物は鮮度が命です。出荷を急ぐ一方で、確認作業にミスは許されないという、強いプレッシャーが現場の負担となっています。

情報のタイムラグ： 紙ベースの運用では、農薬の失効情報などの最新ルールを栽培途中の生産者へリアルタイムに共有し、適時に更新を促すことが困難でした。

こうした「生産者数 × 作目数 × 圃場数」に比例して増大する確認コストとリスクをITの力で解消したい。そんな集出荷団体の切実な声から、本サービスは誕生しました。

2. サービス概要と特長

「ベジパレットコネクト」は、スマートフォンやPCから手軽に栽培記録を入力・管理できるクラウドサービスです。

ルール遵守の自動チェック： 入力された農薬・肥料の情報が、登録された基準（慣行栽培、特別栽培、出荷先別の独自基準など）に適合しているかをシステムが自動判定します。

リアルタイムな進捗共有：集出荷団体と生産者は、生産者の栽培状況をリアルタイムに共有できる為、栽培履歴簿の提出までのタイムラグや提出忘れもなくなります。

団体運営を支える多機能性： 栽培管理だけでなく、部会管理や出荷先ごとの生産量割り当てなど、集出荷団体の運営実務に必要な機能を網羅しています。

3. 今後の展開

リリースと同時に、埼玉県内の産直組織「埼玉産直センター」において、一部の生産者を対象とした順次展開を開始します。万全のサポート体制で導入を支援するとともに、現在テスト利用中の他団体においても本稼働に向けた推進を図ります。

今後は、現場から見えてきたさらなる利便性向上への課題を反映し、機能強化を継続します。生産者から消費者まで、食のサプライチェーンに関わるすべての人に「安心」を届ける農業DXの基盤を目指します。

ベジパレットコネクト：https://vegepalette.unirita.co.jp/vegepalette-connect.html

株式会社ユニリタ https://www.unirita.co.jp

ユニリタは、サービスマネジメント・データマネジメントの強みを活かし、社会課題の解決とサステナブルな社会基盤を支えるお客様の事業成長に貢献します。そして、ユニリタグループの共通理念である「UNIRITA Leadership Principles（ULP）」を軸にグループ会社との連携を図りながら、パーパスである「利他で紡ぐ経済をつくる」の実現を目指しています。

【製品・サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社ユニリタ 未来価値デザイン本部 サステナブル事業開発部

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