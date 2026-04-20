第9回『学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード』、「優秀賞」、「入賞」、「低学年キャリアデザイン賞」受賞法人を決定！

株式会社マイナビ

『学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード』実行委員会は、学生の社会的・職業的自立に貢献したインターンシップやキャリア形成支援に係る取り組みを表彰する『第9回学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード』を開催しました（後援：経済産業省、厚生労働省、文部科学省、日本経済新聞社、マイナビ）。

第9回となる今回は全1,343プログラムの中から、キャリア形成支援に係る取り組みとして高く評価されたプログラムをコースごとに選出しました。「インターンシップ／仕事体験コース（就業体験型）」からは学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード大賞、文部科学大臣賞、優秀賞、および入賞法人と入賞には至らなかったものの、学生選考会にて高く評価されたプログラムである「学生推奨プログラム」を選出。昨年より新設された、主に大学低学年次（大学1年生・2年生）を対象として実施される「低学年向けキャリアプログラムコース」からは低学年キャリアデザイン賞の受賞法人を決定しました。

なお、2026年5月14日（木）に「キャリアデザインカンファレンス」を開催し、受賞法人によるプログラム内容のプレゼンテーションや授賞式を行う他、選考委員による審査講評や学生のキャリア形成に関する調査のご報告、学生によるパネルディスカッションも予定しています。

※ 2018年（第1回開催）から実施している『学生が選ぶインターンシップアワード』は、第6回より『学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード』に名称変更しました。

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インターンシップ／仕事体験コース（就業体験型）

インターンシップもしくは就業体験を含んだプログラムの応募コースから選出

＜大賞＞

株式会社ニトリホールディングス

日本で働くキャリアを考える5日間 ～ 留学生のためのキャリア支援プログラム ～

＜文部科学大臣賞＞

ノートルダム清心女子大学

ノートルダム清心女子大学英語英文学科インターンシッププログラム

※＜地方創生賞＞該当なし

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《優秀賞》 ※50音順

コニカミノルタ株式会社

超実践5DAYS：インターン学生が挑む『本気の顧客開拓』！ 涙と共感で生まれるコミュニケーション変革人財

東京学芸大学、株式会社ラグーンリゾート名護、名護さくら教室

沖縄の観光と地域のリアルをつなぐ -ホテル×子どもの居場所協働型インターンシップ-

能瀬精工株式会社

【海外渡航型】Global Internship 2025

株式会社三好鉄工所

世界にひとつのオリジナル作品製作/設計～検査まで、三好鉄工所を体験できる2週間コース



《入賞》 ※50音順

関西外国語大学

株式会社ギフト、株式会社パラドックス

株式会社後藤組

株式会社チュチュアンナ

Hopeful Okinawa

（ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄 / ヒルトン沖縄北谷リゾート / ハレクラニ沖縄 / 前田産業ホテルズ / ルネッサンス リゾート オキナワ / 沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわん / ザ・リッツ・カールトン沖縄 / 株式会社アソシエ / 株式会社パラドックス）

株式会社ユービーセキュア

立教大学

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《学生推奨プログラム》 ※50音順

入賞には至らなかったものの、学生選考会にて高い評価がされたプログラムを選出

旭金属工業株式会社

跡見学園女子大学

株式会社イシダ

株式会社インターゾーン

株式会社K GRIT

水ing株式会社

株式会社ニッセイコム

日本調剤株式会社

根上工業株式会社

株式会社姫野組

ひろぎんエリアデザイン株式会社

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低学年向けキャリアプログラムコース

主に大学低学年次（大学１年生・2 年生）を対象として実施されるプログラムの応募コース

《低学年キャリアデザイン賞》

神戸常盤大学

STEP Project ― 未来の先生を育てる「初年次協働型」キャリアデザインプログラム ―

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第9回『学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード』の詳細は下記からもご覧いただけます。

2026年5月１４日（木）開催の『キャリアデザインカンファレンス』の

日経ホール来場およびLIVE配信視聴の予約受付中です。

お申し込みは＜こちら(https://internship-award.jp/conference2026/)＞から

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【学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード】

学生の社会的・職業的自立に貢献したインターンシップやキャリア形成支援に係る取り組みを表彰するアワードです。本アワードを通じて学生の職業観涵養を促進する取り組みを周知することで、プログラムの質的向上および実施企業数の増加を実現し、学生と企業のより精度の高いマッチングを目指します。

2022年6月13日に文部科学省・厚生労働省・経済産業省により「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」が示されました。本アワードはこの考え方に則り、名称を『学生が選ぶインターンシップアワード』から『学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード』に変更しています。

「キャリアデザインプログラム」という言葉は、新たに定義されたタイプ3、タイプ4の「インターンシップ」に限らず、それ以外のキャリア形成支援に係る取り組みを総称する言葉として設定しました。

本アワードにおいては新定義の「インターンシップ」プログラムに限らず、その他キャリア形成支援に係る取り組みも含め、真に学生にとって有益なプログラムの形を模索し、発信してまいります。

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＜主催＞

『学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード』実行委員会

＜後援＞

経済産業省、厚生労働省、文部科学省、日本経済新聞社、マイナビ（順不同）

＜選考フロー＞

企業・大学・団体から応募されたプログラムについて、参加学生のアンケート調査などをもとに学生選考会による審査、有識者部会による審査を経て受賞法人を決定

<選考委員会メンバー>

経済産業省 経済産業政策局 産業人材課 係長

石橋 紅乃

法政大学 キャリアデザイン学部 教授

梅崎 修

文部科学省 高等教育局 学生支援課 課長補佐

奥井 雅博

全国私立大学就職指導研究会 会長

小堤 幹太

株式会社マイナビ 社長室 キャリアリサーチ統括部 統括部長

栗田 卓也

法政大学 キャリアデザイン学部 教授

坂爪 洋美

ヒルトン リージョナル人事企画統括本部 マネージャー 採用担当

長浜 葉

厚生労働省 人材開発統括官 若年者・キャリア形成支援担当参事官室 室長補佐

三原 理志

（敬称略 五十音順）2026年3月時点

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