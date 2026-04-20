世界の磁気ビーズ精製キット市場は2030年までに67億ドルに到達へ、高度なラボワークフロー需要の高まりが後押し

世界の磁気ビーズ精製キット市場は2030年までに67億ドルに到達へ、高度なラボワークフロー需要の高まりが後押し