糖尿病患者とその家族向けコミュニティサイト「Dライフ（DiabetesLife）」、正式サービスを開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346690/images/bodyimage1】
合同会社マイアジアエンターテイメント（所在地：東京都）は、糖尿病患者およびその家族を対象としたコミュニティサイト「Dライフ（DiabetesLife）」の正式サービスを開始いたしました。掲示板機能や情報記事に加え、血糖値やHbA1cの記録・可視化機能などを備え、日々の生活に寄り添うプラットフォームとなっています。
サイト：https://diabeteslife.jp/
【サービス開発の背景】
糖尿病は長期的な管理が必要とされる慢性疾患であり、日々の食事・運動・血糖値のコントロールが重要となります。しかし実際には、同じ糖尿病であっても「型」や「年齢」「生活環境」によって最適な対処法は異なり、一般的な情報だけでは不安や疑問が解消されないケースも少なくありません。
また、糖尿病患者本人だけでなく、その家族にとっても、食事管理や生活サポートに関する悩みは多く、同じ立場の人同士で情報交換できる場のニーズが高まっています。
こうした背景から、「実際の患者や家族のリアルな情報・体験に基づいたコミュニティ」と「日々の数値管理を一体化したサービス」として、Dライフの開発に至りました。
【Dライフの特徴】
? 糖尿病患者・家族向けの掲示板コミュニティ
糖尿病の型や状況ごとに、悩みや体験を共有できる掲示板機能を提供。同じ立場のユーザー同士でリアルな情報交換が可能です。
? 血糖値・HbA1cの記録と可視化機能
日々の血糖値やHbA1cを記録し、推移を可視化することができます。継続的な管理をサポートし、自身の状態を客観的に把握できます。
? 他ユーザーのデータ・生活習慣の閲覧
他のユーザーの記録や生活データを参考にすることが可能です。自分と近い条件のユーザーの事例を知ることで、現実的な改善のヒントを得ることができます。
? 条件指定による食事情報の検索機能
糖尿病の型や年齢などを指定し、他のユーザーが実際にどのような食事をしているかを確認できます。一般論ではなく「近い条件の人のリアルな食事」を知ることができる点が特徴です。
? 情報記事コンテンツの掲載
糖尿病に関する基礎知識から実生活に役立つ情報まで、幅広い記事コンテンツを掲載。初めての方でも理解しやすい構成となっています。
【こんな方におすすめ】
・糖尿病の管理に不安があり、他の人の事例を参考にしたい方
・食事や生活習慣について、実際の患者の情報を知りたい方
・家族として糖尿病患者を支える中で情報を探している方
・日々の血糖値やHbA1cを記録・管理したい方
【サービス概要】
サービス名：Dライフ（DiabetesLife）
URL：https://diabeteslife.jp/
主な機能：掲示板機能、情報記事、血糖値・HbA1c記録機能、ユーザーデータ閲覧機能、食事検索機能
利用料金：無料
【会社概要】
会社名：合同会社マイアジアエンターテイメント
所在地：東京都小金井市本町6-9-39
設立：2021年11月
事業内容：Webサービスの企画・開発・運営
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346690/images/bodyimage2】
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
合同会社マイアジアエンターテイメント（所在地：東京都）は、糖尿病患者およびその家族を対象としたコミュニティサイト「Dライフ（DiabetesLife）」の正式サービスを開始いたしました。掲示板機能や情報記事に加え、血糖値やHbA1cの記録・可視化機能などを備え、日々の生活に寄り添うプラットフォームとなっています。
サイト：https://diabeteslife.jp/
【サービス開発の背景】
糖尿病は長期的な管理が必要とされる慢性疾患であり、日々の食事・運動・血糖値のコントロールが重要となります。しかし実際には、同じ糖尿病であっても「型」や「年齢」「生活環境」によって最適な対処法は異なり、一般的な情報だけでは不安や疑問が解消されないケースも少なくありません。
また、糖尿病患者本人だけでなく、その家族にとっても、食事管理や生活サポートに関する悩みは多く、同じ立場の人同士で情報交換できる場のニーズが高まっています。
こうした背景から、「実際の患者や家族のリアルな情報・体験に基づいたコミュニティ」と「日々の数値管理を一体化したサービス」として、Dライフの開発に至りました。
【Dライフの特徴】
? 糖尿病患者・家族向けの掲示板コミュニティ
糖尿病の型や状況ごとに、悩みや体験を共有できる掲示板機能を提供。同じ立場のユーザー同士でリアルな情報交換が可能です。
? 血糖値・HbA1cの記録と可視化機能
日々の血糖値やHbA1cを記録し、推移を可視化することができます。継続的な管理をサポートし、自身の状態を客観的に把握できます。
? 他ユーザーのデータ・生活習慣の閲覧
他のユーザーの記録や生活データを参考にすることが可能です。自分と近い条件のユーザーの事例を知ることで、現実的な改善のヒントを得ることができます。
? 条件指定による食事情報の検索機能
糖尿病の型や年齢などを指定し、他のユーザーが実際にどのような食事をしているかを確認できます。一般論ではなく「近い条件の人のリアルな食事」を知ることができる点が特徴です。
? 情報記事コンテンツの掲載
糖尿病に関する基礎知識から実生活に役立つ情報まで、幅広い記事コンテンツを掲載。初めての方でも理解しやすい構成となっています。
【こんな方におすすめ】
・糖尿病の管理に不安があり、他の人の事例を参考にしたい方
・食事や生活習慣について、実際の患者の情報を知りたい方
・家族として糖尿病患者を支える中で情報を探している方
・日々の血糖値やHbA1cを記録・管理したい方
【サービス概要】
サービス名：Dライフ（DiabetesLife）
URL：https://diabeteslife.jp/
主な機能：掲示板機能、情報記事、血糖値・HbA1c記録機能、ユーザーデータ閲覧機能、食事検索機能
利用料金：無料
【会社概要】
会社名：合同会社マイアジアエンターテイメント
所在地：東京都小金井市本町6-9-39
設立：2021年11月
事業内容：Webサービスの企画・開発・運営
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346690/images/bodyimage2】
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
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