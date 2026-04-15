【5/27開催】チームみらい党首・参議院議員の安野貴博氏が登壇！

ファインディ株式会社

エンジニアプラットフォームを提供するファインディ株式会社（東京都品川区、代表取締役：山田 裕一朗、以下「当社」）は、2026年5月27日（水）に開催するオンラインイベントの参加申し込み受付を、本日より開始したことを発表します。本イベントは、チームみらい党首であり参議院議員の安野 貴博氏をお招きし、エンジニアチームの開発体制や技術選定の背景と展望をお話しいただきます。

◆ 本イベントの概要

お申し込みはこちら :https://findy.connpass.com/event/389503/

生成AIの進化やデジタル化の加速を背景に、テクノロジーの社会的役割はかつてないほど関心が高まっています。透明性のある意思決定や多様な声を政策に反映する仕組みづくりに対してエンジニアの知見や技術が、より良い社会の実現にどのように貢献できるのか。その可能性を具体的に感じられる機会が求められています。

その実践の一例が、「テクノロジーによって民主主義をアップデートする」という挑戦を掲げるチームみらいの取り組みです。永田町エンジニアチームでは、プロダクトのOSS公開やLLMを活用した開発体制など、透明性とスピードを両立した開発のあり方を実践し、注目を集めています。

本イベントでは、チームみらい党首でありエンジニアでもある安野 貴博氏をお招きし、「エンジニアリングは今、社会課題に対して何ができるのか」 「日本のエンジニアは、社会にどんなインパクトを起こせるのか」といった問いについて語っていただきます。テクノロジーで社会をより良くしたいと考えるエンジニアの皆様にとって、スキルやキャリアの可能性を広げる機会をお届けします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45379/table/223_1_3af5b9154d7b7bc528d0e62cc8cda58b.jpg?v=202604151051 ]

本イベントに関しましては、メディア関係者の皆様による取材・記事化はご遠慮いただいております。なお、情報収集を目的としたご視聴につきましては問題ございませんので、その旨ご理解いただけますと幸いです。

◆ 登壇者のご紹介

安野 貴博氏

参議院議員・チームみらい党首・AIエンジニア・SF作家

開成高校を卒業後、東京大学へ進学、松尾研究室出身。

外資系コンサルティング会社のボストン・コンサルティング・グループを経て、AIチャットボットの株式会社BEDORE（現PKSHA Communication）、リーガルテックのMNTSQ株式会社を創業（後者は共同創業）し、テクノロジーを通じた社会システム変革に携わる。2024年に東京都知事選に出馬し15万票獲得。2025年5月に「チームみらい」を結党し、参議院選挙（比例代表）で初当選、政党要件を満たす2%以上の得票率を達成。AIを活用した市民参加を軸に、現場と政策をつなぐ活動、双方向型のコミュニケーションを実践している。

山田 裕一朗（モデレーター）

ファインディ株式会社 代表取締役

岐阜県大垣市生まれ。同志社大学経済学部卒業後、三菱重工業、ボストン コンサルティング グループを経て2010年、創業期のレアジョブ入社。レアジョブでは執行役員として人事、マーケティング、ブラジル事業、三井物産との資本業務提携等を担当。その後、ファインディ株式会社を創業。

◆ファインディ株式会社について

2016年に事業を開始した当社は「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」というビジョンを掲げ、ITエンジニア領域における個人・組織それぞれの課題解決に取り組んでいます。

現在は、IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」、ハイスキルなフリーランスエンジニア紹介サービス「Findy Freelance」、経営と開発現場をつなぐAI戦略支援SaaS「Findy Team+（チームプラス）」、開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」、及びテックカンファレンスのプラットフォーム「Findy Conference」の5つのサービスを提供しています。サービスの累計会員登録数は約26万人、国内外のスタートアップ企業から大企業までの4,000社にお使いいただいております。（※）

また「技術立国日本を取り戻す」という設立趣意に基づき、2024年のインド進出を皮切りに、現在、韓国・台湾でも「Findy Team+」を展開。企業成長の源泉であるソフトウェア開発において日本発のイノベーションを増やし、世界市場で競争力を持つ日本のIT企業を1社でも多く生み出すことを目指し、まずは当社がグローバルマーケットで通用する企業になることを企図しています。

- 会社名：ファインディ株式会社 / Findy Inc.- 所在地： 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階- 代表者： 代表取締役 山田 裕一朗- コーポレートサイト ： https://findy.co.jp/- IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」キャンペーンサイト：https://findy-code.io/db-lp03(https://findy-code.io/db-lp03?fr=press-20250703)

（※）Findy 転職、Findy Freelance、Findy Team+、Findy Tools、Findy Conference の5サービス累計での登録企業数及び会員登録数です。なお、1社又は1名の方が複数のサービスに登録している場合は、そのサービスの数に応じて複数のカウントをしています。