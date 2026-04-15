体験型展覧会「TOKYOROOMS展」4月18日（土）より開催　全40部屋のテーマや、会場イメージ・MAPを公開！

TSP太陽株式会社

TSP太陽株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：池澤 嘉悟）が各展示ブースの基本設営を担当した体験型展覧会「TOKYOROOMS展～40の部屋、40通りの生き方～」が2026年4月18日(土)より、虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 45Fの情報発信拠点・TOKYO NODE(東京ノード)にて開催されます。

本展では、さまざまな分野で活躍するクリエイターや企業が、それぞれの価値観をもとに「6畳の部屋」を表現。40の空間を通して、価値観の違いや生き方の多様性を体感いただけます。

会場内は6つのゾーンに分かれ、40の部屋が配置されています。回遊しながら、自分なりの視点で「好きな部屋」を見つけていただけます。全40部屋のテーマについては特設サイト（https://subsclife.com/tokyorooms/exhibition）にてご確認ください。

※会場内イメージ画像

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/56254/table/180_1_8b3cbc7ae911da9ed8038f162a26be6b.jpg?v=202604150451 ]

【ソーシャルインテリア会社概要】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/56254/table/180_2_fe3a422b9cbcdd9b8ba2032e2d9c5393.jpg?v=202604150451 ]

【会場「TOKYO NODE」について】

2023年に開業した「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー」の最上部に位置する新たな情報発信拠点。ギャラリー、イベントホール、レストラン、ルーフトップガーデンなどが集積する、約10,000 平方メートル の複合発信施設です。 施設内には、ミシュランで星を獲得したシェフによるレストランや、イノべーティブなプレイヤーが集まる共同研究チーム「TOKYO NODE LAB」の活動拠点も。NODE＝結節点という名のとおり、テクノロジー、アート、エンターテインメントなどあらゆる領域を超えて、最先端の体験コンテンツ、サービス、ビジネスを生み出し、世界に発信していく舞台となります。

住所：東京都港区虎ノ門2丁目6番2号 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー45F

TOKYO NODE 公式サイト：https://www.tokyonode.jp/

【TSP太陽 会社概要】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/56254/table/180_3_2f450b08cc03667a76fc83d088e959e6.jpg?v=202604150451 ]

2025年で設立70周年を迎えたTSP太陽株式会社は、空間ソリューションによるイベントコンサルティングから企画・制作まで、あらゆる感動の場を一気通貫した支援で創造するプロフェッショナル集団です。国際的なビッグイベントを始め、あらゆるイベントに携わるデザイン・コンサルティング会社として、収益の最大化を図る事前収支計画から企画・クリエイティブ制作・建築設計・施工・運営までをトータルソリューションとして提供しています。PR・プロモーション・イベントに付随するホスピタリティサービスもお任せください。近年では、豊富な経験から培われた独自のノウハウを駆使し、ダイバーシティやSDGs・ESGへの取り組みを積極的に推進しています。