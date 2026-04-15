オズマ株式会社(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：西村直也)は、安全性を高めた次世代型ハンディファン「ペルチェハンディファン」と「ハンズフリーマルチファン」を4月中旬より順次発売いたします。本製品は、電気自動車や蓄電池で注目される「リン酸鉄リチウム電池」と、液漏れや発火がしにくい「準固体リチウム電池」をそれぞれ採用。従来のハンディファンで懸念されていた爆発・火災事故のリスクを低減させた新しい夏のスタンダードです。





ペルチェハンディファン_本体画像





ハンズフリーマルチファンホワイト_本体画像





ハンズフリーマルチファングレー_本体画像





■ 開発の背景：高まるハンディファンの安全性への不安

近年、リチウムイオン電池の普及に伴い、ハンディファンの落下衝撃や真夏の車内放置による発火・爆発事故が社会問題となっています。私たちは「涼しさ」だけでなく「安心・安全」を提供するため、従来の三元系電池ではなく、安定性に優れたリン酸鉄リチウム電池と、燃えにくい準固体リチウム電池を採用した製品を開発しました。





本体説明





■ 本製品の特徴

圧倒的な安全性「熱暴走を防ぐ」





リン酸鉄リチウム電池(LFP): 結晶構造が強固で、過充電や外部からの衝撃(釘刺しなど)に対しても発火・爆発を起こしにくい非常に安定した電池です。

また、コバルトなどの希少金属を使用しないリン酸鉄電池は、環境負荷が低く、サステナブルな製品として次世代のスタンダードを担います。

準固体リチウムイオン電池: 電解液をゲル状の「準固体(液体含有量約3％)」にすることで、万一の破損時も液漏れを防ぎ、発火リスクをさらに低減しました。





外部からの衝撃(釘刺しなど)に対しても発火・爆発が起きにくい電池です。









■ 商品概要

商品名 ： ペルチェハンディファン(リン酸鉄リチウム電池採用)

発売日 ： 2026年4月中旬より順次発売開始

販売価格 ： 2,980円(税抜)

主なスペック： 連続使用最大約7時間(ファンのみ使用時)、3段階風量調整、

Type-C充電対応、ひんやりペルチェプレート搭載





商品名 ： ハンズフリーマルチファン(準固体リチウムイオン電池採用)

発売日 ： 2026年4月中旬より順次発売開始

販売価格 ： 3,480円(税抜)

主なスペック： 連続使用最大約8.5時間、3段階風量調整、Type-C充電対応、

幅広いシーンで活用できるクリップ・

ネックストラップ・スタンド付属









■ ご購入はこちらから

ヨドバシカメラ様にて先行販売中です。





ペルチェハンディファン(リン酸鉄リチウム電池採用)

＜オフホワイト PHFFP-10OW＞

https://www.yodobashi.com/product/100000001009817232/

＜ブルーグリーン PHFFP-10BL＞

https://www.yodobashi.com/product/100000001009817233/





ハンズフリーマルチファン(準固体リチウムイオン電池採用)

＜ホワイト DCF-10WH＞

https://www.yodobashi.com/product/100000001009817234/

＜グレー DCF-10GY＞

https://www.yodobashi.com/product/100000001009817235/









■ 企業情報

オズマ株式会社は1997年に創業し、携帯電話用周辺機器の企画、開発、製造及び販売、その他電子関連機器の販売を行なってまいりました。

携帯電話の実用品パーツ、アクセサリー及び一般電化製品の企画から、製造、販売までを一括して行い、便利で安全・安心できる便利な商品を販売する事を目的としています。





過去の経験や常識にとらわれず、「すべてはゼロから始まる」という視点に立つこと。

それこそが、社会の変化を的確に捉え、今この瞬間にお客様が最も必要としている製品やサービスを生み出す原動力になると私たちは信じています。

私たちオズマは、時代の変化を前向きに受け止め、進化を恐れず、挑戦を惜しまず、来るべき次代においても、社会にとって不可欠な存在であり続けたいと願っています。









■ 会社概要

会社名 ： オズマ株式会社

本社所在地： 神奈川県横浜市港北区樽町4-5-14

代表者 ： 代表取締役 西村直也

設立 ： 平成07年(1997年)11月

URL ： https://www.osma.co.jp/