ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、岡山県の「おいしいおかやま」は、新生活応援と日頃の感謝を込めて、期間中、ショップ内の全商品を対象とした「販売価格から10％OFF」で購入できるセールを実施します。 岡山県各地のおすすめ商品を多数品揃えております。

ショップＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/c/c6201/

■「新生活応援！お客様還元セール」概要

１．実施内容：販売価格から10％OFFの価格で購入できるセール ２．実施期間：令和８年４月１５日(水)～４月３０日(木)まで ３．対象商品：ショップ内の全商品 ４．キャンペーンＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/e10005395/

５．おすすめ商品：【BRT】ぼっけぇ盛り ロースステーキ（1kg）おかやま和牛肉（予約品）

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g6201-03A/

【ＪＡタウン】 ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0 【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】 「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown