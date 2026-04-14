TEKO LEVERAGE と YMFGグロースパートナーズが業務提携

株式会社TEKO LEVERAGE

株式会社TEKO LEVERAGE(東京都千代田霞が関、代表取締役社長 大澤智規、以下TEKO)は株式会社山口フィナンシャルグループの子会社である株式会社YMFGグロースパートナーズ(山口県下関市竹崎町、代表取締役 禅院康広、以下YMGP)と業務提携し、地域企業の事業変革と企業価値向上を一体で支援する新たな活動「Growth & Leverage Solutions」を開始いたします。

1. 業務提携の目的

近年、厳しい国内市場環境を背景に、地域企業においてもM&AやDX・AIの導入、事業多角化などの事業変革を推し進める動きが加速しています。

このような事業変革は大きな成長機会であると同時に、企業価値を押し上げる絶好のチャンスでもありますが、その意義や将来性がステークホルダーに十分に伝わらず、必ずしも企業価値向上につながっていないケースも見受けられます。

このような状況を踏まえ、TEKOはYMGPと業務提携し、両社のケイパビリティを掛け合わせることで、事業変革の推進と企業価値の向上を一体で支援する活動「Growth & Leverage Solutions」を始めることにいたしました。

YMGPは山口フィナンシャルグループが中期経営計画で掲げる「地域課題解決のプラットフォーマーへの進化」および「同舟共命型ビジネスモデルの確立」に向けて、中核を担う会社として、地域企業の事業成長を総合的に支援しています。

TEKOは、博報堂グループにおいて、企業価値をクリエイティブでレバレッジする専門ファームとして、金融機関やコンサルファーム、ローファーム等と連携しながらクライアント企業の価値向上を支援しています。

この提携を機に、両社が一体となったワンストップの支援を提供することで、さまざまな変革を推進する地域企業を力強く後押しして参ります。

地域における企業の変革は、その企業だけでなく、顧客や取引先、仕入先など多くの関係先に影響を及ぼします。私たちはGrowth & Leverage Solutionsの活動を通じて、地域経済・社会の持続的な成長にも貢献していきたいと考えています。

2. Growth & Leverage Solutionsについて https://www.gandl-s.com/

YMGPの事業変革の推進支援とTEKOが提供する企業価値の向上支援をクライアント企業に対して「Growth & Leverage Solutions」としてワンストップで提供いたします。

【対象企業(一例)】

・M&Aや事業承継、売却などの企業体の変革を推し進める企業

・DXやAI導入など、経営の合理化や刷新などの経営変革を推進する企業

・事業の多角化や新規事業導入など、事業変革を進める企業 など

【支援内容(提供サービス)】

１. 事業変革の推進支援計画と企業価値の向上支援計画を一体化した総合支援計画の立案

２. 総合支援計画に基づいたワンストップでのプロジェクトマネジメント

３. YMGPによる事業変革の推進支援※1ならびにTEKOによる企業価値向上支援※2

※1 M&AやMBO、事業承継等の変革を進める上での戦略策定ならびに実行支援など

※2 変革を機としたブランディングやIRストーリー戦略の策定ならびに実行支援など

※活動開始：2026年4月14日より

３．各社概要

【YMFGグロースパートナーズ】 https://www.ymgp.co.jp/

山口フィナンシャルグループにおいて、多様

化・複雑化する顧客企業の経営課題解決を最大の提供価値と位置付け、戦略策定や業務効率化・ＤＸ支援、経営人材の紹介、投資助言など、異なる分野の専門性を融合したソリューションを提供する。

社名：株式会社YMFGグロースパートナーズ

設立：2025年7月1日

代表：代表取締役 禅院 康広

所在地：山口県下関市竹崎町４丁目７番２４号エストラスト下関センタービル８階

【TEKO LEVERAGE】 https://www.teko.co.jp/

博報堂グループにおいて、企業価値向上を専門に支援するクリエイティブファーム。金融機関やコン

サルファーム、ローファーム等と連携し、特に事業変革を進める企業に対し、その変革を梃子とし

て、企業価値を向上させるための戦略立案ならびに実際のクリエイティブワークを提供する。

社名：株式会社TEKO LEVERAGE

設立：2024年4月19日

代表：CEO 大澤智規

所在地：東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビルディング17F

※本件に関するお問い合わせ先：HP(https://www.teko.co.jp(https://www.teko.co.jp))のCONTACTよりお問合せください。

https://prtimes.jp/a/?f=d164841-5-63a282f6c10826bc72a56e5fa923f2b2.pdf