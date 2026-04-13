金大合格特化塾、新スローガン「足すより引く。それが最短合格。」発表～90名合格達成を目指しリブランディング実施

スタディチェーン株式会社

スタディチェーン株式会社（代表取締役：竹本明弘）が運営する金大合格特化塾は、新スローガン「足すより引く。それが最短合格。」のもと、抜本的なリブランディングを実施いたします。



90名の合格者輩出という高い目標を掲げ、指導体制・カリキュラムの全面的な見直しに着手しました。



■ 金大合格特化塾について



金大合格特化塾は、金沢大学への合格を目指す受験生に特化したオンライン個別指導塾です。現役合格者・難関大OBコーチによるマンツーマン指導と、志望校に絞り込んだ戦略的カリキュラムにより、短期間での合格実績を積み上げています。



■ なぜ今、リブランディングなのか



受験業界全体が「量」で競争する中、金大合格特化塾は一貫して「質」にこだわってきました。しかし、その哲学を対外的に明確に示す言葉が不足していたと感じています。



今回のスローガン「足すより引く。それが最短合格。」は、私たちの指導の本質をそのまま言語化したものです。この言葉を軸に、指導・面談・カリキュラム設計の全てを再定義します。



■ 変更の具体内容



・入塾時に「やらないこと宣言書」を作成

・毎週の振り返りで「削除できた無駄」を記録

・合格者インタビューをもとにした「捨てるべき学習」データベースの構築



■ 代表メッセージ



スタディチェーン株式会社代表取締役「竹本明弘」



私たちが目指すのは、生徒が自分で考え、自分で捨てる判断ができるようになることです。金沢大学という高い目標があるからこそ、何を捨てるかの選択が鋭くなります。コーチに言われたからやる--ではなく、自分の戦略として「やらないこと」を決断できる受験生を育てる。新スローガン「足すより引く。それが最短合格。」には、そんな教育観が込められています。90名合格を2027年3月に実現し、その成果でお答えします。



■ 今後のスケジュール



・新スローガン「足すより引く。それが最短合格。」に基づく指導体制への移行：即日開始

・リブランディングに伴う新カリキュラムの提供開始：2027年3月31日より

・90名合格達成目標期限：2027年3月31日



■ 無料相談について



新スローガン「足すより引く。それが最短合格。」に共感いただいた方、志望校合格に向けた戦略を一緒に考えたい方は、まず無料相談をご利用ください。



無料相談はこちら：https://medicalcoach.jp/kanazawa-pass-school



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