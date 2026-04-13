タイヤの最新市場調査2026：産業構造、価格推移、市場リスクの多角分析
タイヤ世界総市場規模
タイヤとは、車両のホイールリムに装着される柔軟かつ耐久性のある部品であり、車両と路面との重要な接点を形成します。主にゴムで構成されており、強度、柔軟性、および耐摩耗性を確保するために、繊維層やスチールなどの補強材が組み込まれています。タイヤは車両の重量を支え、路面からの衝撃を吸収し、加速や制動時のトラクションを確保するとともに、安定した操縦性とハンドリング性能を実現します。一般的な道路用途に加え、モータースポーツ、オフロード走行、極端な気象条件など、用途に応じて多様に設計されています。特にレース用途においては、タイヤ性能が車両のグリップ、速度、放熱性、さらには過酷な条件下での耐久性に直接影響するため、極めて重要です。トレッドパターン、ゴム配合、内部構造といった設計要素は、車両全体の性能、安全性、および効率性において重要な役割を果たします。
図. タイヤの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346768/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346768/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルタイヤのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の208080百万米ドルから2032年には266850百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.2%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルタイヤのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
タイヤ市場規模×電動化・規制対応シナリオにおけるグローバル成長分析
タイヤ市場規模は、電動化、自動運転、環境規制強化という複合的な外部要因を背景に、中長期的に安定成長が見込まれております。YH Researchの分析によれば、グローバルタイヤ市場は2025年の1,999億6,000万米ドルから2032年には2,668億5,000万米ドルへ拡大し、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.2%を維持する見通しです。特に直近6カ月では、EV向け低転がり抵抗タイヤやサステナブル素材タイヤの開発投資が増加しており、市場競争は技術主導型へと急速に移行しています。
タイヤは車両性能を規定する中核コンポーネントであり、ゴムを主材としつつ繊維層やスチール補強材を組み合わせることで、耐摩耗性・耐久性・柔軟性を高度に両立しています。タイヤは車両重量の支持、衝撃吸収、トラクション確保、操縦安定性の実現に不可欠であり、その設計最適化は燃費効率や安全性能にも直結します。特にモータースポーツや高性能車分野では、タイヤのグリップ特性や熱管理性能がラップタイムや車両寿命を左右するため、トレッドパターンやゴム配合技術の高度化が進んでいます。
タイヤ市場は、自動車産業の基盤領域であると同時に、技術革新と規制対応の影響を強く受けるダイナミックな市場です。2025年における米国の関税政策再編は、タイヤのサプライチェーン再構築を加速させ、原材料調達や生産拠点の分散化を促進しています。特に天然ゴムや合成ゴム価格の変動は収益性に直接影響し、メーカー各社はリサイクル材料やバイオベース素材の採用を進めています。加えて、EUを中心とした騒音・転がり抵抗規制の強化により、環境性能を軸とした製品差別化が顕著です。
タイヤ市場規模の内訳を見ると、交換用（Aftermarket）が依然として最大シェアを占める一方で、OEM向けタイヤは自動車メーカーとの戦略的提携の中核として重要性を増しています。特にEVでは車両重量増加と高トルク特性に対応するため、耐荷重性能と耐摩耗性を両立した専用タイヤの需要が拡大しています。近年のユーザー事例として、欧州のEVフリート企業では低摩耗タイヤの採用により年間タイヤ交換コストを約15%削減したケースが報告されており、ライフサイクルコスト最適化が購買意思決定の重要指標となっています。
タイヤとは、車両のホイールリムに装着される柔軟かつ耐久性のある部品であり、車両と路面との重要な接点を形成します。主にゴムで構成されており、強度、柔軟性、および耐摩耗性を確保するために、繊維層やスチールなどの補強材が組み込まれています。タイヤは車両の重量を支え、路面からの衝撃を吸収し、加速や制動時のトラクションを確保するとともに、安定した操縦性とハンドリング性能を実現します。一般的な道路用途に加え、モータースポーツ、オフロード走行、極端な気象条件など、用途に応じて多様に設計されています。特にレース用途においては、タイヤ性能が車両のグリップ、速度、放熱性、さらには過酷な条件下での耐久性に直接影響するため、極めて重要です。トレッドパターン、ゴム配合、内部構造といった設計要素は、車両全体の性能、安全性、および効率性において重要な役割を果たします。
図. タイヤの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346768/images/bodyimage1】
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YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルタイヤのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の208080百万米ドルから2032年には266850百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.2%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルタイヤのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
タイヤ市場規模×電動化・規制対応シナリオにおけるグローバル成長分析
タイヤ市場規模は、電動化、自動運転、環境規制強化という複合的な外部要因を背景に、中長期的に安定成長が見込まれております。YH Researchの分析によれば、グローバルタイヤ市場は2025年の1,999億6,000万米ドルから2032年には2,668億5,000万米ドルへ拡大し、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.2%を維持する見通しです。特に直近6カ月では、EV向け低転がり抵抗タイヤやサステナブル素材タイヤの開発投資が増加しており、市場競争は技術主導型へと急速に移行しています。
タイヤは車両性能を規定する中核コンポーネントであり、ゴムを主材としつつ繊維層やスチール補強材を組み合わせることで、耐摩耗性・耐久性・柔軟性を高度に両立しています。タイヤは車両重量の支持、衝撃吸収、トラクション確保、操縦安定性の実現に不可欠であり、その設計最適化は燃費効率や安全性能にも直結します。特にモータースポーツや高性能車分野では、タイヤのグリップ特性や熱管理性能がラップタイムや車両寿命を左右するため、トレッドパターンやゴム配合技術の高度化が進んでいます。
タイヤ市場は、自動車産業の基盤領域であると同時に、技術革新と規制対応の影響を強く受けるダイナミックな市場です。2025年における米国の関税政策再編は、タイヤのサプライチェーン再構築を加速させ、原材料調達や生産拠点の分散化を促進しています。特に天然ゴムや合成ゴム価格の変動は収益性に直接影響し、メーカー各社はリサイクル材料やバイオベース素材の採用を進めています。加えて、EUを中心とした騒音・転がり抵抗規制の強化により、環境性能を軸とした製品差別化が顕著です。
タイヤ市場規模の内訳を見ると、交換用（Aftermarket）が依然として最大シェアを占める一方で、OEM向けタイヤは自動車メーカーとの戦略的提携の中核として重要性を増しています。特にEVでは車両重量増加と高トルク特性に対応するため、耐荷重性能と耐摩耗性を両立した専用タイヤの需要が拡大しています。近年のユーザー事例として、欧州のEVフリート企業では低摩耗タイヤの採用により年間タイヤ交換コストを約15%削減したケースが報告されており、ライフサイクルコスト最適化が購買意思決定の重要指標となっています。