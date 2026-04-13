採用・育成・組織開発のナレッジコミュニティ『日本の人事部』では、人・組織に関する取り組みを対象にした表彰制度「ＨＲアワード」( https://jinjibu.jp/hr-award/ )を開催しています。このたび、「ＨＲアワード2026」の応募受付を開始しました。対象は、企業人事の取り組み、人事向けサービス、人事業務に役立つ書籍の三部門です。自薦・他薦問わず、多くの応募をお待ちしています。





ＨＲアワード2026





▼応募の詳細はこちら＜応募締切：5月29日(金)＞

https://jinjibu.jp/hr-award/requirements.php









【ＨＲアワードとは】

日本の人事部「ＨＲアワード」は、人・組織に関する取り組みを対象にした表彰制度です。優れた取り組みを表彰することによって人事パーソンに新たな知見やノウハウを共有し、全国の企業の発展につなげていくことを目指しています。

最優秀賞・優秀賞は、全国の『日本の人事部』正会員による投票で決定。公正な運営方法と人事パーソンが選考に携わる納得感・透明性から、HR関連で最も権威ある賞として、多くの方々にご支持をいただいています。









【特長】

■人事が参加する納得感ある選考過程

受賞者の選考では、『日本の人事部』正会員約400,000人の投票をベースに公正で透明性の高い運営を行っています。





■日本を代表するHRリーダーが最終承認

会員の投票結果を受け、大学教授やHR領域のオピニオンリーダーなど、HR領域の第一人者が専門的、俯瞰的な観点から最終的な承認をしています。









【入賞メリット】

■採用や広報・IR活動などでの企業イメージ向上

最優秀賞、優秀賞、入賞それぞれに贈られるロゴマークによって、その企業が人・組織の成長に貢献する取り組み・ソリューション提供を行っていることがひと目で伝わります。採用や広報・IR活動などにおいて、企業イメージの向上にご活用いただけます。





■取り組みやソリューションの認知拡大

最優秀賞・優秀賞、および入賞の決定は、採用・育成・組織開発のナレッジコミュニティ『日本の人事部』で発信。日本全国のHR関係者に、先進的な取り組みを行う企業として認知されます。





取り組みやソリューションの認知拡大





【2025年度の受賞者(一部)】

※社名、肩書きなどは受賞当時のものです。





企業人事部門 最優秀賞 ：本田技研工業株式会社

企業人事部門 最優秀個人賞：西田 政之氏(YKK AP株式会社 専務執行役員CHRO)

書籍部門 最優秀賞 ：『新版 組織行動の考え方』(著者：金井 壽宏、

高橋 潔、服部 泰宏／出版社：東洋経済新報社)





プロフェッショナル部門 人材採用・雇用部門 最優秀賞：株式会社YOUTRUST

プロフェッショナル部門 人材開発・育成部門 最優秀賞：株式会社ベネッセコーポレーション

プロフェッショナル部門 組織変革・開発部門 最優秀賞：株式会社Smart相談室





▼2025年度の受賞者詳細はこちら

https://jinjibu.jp/hr-award/prize.php#

▼2025年度の表彰式の様子はこちら(動画)

https://www.youtube.com/watch?v=DGAFWhkPDkY









【過去受賞者からのコメント】

受賞後、多くの企業・団体から、「人財」×「仕掛け」×「時間」の施策について取材や問い合わせがありました。当社の取り組みが広く認知されたことをうれしく思うとともに、本施策を推進する上で大きな自信と手応えを得ることができました。社内メディアに受賞記事を掲載したことで、社内の認知度も向上しました。(丸紅株式会社／2018年企業人事部門受賞)





組織における対話の重要性について理解が広まったと感じます。また、組織の硬直化を嘆くだけでなく、自分からできることを見つけて実践していくことの大切さを、多くの方が理解してくださいました。(『他者と働く』宇田川 元一氏／2020年書籍部門受賞)





「ワンキャリアクラウド採用計画」は新しいアプローチで採用のDXを推進するサービスです。そのため、まずは多くの方々にソリューション内容を知っていただく必要がありました。「ＨＲアワード」の受賞によって、採用のDX推進における「候補者体験」の重要性が注目を集め、多くの企業人事の方々に導入していただくきっかけになりました。(株式会社ワンキャリア／2020年 プロフェッショナル部門受賞)









【各賞の構成】

＜企業人事部門＞

■最優秀賞 ■優秀賞 ■最優秀個人賞





＜書籍部門＞

■最優秀賞 ■優秀賞





＜プロフェッショナル部門＞

■人材採用・雇用部門 最優秀賞、優秀賞

■人材開発・育成部門 最優秀賞、優秀賞

■組織変革・開発部門 最優秀賞、優秀賞









【選考基準】

・明確且つ一貫性のある、戦略や方針を描けていること

・人と組織の可能性を広げ、企業や個人の成長を促していること

・社会や市場に影響を与える新規性、独創性を有していること

・将来にわたって継続性や拡大性を期待できること









【選考プロセス・スケジュール】

4月13日(月)～5月29日(金)：応募受付

6月 ：一次選考

7月中旬～8月上旬 ：入賞発表・二次選考

8月 ：最終選考

9月 ：受賞通知

10月2日(金) ：受賞発表、表彰式









【選考委員会】

選考委員長：

守島 基博氏(学習院大学 経済学部経営学科 教授／一橋大学 名誉教授)





選考委員：

坂東 眞理子氏(学校法人昭和女子大学 総長)

宮城 まり子氏(キャリア心理学研究所 代表、臨床心理士)

八木 洋介氏(株式会社people first 代表取締役／株式会社ICMG 取締役)

山田 久氏(法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科 教授／株式会社日本総合研究所 客員研究員)

株式会社ＨＲビジョン『日本の人事部』編集部









【応募方法】

公式サイトにある応募フォームに必要事項を記入し、送信してください。

応募締切は2026年5月29日(金)です。





▼応募要項や選考スケジュールの詳細はこちら

https://jinjibu.jp/hr-award/requirements.php





皆さまのご応募をお待ちしています。