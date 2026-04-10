映画『未来』FM大阪公開収録in ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真 開催！
株式会社エフエム大阪
映画『未来』(5月8日(金)ロードショー)の公開を記念して、FM大阪公開収録の開催が決定しました！
このイベントには、映画で主演を務めた黒島結菜さん、瀬々敬久監督が登壇いたします！
イベントの優先観覧エリアに抽選で150名様をご招待！
公開収録の模様は、5月3日(日)夜7時～のFM大阪特別番組にてOAいたします。
【公開収録概要】
タイトル：映画『未来』FM大阪公開収録 in ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真
開催日時：2026年4月24日(金)17:15~
会場：三井ショッピングパーク ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真
1F センターコート
出演：黒島結菜 / 瀬々敬久監督
MC：中島静香(FM大阪DJ)
優先観覧エリア：150名様を無料ご招待
応募期間： 4月10日(金)18:00～4月16日(木)12:00まで
詳細： https://www.fmosaka.net/_ct/17831350
【作品情報】
■映画『未来』
出演：黒島結菜
山崎七海 坂東龍汰 細田佳央太 近藤華
玉置玲央 野澤しおり 吹越満
カトウシンスケ 利重剛 中村優子 黒沢あすか 三浦誠己 木竜麻生
松坂桃李 北川景子
原作：湊かなえ『未来』(双葉文庫)
監督：瀬々敬久
脚本：加藤良太
製作幹事：東京テアトル U-NEXT
配給：東京テアトル
公開日：5月8日(金)
(C)2026 映画「未来」製作委員会 (C)湊かなえ/双葉社
HP：https://mirai-movie.jp/