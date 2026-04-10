映画『未来』FM大阪公開収録in ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真 開催！

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株式会社エフエム大阪


映画『未来』(5月8日(金)ロードショー)の公開を記念して、FM大阪公開収録の開催が決定しました！


このイベントには、映画で主演を務めた黒島結菜さん、瀬々敬久監督が登壇いたします！


イベントの優先観覧エリアに抽選で150名様をご招待！


公開収録の模様は、5月3日(日)夜7時～のFM大阪特別番組にてOAいたします。



【公開収録概要】


タイトル：映画『未来』FM大阪公開収録 in ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真


開催日時：2026年4月24日(金)17:15~


　　会場：三井ショッピングパーク ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真


　　　　　1F センターコート


　　出演：黒島結菜 / 瀬々敬久監督


　 　MC：中島静香(FM大阪DJ)


優先観覧エリア：150名様を無料ご招待


応募期間： 4月10日(金)18:00～4月16日(木)12:00まで


　　詳細： https://www.fmosaka.net/_ct/17831350



【作品情報】


■映画『未来』


出演：黒島結菜


　　 　山崎七海　坂東龍汰　細田佳央太　近藤華


　 　　玉置玲央　野澤しおり　吹越満


　 　　カトウシンスケ　利重剛　中村優子　黒沢あすか　三浦誠己　木竜麻生


　　 　松坂桃李　北川景子


原作：湊かなえ『未来』(双葉文庫)


監督：瀬々敬久


脚本：加藤良太


製作幹事：東京テアトル U-NEXT


配給：東京テアトル


公開日：5月8日(金)


(C)2026 映画「未来」製作委員会　(C)湊かなえ/双葉社


HP：https://mirai-movie.jp/