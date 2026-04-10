【今なら30%OFF】ORICOのクランプ式USBハブが便利すぎ！

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「デスクの上にハブを置くと場所を取るし、ケーブルがごちゃごちゃする…」 そんな悩みを抱えている方に最適なアイテムをご紹介します！

モニターやデスクの端にガッチリ固定できる、**ORICOのクランプ式5ポートUSBハブ（MH5PMM）**です。これ一台で、デスク環境が劇的にスマートになります。

1. 「浮かす」収納でデスクをスッキリ

このハブ最大の魅力は、クランプ（固定）式であること。 モニターの下フレームやデスクの縁に挟んでネジで締めるだけで、ハブが「浮いた」状態で固定されます。デスクのスペースを一切占領せず、片手でUSBを抜き差しできるようになるのが本当に快適です。

2. 使い勝手の良い5-in-1構成

コンパクトながら、日常でよく使うポートを網羅しています。

USB 3.0ポート ×2： 5Gbpsの高速転送で、HDDやUSBメモリもサクサク動きます。

SD/TFカードリーダー： デジカメのデータ取り込みに最適。

3.5mmオーディオジャック： ヘッドセットの接続も手元で完結。

給電用ポート付き： 消費電力の大きいデバイスも、5V給電ポートを使えば安定して動作します。

3. 高級感のあるアルミ製＆簡単取り付け

本体は放熱性に優れた高品質アルミニウム合金を採用。MacBookやiMacなどのApple製品とも相性抜群のスタイリッシュなデザインです。取り付けも工具不要で、数秒で設置完了します。

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有効期限： 2026年4月16日 23:59 (JST) まで

「早い者勝ち」の特別セールです！ デスクを整理整頓しつつ、利便性を高めたい方は、この機会にぜひ導入してみてください。

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総評：一度使ったら戻れない便利さ

手元にポートがある便利さは、一度体験するともう元には戻れません。 デザインも機能性も妥協したくない、こだわり派のユーザーに自信を持っておすすめできる一品です！