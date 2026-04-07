「学園黙示録HIGH SCHOOL OF THE DEAD」が無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real」に登場！

株式会社サミーネットワークス

株式会社サミーネットワークスが運営するスマホ向け無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real（スリーセブンリアル）」は、2026年4月7日（火）より、株式会社スパイキーの「学園黙示録 HIGH SCHOOL OF THE DEAD」アプリを配信いたします。

2013年にホールに登場した「学園黙示録 HIGH SCHOOL OF THE DEAD」が777Realに登場！

業界初のフリーズ時間をストックするBONUS“Desperate BONUS”は、最終的なフリーズ時間によってゲーム数が上乗せ！！

“All DEAD’S Attack”は純増約1.6枚、50G＋αの特化連続型ART。問題無用の爽快感を味わえる！

懐かしい名機から最新機種まで、777Realなら無料で遊べる！

いつでも、どこでも、思う存分お楽しみください！

【学園黙示録 HIGH SCHOOL OF THE DEAD アプリ概要】

・配信開始日：2026年4月7日（火）

・価格：無料（アイテム課金制）

・配信サイト

App Store

└https://itunes.apple.com/jp/app/id6761034396

※上記はスマートフォン専用のURLです。

Google Play

└https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.next.ort.a0231

(C)佐藤大輔・佐藤ショウジ／KADOKAWA／H.O.T.D.製作委員会

(C)Spiky

「777Real」とは

・URL：https://777real.go.link/fvfpZ

※上記URLはスマートフォン専用のURLです。

・公式サイト：https://www.777real.net/

・公式SNS：https://x.com/777Realofficial

「777Real」は基本プレイ無料のスマートフォン向けパチンコ・パチスロアプリです。

アプリをプレイして出玉を増やすと、景品応募用ゲーム内通貨「PG(ピージー)」がもらえます。

この「PG」を消費してここでしか手に入らない限定品やギフトコード、ゲーム内アイテムなど

様々な景品へ応募できます。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。