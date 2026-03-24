神戸ポートタワーが『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』とコラボイベントを開催

株式会社フェリシモ

フェリシモが屋上デッキや展望フロア、低層1階のエントランスやチケット売り場を運営する「神戸ポートタワー」は、2026年3月30日（月）から5月10日（日）まで、3月27日（金）公開の『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』との特別コラボレーションイベントを開催いたします。

映画が描く「信じぬく勇気」というメッセージを、神戸が誇る美しい夜景とともに届けたいという思いから、本プロジェクトは始動しました。地上約100mの展望デッキをCHIMNEY TOWN（えんとつ町）に見立て、キャラクターたちが夜空に浮かぶ演出、神戸港に停泊する帆船での巨大フラッグ掲揚など、街全体を巻き込んで港町神戸だからこそ実現するプロモーションを実施します。映画の主人公たちのように星を見つける喜びと、「日常の風景がファンタジーに変わる瞬間」を神戸港エリアでお楽しみいただけるイベントです。

写真画像はイメージです。

■ 展望デッキのガラスに浮かび上がる、星を信じる物語の主人公たち

地上約100mの屋上デッキでは、ガラス面にルビッチやプペルたちのキャラクターステッカーを配置しています。夜になると、美しく輝く神戸の夜景を背景にキャラクターたちが浮かび上がり、まるで映画のワンシーンのように空に浮いているかのような幻想的な写真を撮影いただけます。

■ ここでしか手に入らない限定グッズの販売

展望2階のショップ「Kobe Port Tower Shop by Felissimo」では、映画グッズの一部を特別に販売いたします。

また、展望3階の回転カフェ＆バーや低層1階のカフェスタンドで税込2,000円以上のご飲食をいただいた方には、ノベルティとして、2種類のステッカーから1枚をプレゼント（種類はお選びいただけません）。

五感で『えんとつ町のプペル』の世界をお楽しみいただけます。

ノベルティのステッカーは映画ポスターのデザイン。

商品名：プペルソフトクリーム 税込800円

低層1階でご購入いただけるプペルソフトクリームはプペルの表情を再現。抹茶の香りと渋味をバランス良く仕上げました。

商品名：黒ゴマきなこ味のもくもくコットンキャンディー缶 税込1,400円

ふわふわの綿菓子を町を覆う「煙」に見立て、黒ゴマの香ばしさで煤（すす）を表現。口の中で煙のように儚く消える食感は、星を見つけた瞬間の驚きのよう。食べ終えた後の缶は、自分だけの「星」を隠す宝物入れとしてお楽しみいただける、冒険の記憶が詰まった逸品です。

■ 映画の世界観に浸るアートワークの展示

展望1階Gallery 360では、映画のワンシーンをスクリーンプリントしたアートワークを展示。フロアを一周することで映画のハイライトをダイジェストでお楽しみいただけます。

写真はイメージです。

■ 開催概要

開催日程：3月30日（月）～5月10日（日）

場所：神戸ポートタワー

主な内容：

- 【展望屋上】キャラクターガラスステッカー、旗掲揚- 【展望5F】フォトスポット、PV放映- 【展望4F】PV放映- 【展望3F】回転カフェ（税込2,000円以上のご飲食をいただいた方にはノベルティをプレゼント）- 【展望2F】特別グッズ販売- 【展望1F】映画原画（印刷）の展覧会- 【低層1F】ソフトクリーム販売（税込2,000円以上のご飲食をいただいた方にはノベルティをプレゼント）

■ 港町・神戸の象徴「帆船」を巨大な旗が彩る、圧巻のプロモーション

神戸港を母港とする民間練習帆船「みらいへ」に、縦3,520mm×横8,000mmという巨大なコラボフラッグを、4月7日（火）まで、神戸港停泊中に掲揚いたします。青い海と空に映画のビジュアルがたなびく様子は、港町神戸だからこそ実現した、今までにないスケールの映画プロモーションです。

5月10日（日）までの期間中は他の寄港地でもコラボフラッグを掲揚予定です。

■作品情報

もう一度、君に会いたい。

ベルリン映画祭ノミネート！

日本アカデミー賞ほか、海外30以上の映画祭を魅了し、国内動員196万人の大ヒットを記録したオリジナルアニメーション『映画 えんとつ町のプペル』。原作累計発行部数は超異例の80万部を突破し、 歌舞伎、バレエ、そしてミュージカルなど広がり続ける「プペルワールド」の映画最新作がついに公開！最新作は、前作で遠くに行ってしまった大切な友達・ゴミ人間のプペルに、少年ルビッチがもう一度出会うまでの物語。世界を魅了した“信じる心”が再び贈り出す、感動の冒険ファンタジー。

■タイトル：『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』

■公開：3月27日（金）

■製作総指揮・原作・脚本：西野亮廣

■監督：廣田裕介

■出演:永瀬ゆずな 窪田正孝 / MEGUMI

小芝風花 吉原光夫 土屋アンナ 山寺宏一

藤森慎吾 伊藤沙莉 / 東野幸治 錦鯉 / 森久保祥太郎

■アニメーション制作：STUDIO4℃

■原案：「チックタック ～約束の時計台～」にしのあきひろ著（幻冬舎）

■主題歌：「えんとつ町のプペル」ロザリーナ（ソニー・ミュージックレーベルズ）

■配給：東宝・CHIMNEY TOWN

■(C) 西野亮廣／「映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～」製作委員会

◆神戸ポートタワー

・ウェブサイト＞＞ https://www.kobe-port-tower.com/

・「神戸ポートタワー」公式Ｘ＞＞ https://x.com/kobe_porttower

・「フェリシモ《神戸ポートタワー展望フロア》」公式Instagram＞＞https://www.instagram.com/kobeporttower_felissimo/

フェリシモは2024年4月26日にリニューアルオープンした神戸ポートタワー全体に関わるコンセプトワークやディレクション、ウェブサイト運営するプロデュース事業者として、５つの展望フロアおよび、初めて入場が可能となった屋上デッキ、低層１階エントランスエリアと低層2～3階の共有フロアの運営を行っています。リニューアル1周年（2025年4月25日までの集計）の総入場者数は計648,667人に到達しました。年間60万人の大台到達は1993年度（平成5）の685,751人以来31年ぶりのことで、コロナ禍以前2019年度（平成31）の302,731人（※2020年3月3日から31日は臨時休業）と比較して210％の伸びとなりました。これからさらに神戸の街を盛り上げるべくさまざまなイベントやグッズ、サービスを展開していきます。



◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆「フェリシモ定期便」とは？・楽しみ方＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/2/

◆X＞＞ https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/

◆みなさまとともにしあわせ社会をめざす基金活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/5/