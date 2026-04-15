中国商務部の国際貿易交渉代表兼副部長の李成鋼氏は4月13日、北京で米国フォード・モーター・カンパニーの最高政策責任者兼法務責任者であるスティーブン・クロウリー氏と会見しました。双方は中米経済・貿易関係、フォード社の中国での事業展開などについて意見を交換しました。李副部長は、中米の自動車産業は互いの優位性が補完し合い、協力の余地が大きいと指摘した上で、フォード社が引き続き中国市場を深く開拓し、中国企業