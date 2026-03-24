【海老名で開催】「チーズ×日本酒×和食」チーズプロフェッショナルと唎酒師による学びと美食の特別イベント

株式会社レンブラントホテルマネジメント

レンブラントホテル海老名（所在地：神奈川県海老名市中央2-9-50）の日本料理「四季」は、2026年5月10日（日）に、「チーズ×日本酒×和食」を楽しむ学びと美食の特別イベントを開催いたします。本イベントではチーズプロフェッショナルと唎酒師（ききさけし）が講師となり、和・洋それぞれを代表する発酵食品のひとつである日本酒とチーズの相性のよさや、新たな楽しみ方をお客様に体験して頂きます。講座の後は、日本料理「四季」による、薫風香る季節の料理をご堪能頂きます。知るほどに奥深く、楽しみが増す食の世界をお楽しみください。

イベントで体験できること

◆チーズプロフェッショナルによるチーズ講座 ～初夏のチーズ。希少なチーズ。美味しさの再発見～

チーズにも旬があるのをご存じですか？今回は、初夏に向けて数種類のチーズを用意しテイスティングします。家庭では入手しにくい希少性のあるチーズの体験や、身近に手に入るものと組み合わせた新たな美味しさの発見など、チーズプロフェッショナルによる解説とともにご賞味いただきます。

講師：杉山 弥生（チーズプロフェッショナル｜C.P.A.認定）

◆唎酒師による日本酒講座 ～美酒を味わい、知を深める「ラベルから読み解く日本酒の味」～

銘柄の異なる日本酒を数種ご用意しテイスティングします。それぞれのお酒の成り立ちや味の解説に加えて、本講座では日本酒ラベルから味を探るコツなど、日頃の日本酒選びに役立つポイントを唎酒師がお伝えします。ラベルに隠されたたくさんのヒントから、チーズにあう1本を探しましょう。

講師：門倉 美絵子（唎酒師｜日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会認定）

◆チーズ×日本酒×和食。相性のよさを味わう

各講師による講座をもとに、チーズと日本酒をテイスティングし、その相性を体験します。講座の後には、日本料理「四季」料理人による趣向を凝らした和食御膳をご用意。「チーズ×日本酒×和食」をかけあわせた食のマリアージュは日本料理「四季」ならではのおもてなしです。一夜限りの特別な時間をお過ごしください。

料理監修：和田 大宏（レンブラントホテル海老名 総料理長）

イベント開催概要

開催日時：2026年5月10日（日）

17:30～ 受付開始

18:00～ チーズと日本酒の講座

19:00～ お食事（食事終了後、解散）

開催場所：レンブラントホテル海老名 1階 日本料理「四季」

参加費：7,000円

参加申込URL：https://rembrandt-group.com/ebina/29166.html

※ 事前申込制／定員に達し次第受付終了

※ 参加費には講座・食事代・税・サービス料が含まれます

※ 食材準備の都合上、2日前からキャンセル料100％を申し受けます

※ 当日の流れは変更になる場合がございます

お問い合わせ：

日本料理「四季」TEL.046-235-9816（11:30～20:30｜祝日をのぞく月曜定休）

◆店舗のご案内｜日本料理「四季」

洗練された会席料理や上質な米沢牛が味わえる日本料理店。こだわりを持って仕入れた素材を使い、高い技術を持つ調理人が丁寧に仕立てた本物の味をお届けします。店内には約50席のテーブル席と和モダンな個室、枯山水の眺めが美しい座敷個室をご用意。大きな窓からは四季折々の日本庭園の眺めをご覧いただけます。ご家族のお祝いやご法要、企業様の接待や会食など様々なシーンでご利用ください。2025年で創業30年を迎えました。

【営業時間】

ランチ 11:30～14:30（14:00L.O.）

ディナー 17:30～21:00（20:00L.O.）

【定休日】月曜日（祝日は営業）

【連絡先】TEL.046-235-9816

https://rembrandt-group.com/ebina/ebina_restaurant/shiki_e

施設概要｜レンブラントホテル海老名

鉄道３線（小田急線・相鉄線・JR）が乗り入れ、圏央道からもアクセス良好な海老名駅から徒歩8分。シンプルでエレガンスなゲストルームと和洋2つのレストラン、結婚式場、宴会場、会議室をそなえ地域のあらゆるニーズに対応。ホスピタリティあふれるおもてなしと美食でお客様をお迎えいたします。

【所在地】〒243-0432 神奈川県海老名市中央2-9-50

【アクセス】小田急線、相鉄線、JR相模線・海老名駅東口から徒歩８分

【電話番号】046-235-4411（代表）

https://rembrandt-group.com/ebina