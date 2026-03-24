株式会社京阪流通システムズ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：松下靖）が構成員及び事務局として参画する「樟葉駅前広場活性化協議会」は、みんなで楽しむピクニックイベント「ハピピク」を4月18日(土)・19日(日)に開催します。 「ハピピク」は、広場のさらなる利活用を促進し、地域の皆さまに日常的に親しんでいただく場としての可能性を提案することを目的に2025年4月より開催しています。第3回目となる今回のイベントでは、お子さま向けの遊具や廃材を使ったワークショップや縁日、絵本の読み聞かせを日替わりで行います。また、キッチンカーも出店し、お食事もお楽しみいただけます。「ふらっと立ち寄り、ピクニックを楽しんで、ちょっと遊んで」と気軽に駅前広場をご利用ください。 京阪グループでは、2023年度より枚方市と連携して樟葉駅前広場(市道 楠葉中央線)の環境整備工事を進め、2024年5月より天然芝生広場(ハピネスパーク KUZUHA グラススクエア)の併用開始、同広場において「樟葉駅前広場活性化協議会」は様々な実証実験を重ね、同年12月からは占用者として、駅前広場としては全国初となるほこみちの本格運用を開始しました。 「樟葉駅前広場活性化協議会」はこのようなイベントを通じ、日常的なにぎわいの創出と枚方市と連携した広場の良好な維持管理に取り組むことで、ほかに類を見ない魅力的な駅前空間を目指していきます。 なお、この取り組みは、京阪グループが推進する、“SDGsを実現するライフスタイル”を企画・提案する「BIOSTYLE PROJECT」の一環です。

イベント概要

タイトル：

春のハピピク

日時：

2026年4月18日(土)・19日(日) 10:00~ 17:00※荒天中止（中止の際は前日15:00および当日朝にホームページ、Instagramにてお知らせ）

場所：

樟葉駅前広場・ハピネスパーク KUZUHA グラススクエア 京阪電車「樟葉」駅下車すぐ

主催：

樟葉駅前広場活性化協議会

協賛：

協力：

NPO法人えほんのお部屋ひまわり畑 ロゴスくずはモール店

後 援：

枚方市 枚方市教育委員会

TOPICS

▶イベント

体を動かして遊んだり、ワークショップに参加したり、のんびり絵本を読んだり自由に楽しもう！

NOBY THE TOY STORE街や企業で出た廃材を使って作った新しい価値を持った遊具で遊ぼう！「ものづくりワークショップ」では、廃材を使って楽器やおもちゃを作ってみよう！＜ワークショップ＞・バードコール 体験料：\500あまった木材で鳥の鳴き声がなるおもちゃを作ろう！・パチカ 体験料：\500ガチャガチャのカプセルで南アフリカの楽器を作ろう！・ベルクラッカー 体験料：\1,000あまったボビンで鈴が飛び出すおもちゃを作ろう！

メガロスミライク メガロスミライクは”運動センス”をつくる体育スクールです。楽しみながら応用力の高い脳と身体をつくり、瞬発力など様々な能力を高める運動をします。協力：メガロスくずはモール店

縁日いろいろなゲームに挑戦して楽しもう！・射的・千本くじ・エアー抽選くじ

モップス移動式遊具「モップス」が登場！登ったり、くぐったり自由な発想で遊べる遊具です。

リサイクルえほんの移動販売車 ※18日(土)のみ 香里ケ丘の民家を開放した「絵本のおへや」が移動販売車で芝生広場に登場します。芝生の上でのんびり絵本を楽しんでください。＜えほんの読み聞かせ開催＞日時：4月18日(土) 11:00/14:00協力：NPO法人 えほんのお部屋ひまわり畑

しゃぼたあわおのシャボン玉ワークショップ※19日(日)のみプロシャボラー しゃぼたあわおとシャボン玉道具・シャボン玉液を作ろう！＜ワークショップ＞日時：4月19日(日) 13:00/14:40定員：各回15名持ち物：500mlのペットボトル（作ったシャボン玉液を入れて持ち帰ります）対象年齢：3歳～小学6年生※参加無料 ※先着順 ※各回30分前より受付を行います※所要時間は約40分程度 ※ご参加は保護者同伴

▶キッチンカー

会場で買ってすぐに食べられるフードの販売もあるので、手ぶらで遊びに来てもピクニックをお楽しみいただけます。

Charubo【アサイーボウル・たません】※18日(土)のみ

タンドリー【ベビーカステラ・フルーツ飴】

Panda Kitchen【クレープ】

KEBAB TIME【ケバブ】

コムギワラヤ【アサイーボウル・温玉牛丼】※19日(日)のみ

【注意事項】・くずはモール館内への飲食物の持込はご遠慮ください。・自動車、自転車でお越しの際はくずはモール有料駐車場・駐輪場をご利用ください。・自動車、バイク、自転車でお越しの方はアルコール類の飲食はご遠慮ください。また、アルコール販売の際は身分証など で年齢を確認させていただく場合がございます。・お手洗い、喫煙所はくずはモール館内をご利用ください。※写真はイメージです※悪天候や、やむを得ない事情によりイベント内容が変更になる場合がございます

樟葉駅前広場活性化協議会概要

設立：2023年11月29日 構成員：枚方市 学校法人関西医科大学 独立行政法人都市再生機構（UR都市機構） 枚方信用金庫 (合)PicnicWork ㈱西鶴 京阪ホールディングス㈱ 京阪電気鉄道㈱ 京阪バス㈱ ㈱京阪百貨店 ㈱京阪ザ・ストア ㈱京阪流通システムズ設立目的：樟葉駅前広場を中心とする周辺エリアの拠点を形成し、あらゆる可能性にチャレンジできる「人が主役のまち」となることを目指し、民間企業等と官庁が連携して賑わい創出及び持続可能なまちづくりの推進を図る活動を行う。事務局：㈱京阪流通システムズ※公式Instagramではイベント情報の発信や、予約イベントの申し込みなどが可能です。※樟葉駅前広場、ハピネスパークKUZUHAグラススクエアのイベントスケジュールの確認や、広場を使ってイベントをしたい方はホームページをご確認ください。

SDGｓを実現するライフスタイルを提案する 京阪グループの「BIOSTYLE PROJECT」について

健康的で美しく、クオリティの高い生活を実現しながら、SDGsの達成にも貢献していく。京阪グループでは、そんな循環型社会に寄与するライフスタイルを「BIOSTYLE(ビオスタイル)」として展開し、お客さまにご提案しています。規制や我慢だけから生まれる活動ではなく、“人にも地球にもいいものごとを、毎日の生活の中に、楽しく、無理なく、取り入れていくことができる明るい循環型社会の実現”に貢献するため、京阪グループにできうる様々な活動を推進していきます。▶ 「BIOSTYLE PROJECT」について詳しくはこちら https://www.keihan.co.jp/corporate/sustainability/biostyle/

■会社概要

商号：株式会社 京阪流通システムズ代表者：代表取締役社長 松下 靖本社：〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町1-1 KEIHAN CITY MALL 3FTEL：06-6944-3087FAX：06-6944-3047設立：2002年8月8日事業内容：ショッピングセンター等の商業施設の経営、プロパティマネジメント事業資本金：100百万円URL：https://www.mall-keihan.co.jp/

https://newscast.jp/attachments/VDXZTMhGhtYqolgpzltf.pdf