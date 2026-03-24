株式会社レイズイン（本社：東京都港区赤坂、代表取締役：長戸秀介）は、2026年3月より、オールインワン音楽デビューサービス「One Song, One Life supported by X PARK」（https://one-song-one-life-rs.com/）を正式にサービス開始いたしました。「若い頃に諦めた夢を今こそ形にしたい」「人生の節目に、自分の歌を残したい」「一曲で自分の人生を世界に刻みたい」--そんな想いを持つすべての方へ。 「One Song, One Life」は、歌いたいという純粋な情熱だけで、本格的な音楽デビューを実現するオールインワンパッケージです。

主なサービス内容

• AIクリエイターと創業45年の老舗音楽制作会社によるオリジナル楽曲制作（人生ストーリーを反映）• AI活用による高速・高品質オリジナルMV制作（ご本人が映らない・若い頃の姿など柔軟対応）• 全国のJOYSOUNDカラオケ店舗（JOYSOUND X1設置店舗）で受講可能なオンラインマンツーマンボーカルレッスン（3回）• 東京・赤坂の自社スタジオでのプロクオリティボーカルレコーディング• Spotify、Apple Musicなど各種プラットフォームへの楽曲配信デビュー• 全国のJOYSOUNDカラオケでのオリジナル楽曲カラオケ配信AI×人生ストーリー×リアルレコーディングの融合により、従来の高額な制作コストを大幅に抑えつつ、プロ品質の仕上がりを実現。 約3ヶ月という短期間で、オリジナル楽曲の完成・配信までを一気通貫でサポートします。

サービスパッケージ料金

500,000円（税抜） （レッスン3回、楽曲・MV制作、レコーディング、配信、カラオケ配信すべて込み）

ご利用シーン例

• ずっと温めていた「自分の歌」を残したいという想いの実現• 親愛なるペットへの想いを綴った歌をつくりたい• 還暦・古稀などの節目記念• 結婚記念日・金婚式• 家族への感謝を込めたプレゼント• 定年後の新しい挑戦• 社歌・応援歌の制作「やりたいけど、できない」と思っていた大人の皆さまに、 「人生に一度でいい。自分の歌を、この世界に残そう。」という体験をお届けします。詳細・お申し込みは公式ページをご覧ください。 https://one-song-one-life-rs.com/■会社概要 株式会社レイズイン住所：〒107-0052 東京都港区赤坂4-9-25新東洋赤坂ビル10FTEL：03-5411-7320 FAX：03-3408-8944担当：今西・阿部お問い合わせは、上記担当者までお願いいたします。