GIGABYTEより、Intel Z890 チップセット搭載 Micro-ATX マザーボード「Z890M FORCE DUO X WIFI7」発売

株式会社ニューエックス

株式会社ニューエックス（本社：東京都千代田区）は、取り扱いメーカーであるGIGABYTEより、Intel Z890チップセットを搭載した上 Micro-ATX マザーボードの「GIGABYTE Z890M FORCE DUO X WIFI7」を2026年3月27日（金）に発売いたします。

モデルの詳細に関しては、下記をご参照ください。

■製品名：GIGABYTE Z890M FORCE DUO X WIFI7（型番: Z890M FORCE DUO X WIFI7）

■製品ページ：https://newx-corp.jp/product/gigabyte-mb-z890m-force-duo-x-wifi7

12+1+2 フェーズ・デジタル電源設計 (60A DrMOS)、VRM 用ヒートシンク & M.2 Thermal Guard、EZ-Latch による PCIe x16 スロットのクリックリリース & M.2コネクタのネジ無し設計、DDR5 XMP & 大容量 CQ-DIMM 対応、リア USB4 Type-C (40Gb/s)、フロント USB 3.2 Gen.2 Type-C (10Gb/s)、Realtek 高音質オーディオ、単 PCIe 5.0 (弾力性のある M.2 EZ-Flex 付) + 3連 PCIe 4.0 M.2 スロット、Realtek 5 GbE 有線 LAN、WIFI 7 無線LAN + BT 5.4 (アンテナ線のワンタッチ着脱可能 EZ-Plug & BIOS チップにドライバーが内蔵されたDriverBIOS)、一体型 I/O バックパネル、Q-Flash Plus、Smart Fan 6、D5 DUO X 技術や、「Intel Core Ultra プロセッサー 200S Plus」シリーズ用にアップデートされた Ultra Turbo Mode 機能などを備えた、FORCE 黒色系 CQ-DIMM 対応スタンダード MicroATX マザーボードです。

【日本国内正規代理店3年保証付 / ご購入後6ヶ月間の CPU ソケットピン折れ無償修理保証】です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85836/table/86_1_fd98910d79f0c20977c31c3f61ce4920.jpg?v=202603230351 ]

■メーカーリリースページ

https://www.gigabyte.com/jp/Press/News/-489

■製品高解像度画像データ

https://drive.google.com/drive/folders/1Y-CLzOND96d7LXKnUk6Lf9pBgHUXLC65?usp=sharing

■GIGABYTE TECHNOLOGY社 概要

PC業界の世界的リーダーの一社であるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」ことを目指し、包括的な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ、ビジネス、ゲーム、クラウドシステムなどを網羅する専門知識を有するGIGABYTEは、常に研究と革新を駆使し、ユーザーニーズを満たします。 GIGABYTEは、数々の受領歴を持つマザーボード、グラフィックスカード、ラップトップ、ミニPCおよびその他のPCコンポーネントとアクセサリで知られ、特許を取得したDualBIOS(TM)およびUltra Durable(TM)テクノロジーでPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートとして、GIGABYTEは、5G時代に理想的なインフラストラクチャを開発すべく、AIとAloTアプリケーションを統合するハードウェアとソフトウェアソリューションでビジネスサーバーとクラウドシステムの範囲を拡大する準備を整えています。

ウェブサイト：https://www.gigabyte.com/jp

■株式会社ニューエックス 概要

株式会社ニューエックスは、製品の企画、検討から提案、開発、評価、生産、さらにメンテナンスやサポートまでを一貫して行い、耐久性や安定感に優れた高品位製品としてお客様にお届けします。カスタマイズのバリエーションも豊富で、あらゆる目的や用途に対応し、お客様のご要望に沿った柔軟なサービスを提供しています。

ウェブサイト：https://newx-corp.jp