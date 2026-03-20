開所1周年で通所継続率95％を達成。通所３ヶ月で約7倍の工賃UP実績も。【静岡市葵区】就労継続支援B型事業所『ここっと』の見学会を実施。

株式会社nonii

株式会社nonii（本社：静岡市、代表取締役：片寄裕介）が運営する就労継続支援B型事業所ここっと（所在地：静岡市葵区与左衛門新田26-1）は、2026年3月に開所から1周年を機に見学会を実施します。

当事業所は、焼き芋専門店 oimo&coco と併設し、自社のおいも作業を中心に

一人ひとりのペースに寄り添った支援を行っています。

自然と足が向くような、安心して通い続けられる環境づくりを意識してまいりました。

開所1年間での工賃実績

平均工賃：月 2万7000円

最高工賃：月 4万3000円

静岡県、全国の平均工賃を上回る水準で、利用開始から3ヶ月で工賃が約7倍までアップした利用者も多数いらっしゃいます。

単なる軽作業だけではなく、身体を動かす作業も豊富にあります。

がんばりをしっかり反映する形で工賃UPを目指せます。

今後もさらなる工賃向上に向けた取り組みを続けていく方針のもと、利用者一人ひとりの成長と収入アップをともに目指してまいります。

具体的な仕事内容

全国展開する焼き芋専門店「oimo&coco」の業務を通して、実践的なスキルを身につけていけます。

・包材へのスタンプ押しやシール貼り

・さつまいもの洗浄・選別・カット・出荷作業

・さつまいもスイーツ作り・袋つめ

・清掃作業

・イベント準備

おいもの包装作業スタンプ作業チュロス紙作成お芋洗い

作業内容が豊富であることも特徴です。

自分の「得意なこと」がきっと見つかります。

得意を活かしながら、自分のペースで成長できる環境です。

「楽しい」が、通所の原動力になる

焚き火を囲んでの焼き芋イベント

BBQなどの季節イベントを定期開催

「作業だけの場所」ではなく、

人と関わり、安心できる居場所としての事業所づくりを大切にしています。

毎日を支える環境面の充実

昼食無料提供

栄養満点な日替わり弁当を提供しています！季節に合わせたメニューも豊富で楽しめます。

送迎無料

静岡市葵区・駿河区 無料送迎

その他 静岡駅まで無料送迎

自力通所の方には、努力賞もあります。

「通いたいけど、食事や移動が不安」そんな声に応える体制を整えています。

専門職が在籍する、安心の支援体制

代表で元作業療法士の片寄裕介をはじめ、スタッフとして理学療法士

介護福祉士が在籍しています。

こころ・身体面の両方からサポートできるため、

体調不良時や不安が強い日の相談や、定期的な面談にも

いつでも対応できる体制を整えています。

医療・福祉の専門知識を持つスタッフが日々の作業をともに行いながら、一人ひとりの状態を丁寧に把握。「今日はちょっとしんどい」という小さな変化にも気づける距離感を大切にしています。

また、個別相談に対応する個室も用意しており、プライバシーに配慮した環境でじっくり話せる場所も用意しています。

受け入れ実績について

障害別割合

精神障害 53％

知的障害 29％

身体障害 18％

体調に波がある方やブランクの長い方も多く受け入れており、週1回・短時間からの通所に対応しています。

一人ひとりの状態に合わせた柔軟な支援体制により、無理なく通所を継続できる環境を整えています

利用者事例紹介

「週3日半日利用から、今では週5日フルタイム通えるように」 Aさん 40代女性

「通い始めた頃は体力・精神的に自信がなく、不安もありました。でも、スタッフの方が体調や気持ちに寄り添ってくれたことで、少しずつ通所日数を増やすことができました。

今では週5日フルタイムで通いながら、A型利用や一般就労を目標に挑戦しています。疲れることもありますが、「今日も来てよかった」と思える場所があることが、何よりの支えです。

ここっとは、自分のペースで成長を実感できる場所だと思います。」

利用開始時：週3日・1日2.5時間

現在 ：週5日・1日5時間

工賃 ：月 7600円 → 2万4750円に向上

「通所3ヶ月で工賃700％UP！」 Bさん 30代女性

「はじめは不安が大きく、続けられるか心配でした。今では、座ってやる作業から外でのお芋洗いなど、さまざまな作業をやりがいを持って行うことができています。困ったら相談できる環境であることが非常に助けになっています。」

利用開始時：週2日・1日2.5時間

現在：週5日・1日5時間

工賃：月 3750円 → 3万8000円に向上

利用者の継続率は95％！

安心して、自分のペースで通い続けられる環境を実現しています。

2年目に向けての目標

おかげさまで、2026年3月に開所1周年を迎えることができました。

この1年、利用者、ご家族、関係機関の皆さまに支えられながら、一歩ずつ歩んでまいりました。「ここっとに来てよかった」という言葉が、私たちにとって何よりの励みとなっています。心より感謝申し上げます。

2年目は、一人ひとりにより丁寧に寄り添う支援体制づくりを進めてまいります。

現在は、座って取り組める軽作業やさつまいもの洗浄・選別・カットといった加工作業など

身体の使い方や作業特性の異なる複数の工程を用意しています。

身体面の負荷調整はもちろん、手順や作業環境の安心感にも配慮し、一人ひとりの体調・特性・気持ちのペースに合わせ、その方に合った作業を一緒に見つけていく形をとっています。

「今日はこれができた」という小さな実感を大切に積み重ねられる環境づくりを続けてまいります。

2年目はさらに、畑での植え付けや収穫といった農作業の導入も計画しており、屋内作業から屋外作業まで、より幅広い選択肢を用意していく予定です。

あわせて、スタッフの専門性向上や個別の目標設定・相談体制の強化にも取り組み、一人ひとりの「働きたい」という気持ちに丁寧に応えられる事業所を目指します。

さらに、自社業務にとどまらず地域企業との連携を広げ、外部での就労体験や一般就労への移行支援にも力を入れてまいります。利用者が自分のペースで少しずつ社会とのつながりを広げていけるよう、地域とともに歩む事業所でありたいと考えています。

見学会のご案内

『ここっと』は、開所1周年を機に、

地域のグループホーム関係者様・相談支援専門員様を対象としたここっと見学会を実施いたします。

本見学会では、作業所の雰囲気や作業内容はもちろん、その他気になる点にお答えできたらと思っています。

※事前申し込みは期限があります。

期限：3月30日(金）まで

なお、当日のご参加も可能ですが、進行の都合上、説明が途中からのご案内となる場合がございます。あらかじめご了承ください

【見学会参加特典】

事前にお申し込みいただいた方には、

焼き芋専門店「oimo&coco」の焼き芋1本と、事業所で提供している昼食弁当をプレゼントいたします。

自社こだわりの焼き芋と実際に利用者の方が食べている昼食を提供させていただき、事業所の雰囲気を感じていただければと思います。

※数に限りがあるため、事前申込の方を対象とさせていただきます。

※弁当は使い捨て容器となっています。

開催概要

イベント名：開所１周年記念！ここっと見学会

日程：4月3日（金）

時間：10:00～

所要時間：約60～90分

場所：就労継続支援B型『ここっと』静岡市葵区与左衛門新田26-1

参加費：無料

申込方法：電話/メール/公式LINE/instagram

申込期限：3月30日迄

※メール・公式LINE・DMの場合は、下記内容をご記入のうえお送りください。

【見学会申込】

１.お名前（ご本人または事業所名）

２.ご所属（相談支援事業所名・グループホーム名など）※個人の方は不要

３.参加人数

４.見学予定者（相談支援専門員・支援員・ご本人・ご家族）

※該当するものをご記入ください

５.ご連絡先電話番号

６.現在のご状況（差し支えない範囲で）

例：就労継続支援B型を検討中 / 日中活動先を探している など

７.ご質問・事前に聞きたいこと（任意）

８.お渡しする弁当の有無と個数

TEL：070-9335-4543(#)

Email：info@cocot.org

公式LINE：https://lin.ee/Hyhko2i

instagram：https://www.instagram.com/mogmog_cocot

グループホーム様に来ていただきたい理由

・入居者様の「日中活動の選択肢」を広げたい

・体調に波がある方の受け入れ先を探している

・工賃を少しでも上げられる事業所を検討している

・欠席が多い利用者でも大丈夫か

そのような課題に対し、

実績と具体例をもってお伝えいたします。

※見学・体験利用も随時受付中です。

・相談支援専門員の方の同行見学も歓迎

・ご本人のみの見学も可能

・体験利用は1日からOK

お気軽にお問い合わせください。

住所・お問い合わせ先

・所在地：〒421-2115 静岡県静岡市葵区与左衛門新田26-1

・TEL：070-9335-4543(#)

・Email：info@cocot.org

・公式LINE：https://lin.ee/Hyhko2i

・instagram：https://www.instagram.com/mogmog_cocot?igsh=MTdqcm0xY3R0MGJ0Mw%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/mogmog_cocot?igsh=MTdqcm0xY3R0MGJ0Mw%3D%3D&utm_source=qr)