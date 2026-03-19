注文住宅の予算は「2,500万～3,000万円未満」が最多。費用面でもっとも不安に感じることとは？

株式会社NEXER

■注文住宅の費用、半数以上が「見積もり以外の追加費用」に不安

注文住宅は間取りや設備を自由にカスタマイズできる反面、「最終的にいくらかかるのか分かりにくい」「予算を超えてしまうのでは」といった費用面の不安を抱える方も少なくありません。

ということで今回は株式会社クラヴィスと共同で、事前調査で「注文住宅の購入を検討したことがある」と回答した全国の男女150名を対象に「注文住宅の予算と費用に対する意識」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社クラヴィスによる調査」である旨の記載

・株式会社クラヴィス（https://clavis.co.jp/）へのリンク設置

・該当記事（https://clavis.co.jp/blog/blog-3530/）へのリンク設置

「注文住宅の予算と費用に対する意識に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年1月30日 ～ 2月12日

調査対象者：事前調査で「注文住宅の購入を検討したことがある」と回答した全国の男女

有効回答：150サンプル

質問内容：

質問1：土地は含めず注文住宅のみの予算として、いくらくらいを想定していますか？

質問2：注文住宅の費用について、不安に感じることをすべて選んでください。（複数回答可）

質問3：中でも、特に大きい不安をひとつだけ選んでください。

質問4：その理由を教えてください。

質問5：「性能を上げると予算オーバーになりそう」という不安を感じたことはありますか？

質問6：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■24.0％が、注文住宅の予算として「2,500万～3,000万円未満」を想定と回答

まず、土地代は含めず、建物のみの予算をどれくらいに設定しているかを聞いてみました。

もっとも多かったのは「2,500万～3,000万円未満」で24.0％でした。次いで「2,000万円未満」と「2,000万～2,500万円未満」がいずれも18.7％、「3,000万～3,500万円未満」が18.0％と続きました。

全体を見ると、2,000万円台から3,000万円台前半を想定している方が約6割を占めています。

■54.0％が「見積もり以外の追加費用が発生しそう」と回答

続いて、注文住宅の費用について不安に感じることをすべて選んでもらいました。

もっとも多かったのは「見積もり以外の追加費用が発生しそう」で54.0％でした。半数以上の方が、最初の見積もりには入っていない費用が後から出てくることを心配しています。

次いで「最終的な総額が分かりにくい」が48.0％、「予算オーバーしそう」が47.3％でした。上位3項目はいずれも「結局いくらかかるのか」が見えにくい点への不安が共通しています。

そのほか「オプションを付けると金額が膨らみそう」が34.7％、「住宅ローンの返済が不安」が28.7％、「将来の修繕・メンテナンス費用」が26.0％となりました。建築時だけでなく、入居後の出費まで気にしている方が一定数いることが分かります。

■28.7％が、特に大きい不安として「見積もり以外の追加費用が発生しそう」を選択

さらに、不安の中でもっとも大きいものをひとつだけ選んでもらいました。

もっとも多かったのは「見積もり以外の追加費用が発生しそう」で28.7％でした。次いで「予算オーバーしそう」が20.7％、「最終的な総額が分かりにくい」が14.7％でした。

それぞれの不安を選んだ理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

「見積もり以外の追加費用が発生しそう」

・後から追加でかかりますとか言われそう。（30代・女性）

・自分たちの希望が膨らみすぎてしまって、追加が出そうで怖い。（50代・女性）

・地盤が弱いと補強が必要。（60代・男性）

「予算オーバーしそう」

・仕様変更や追加オプションで予算が超過しそうだから。（30代・男性）

・これもあれもと注文を増やして金額が増えそう。（40代・女性）

・物価高だから一昔より高そう。（50代・女性）

「最終的な総額が分かりにくい」

・大まかな費用がわからなくて計画を立てにくいから。（30代・女性）

・基礎工事を開始した後で地盤の問題が発覚したり、見積もり時より資材が高騰したり、税金その他料金に詳しくなかったりするため。（50代・女性）

・諸条件により当初の予算通りにはいかない。先が予測不能の状態は不安。（40代・男性）

「実際に建てた経験から、追加費用が出る可能性を感じた」という声が目立ちました。打ち合わせが進むほどこだわりが増えたり、工事中に想定外の対応が必要になったりして、見積もりだけでは読み切れない費用が発生することもあるようです。

■76.0％が「性能を上げると予算オーバーになりそう」という不安を感じたことが「ある」と回答

最後に「性能を上げると予算オーバーになりそう」と感じた経験があるかを聞いてみました。

その結果「ある」と回答した方は76.0％でした。4人に3人が、性能を高めたい気持ちと予算のバランスで悩んだことがあるようです。

断熱性や耐震性などの住宅性能は、暮らしの快適さや安全性に直結します。ただ、性能を上げるほど費用も増えやすいため、「どこまでこだわるか」を決めるのは簡単ではありません。

この不安を感じた理由についても聞いてみたので、一部を紹介します。

「性能を上げると予算オーバーになりそう」という不安を感じたことがある理由

・ずっと住む家だからこだわりたいが、全ての部屋をこだわっていたらキリがない。（30代・女性）

・性能は上げたいが予算オーバーは困る。（60代・男性）

・住宅取得後に簡単に変更出来ないため、多少コストがかかっても良い物にしたい気持ちが強くなるから。（40代・男性）

・太陽光発電をつけて電気代を自家発電でまかなえるようにしようと思ったのですが、高くつくし、発電機自体の寿命の問題もあるので、結局、家の断熱性、気密性を上げて、あとは節約で対応することにしました。（60代・男性）

・耐震構造や給湯設備は調べて行くうちにより良い物をと気持ちが変わりやすいので、ローンを組むのだから多少の予算オーバーはいいだろうと思わず最初の提案がベストだと考えないと返済に苦労すると思う。（40代・男性）

回答からは「よいものにしたい気持ち」と「予算の制約」の間で迷う様子がうかがえます。長く住む家だから妥協したくない一方で、こだわるほど費用がふくらみやすい点に多くの方が悩んでいるようです。

■まとめ

今回の調査では、注文住宅の建物予算として「2,500万～3,000万円未満」を想定する方がもっとも多く、費用面では「見積もり以外の追加費用が発生しそう」という不安が半数を超えました。

また、76.0％の方が「性能を上げると予算オーバーになりそう」と感じた経験があり、理想を追いながら予算に収める難しさがうかがえます。

後悔しないためには、建築費用だけでなくランニングコストも含めた「住まいの総費用」を事前にしっかりシミュレーションし、信頼できる専門家に相談しながら計画を立てることが大切です。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社クラヴィスによる調査」である旨の記載

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【株式会社クラヴィスについて】

住所：〒689-2101 鳥取県東伯郡北栄町江北511-8

電話番号：0858-36-1919

代表：陶山 信幸



【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作