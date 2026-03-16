14歳で出産したシングルマザー、“当時の赤裸々な日記”が友人のメジャーデビュー曲に！？顔も名前も知らないまま交際を開始した“仮想空間カップル”が第一子妊娠を報告『ななにー　地下ABEMA』#110

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「ABEMA（アベマ）」は、2026年3月15日（日）夜8時より、稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#110を無料放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

（放送URL：https://abema.go.link/a8EUJ）

#110は、「いま気になる男女子16連発SP！」と題し、過去の放送のうち、特に印象的だった回をプレイバック。さらに、個性豊かなゲストのその後を調査しました。

#90の『波瀾万丈！最強シングルマザー大集合！壮絶な過去＆リアルな今を激白SP』に出演した中学2年生で妊娠した山口小姫南さんは、現在8歳の子どもを育てるシングルマザー。山口さんが妊娠に気づいたのは、妊娠5ヶ月の頃。当時付き合っていた相手とはすでにお別れしており、中絶できる期間が残り1ヶ月しかない中で出産を決断することになったことなど妊娠発覚当時の壮絶なエピソードを番組内にて告白し、話題を呼びました。

番組内で“リアル14歳の母”としての葛藤を口にした山口さんに、『ななにー 地下ABEMA』放送後の反響を聞くと、なんと、昨年メジャーデビューを果たした地元の友人・藤田彩夢さんが、山口さんの当時の気持ちを題材にした楽曲をリリースすることになったと報告します。妊娠中にマイナスな感情から前向きな思いまでを「バカ正直に書いていた」という日記をもとに制作された本楽曲について、山口さんは「より堂々と前向きに生きられるきっかけになったなと思います」と笑顔で語りました。

続いて、#49では、『幸せカップル大集合！私の彼がNo.1第2弾』にてアバターを使ってバーチャルの世界で交流するソーシャルVRプラットフォームで出会い、結婚式まで挙げたことを明かしたこーちさん、なみさん夫婦が登場。2人は出会いから1ヶ月後、お互いの顔や本名を一切知らないまま、リアルの声とアバターの姿だけで交際をスタート。結婚して同棲している現在も、2人で一緒にVR空間に入り楽しんでいるという仲睦まじい日常を明かしていました。

そんな2人に取材をすると、なんとなみさんの口から「妊娠しました。今、妊娠8ヶ月でちょうど今、後期に入ったばっかりです」と待望の第一子となる“VRベイビー”を授かったという幸せな報告が飛び出します。しかし、そこに至るまでには約1年半にわたる不妊治療があり、毎月落ち込む日々を仮想空間での交流でストレス発散しながら乗り越えてきたことを明かしました。さらに2人は、将来は子どもをVR空間に連れて行き、「お父さんはこの姿とお母さんはこの姿で出会ったんだよ」と2人が付き合った場所を巡りたいと、今後の夢を語りました。

ほかにも、#103の「1回見たら目が離せない！バズりキッズ大集合SP第5弾」らに出演のギャル系メディア「KOGYARU」のモデル・ゆなちはなんと世界的な経済誌Forbes JAPANの30歳未満のフロントランナー50人が選ぶ “2026年に注目すべき100人”に選出されたことを報告。

ゆなちは「こんなにすごい方たちの中に入れるとは思っていなかったので、信じられない」「日本のギャル文化のかわいさ、強さを世界中に広めたいし、自分らしく生きるってかっこいいって思われる存在になりたい」と抱負を語るなど、番組ゲストのその後に迫った『ななにー 地下ABEMA』#110は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。

（放送URL：https://abema.go.link/a8EUJ）

次週3月22日（日）夜8時から放送する『ななにー 地下ABEMA』#111は、「令和のシンパパ大集合！リアル育児＆本音告白 SP！」と題し、シングルファザー4名が登場。YouTube 登録者数15万人超のエンジニア・Tatsu さん、娘との日常を投稿する TikTok が人気のちからさん、高校2年生のときにパパになりその後離婚したという出川悠紫さん、ヤンチャ男子3人をたった一人で育てる経営者シンパパ・九郎丸大樹さんが登場しシングルファザーになった経緯や子どもたちとの生活について語ります。ぜひお楽しみに。

■『ななにー 地下ABEMA』#110番組概要

放送日時：2026年3月15日（日）夜8時～

放送URL：https://abema.go.link/a8EUJ

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾 ほか

■『ななにー 地下ABEMA』番組概要

次回#111放送日時：2026年3月22日（日）夜8時～

レギュラー放送日時：毎週日曜日夜8時～

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾

放送URL：https://abema.go.link/aeMWZ

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